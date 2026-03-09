Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên không gian mạng năm 2024 và 2025, theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra, xác định các bị can đã bỏ trốn; ngày 13/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra Quyết định truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối với:

1. Họ và tên: Vũ Đình Phúc, sinh năm 1986, cư trú tại: Số nhà 103, ngõ 259 đường Giáp Hải, tổ dân phố Giáp Hải, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh;

2. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Dũng, sinh năm 1981, cư trú tại: Tổ 15, tập thể Thiết bị Toàn Bộ, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

3. Họ và tên: Bùi Hữu Định, sinh năm 1986, cư trú tại: Thôn Thượng 1, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi Vũ Đình Phúc, Nguyễn Tuấn Dũng, Bùi Hữu Định, sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025, người phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có thể bị:

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội);

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ quan điều tra rất mong quần chúng Nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã, cần nhanh chóng thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS), Công an tỉnh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin, sẽ được bảo mật. Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng, nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.