Hội An thì có lẽ ai cũng đã đi ít nhất 1 lần rồi. Có những người đi đến 2, 3 lần hoặc "nghiện" hơn thì cứ 1 năm lại kéo vali đi Hội An 1 lần. Thế Hội An có gì thú vị? Có quá trời đồ ăn ngon, có phố cổ để đi dạo, có những trải nghiệm như đi thuyền trên sông Hoài, tham gia hoạt động nghệ thuật "Bài Chòi",… Và có 1 đặc điểm nữa rất giới trẻ, đó là Hội An có quá nhiều quán cafe, quán nước chất - xinh - ngon. Muốn quán cafe hẳn hoi cũng có, mà những quán nước mô tuýp độc đáo thì vẫn có luôn. Thế mới biết vì sao nhiều người thường xuyên than "nhớ Hội An quá" là như vậy.



Nếu đã bắt đầu nhớ Hội An rồi, hãy lên kế hoạch đi ngay thôi. Nhớ "note" lại list các hàng quán cực xinh xắn dưới đây, đảm bảo bạn sẽ không lo thiếu hình check-in hay chỗ ăn uống ngon khi đặt chân đến Hội An đâu.

Mót - quán "must try" nhất Hội An với thức uống thảo mộc "thần thánh"

Địa chỉ: 150 Trần Phú, P. Minh An, TP. Hội An

Mức giá: 12k

Nói không ngoa, Mót chính là cái tên nổi bần bật trong số những quán nước xinh - lạ tại Hội An. Hễ ai đi Hội An thì y như rằng sẽ có hình ly nước Mót đăng trên Facebook, Instagram. Nằm ở 1 góc nhỏ trên đường Trần Phú, Mót Hội An hút mắt mọi người nhờ cách bày biện các nguyên liệu cực nghệ thuật, từ những lọ sen, mẹt đựng thảo mộc cho đến xoong đựng nước trà thơm lừng mùi hương của lá ổi, lá sả, lá chanh.

Ảnh: @jordan.jung1021

Thức uống làm nên thương hiệu của Mót là những ly trà thảo mộc sả chanh, được trang trí với cánh hoa sen, lá trà, đài sen, nhìn vừa truyền thống lại không lẫn với bất kì quán nào. Trà ở Mót có vị thanh mát, ngọt nhẹ, thơm thoang thoảng hương thảo mộc. Không những vậy, thức uống này còn có công dụng giúp ngủ ngon, cân bằng cơ thể. Chính nhờ sự độc đáo, giản dị mà quán nước này lúc nào chật kín khách đứng mua.

Ảnh: @thuyvinavi, @callme.chit, @duuyhi

Faifo Coffee - quán nước không thể không check-in tại Hội An

Địa chỉ: 130 Trần Phú, P. Minh An, TP. Hội An

Mức giá: 29k - 120k

Nếu mở cuộc bình chọn cho quán cafe có view ngắm cảnh kèm "sống ảo" được check-in nhiều nhất khi đến Hội An thì chắc chắn Faifo Coffee giành vị trí đầu bảng. Phải nói góc ban công của quán này cực kì ăn hình, phía sau lại là những dãy nhà cổ kính, có khi 10 người đến Hội An cũng phải 6 - 7 người đến đây chụp ảnh rồi.

Ảnh: @travel_seasia

Quán có không gian 2 tầng yên tĩnh với cách decor đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng. Vì hướng tới phong cách cổ điển nên quán chọn tone màu vàng làm chủ đạo, bàn ghế cũng được sơn phết màu nâu trầm. Trên tầng thượng sẽ được trang bị vài chiếc ghế gỗ đặt cạnh dãy bàn được cố định vào lan can. Ngồi từ góc ban công của tầng thượng, bạn có thể nhâm nhi vài ngụm nước và ngắm cả Hội An.

Ảnh: @quynhnhu0224, @rb.bunny

Menu đồ uống của quán có nhiều món khác nhau, đa số là những món quen thuộc như cafe, americano và các loại trà. Ngoài ra, quán còn bán thêm 1 vài món ăn như kem, pizza,… Đến đây là hốt trọn combo: ăn ngon, uống ngon, chụp ảnh, ngắm cảnh luôn đó!



Hội An Roastery - thưởng thức cafe rang xay đúng chuẩn ở phố cổ

Địa chỉ: 135 Trần Phú, P. Minh An, TP. Hội An

Mức giá: 20k - 70k

Nếu vừa muốn ngắm khung cảnh phố cổ nhộn nhịp, vừa muốn thưởng thức cafe rang xay đúng chuẩn, vậy thì bạn không nên bỏ qua Hội An Roastery. Sở hữu thiết kế thú vị theo phong cách truyền thống với những cây cột kèo to bằng gỗ, đèn trần được cách điệu từ lồng chim bằng tre, cộng với những bộ bàn ghế gỗ thấp kiểu xưa, Hội An Roastery cũng trở thành quán cafe hút khách nhất nhì ở phố cổ. Ngoài ra, quán còn có khu rooftop cho những ai thích ngắm nhìn Hội An từ trên cao.

Ảnh: @whereonearthisalex, @hoianroastery

Quán có bán các loại thức uống như trà gừng, matcha nóng, trà bạc hà,… Đặc biệt hơn, tại đây cũng có bán cao lầu - món ăn đặc trưng của Hội An. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể gọi thêm gỏi cuốn, phở gà để thưởng thức.

Ảnh: @manttien, @tuan.minh.le

Cocobana - không gian thu nhỏ của văn hoá Việt Nam

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thái Học, P. Minh An, TP. Hội An

Mức giá: 30k - 70k, combo nước + ngâm chân: 100k

Cocobana là 1 trong những cái tên sáng trên bản đồ quán xá Hội An. Nơi đây như 1 góc thu nhỏ của văn hoá Việt Nam với các vật dụng quen thuộc của người Việt như thang tre, nón lá, nơm bắt cá,…. cùng những bộ bàn ghế tre đậm chất thôn quê. Nói đúng hơn thì Cocobana trông giống hệt 1 ngôi nhà ấm cúng, mang đầy hoài niệm.

Ảnh: @emhupnhung, @thachtho1231, @____asari___

Ở đây, bạn phải đi qua 1 khu làm giấy, 1 khu vườn nhỏ với hồ cá trong veo rồi mới đến được phòng uống trà. Quán phục vụ nhiều loại trà khác nhau như trà thảo dược mát gan, trà xoài giải nhiệt, cà phê dừa thơm béo,... Hoặc bạn có thể gọi một ấm trà nóng để ngồi ngoài vườn chầm chậm đọc sách, uống trà. Điều đặc biệt chỉ Cocobana mới có chính là dịch vụ ngâm chân bằng nước hoa hồng ấm. Sau khi đi bộ mỏi chân khám phá Hội An, bạn có thể trải nghiệm thử dịch vụ này để thư giãn nhé.

Ảnh: @hoamii, @vivi.n.g.u.y.e.n

