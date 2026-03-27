AI phục dựng dàn nhân vật Harry Potter theo đúng nguyên tác: Hầu hết diễn viên trong phim đều không đạt yêu cầu

Chi Chi |

Bộ ba đình đám Harry, Ron và Hermione đều có những khác biệt rõ rệt so với hình mẫu gốc.

Nếu từng đắm chìm trong thế giới Harry Potter qua màn ảnh trước khi lật mở những trang sách, có lẽ bạn sẽ khó lòng hình dung được diện mạo "nguyên bản" mà J.K. Rowling đã dày công mô tả. Dù một số vai diễn như Severus Snape sở hữu tạo hình gần như bước ra từ trang giấy, thì đa số các nhân vật khác - bao gồm cả bộ ba đình đám Harry, Ron và Hermione - lại có những khác biệt rõ rệt so với hình mẫu gốc.

Giờ đây, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ AI, chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội chiêm ngưỡng chân dung chuẩn xác nhất của dàn nhân vật phù thủy dựa trên những chi tiết tỉ mỉ trong nguyên tác. Những hình ảnh tái hiện đầy chân thực này hứa hẹn sẽ mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới, khiến ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất cũng phải ngỡ ngàng.

1. Harry Potter

Trong sách, Harry được miêu tả là một cậu bé có khuôn mặt gầy, mái tóc đen và đôi mắt xanh sáng. Cậu đeo cặp kính tròn, và điều duy nhất cậu bé phù thủy thích ở ngoại hình của mình là vết sẹo mỏng hình tia sét trên trán.

2. Ron Weasley

Ron rất cao và gầy, với đôi mắt xanh và mái tóc đỏ. Cậu có làn da đầy tàn nhang và chiếc mũi dài.

3. Hermione Granger

Hermione được miêu tả là có mái tóc nâu rậm rạp, đôi mắt nâu và răng cửa lớn.

4. Neville Longbottom

Trong sách, anh chàng thấp, mũm mĩm, mặt tròn và có mái tóc vàng. Neville cũng được mô tả là có răng khểnh.

5. Severus Snape

Thầy Snape được Rowling miêu tả là một người đàn ông gầy gò với chiếc mũi to và khoằm. Ông sở hữu mái tóc đen dài ngang vai, nhờn bóng và đôi mắt đen lạnh lùng.

6. Draco Malfoy

Các cuốn sách mô tả Draco là một cậu bé cao lớn với khuôn mặt nhọn, xanh xao, mái tóc vàng và đôi mắt xám băng giá.

7. Ginny Weasley

Trong sách, Ginny có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài màu đỏ rực, nước da đầy tàn nhang và đôi mắt nâu sáng.

8. Fred và George Weasley

Cặp song sinh được miêu tả là thấp và chắc nịch với mái tóc đỏ và có tàn nhang như cả gia đình mình. Trong phim, 2 diễn viên thủ vai Fred và George có thân hình gầy hơn nhiều.

9. Lucius Malfoy

Lucius có khuôn mặt nhọn, xanh xao với đôi mắt xám lạnh lùng và mái tóc ngắn màu vàng nhạt.

10. Giáo sư McGonagall

McGonagall vốn là một người phụ nữ cao ráo, có vẻ ngoài nghiêm nghị với mái tóc đen thường được búi gọn.

11. Bellatrix Lestrange

Cô được miêu tả là một phụ nữ cao với mái tóc đen dài, dày và óng ả, môi mỏng, mắt đen và quai hàm mạnh mẽ.

12. Remus Lupin

Remus là một người đàn ông có khuôn mặt nhợt nhạt, đầy sẹo và có nhiều nếp nhăn, cùng với mái tóc màu nâu nhạt và bạc dần theo tuổi tác. Năm 1993, ông để ria mép thưa, sau năm 1995 ông để râu rậm hơn.

13. Albus Dumbledore

Trong sách, cụ Dumbledore được mô tả là một phù thủy cổ điển - gầy và cao với mái tóc dài màu bạc và bộ râu dài. Thầy hiệu trưởng có một chiếc mũi rất dài, vẹo và đôi mắt xanh.

14. Rubeus Hagrid

Hagrid trong sách và trong phim có lẽ là nhân vật sát nguyên tác bậc nhất, khi cao gần gấp đôi một người đàn ông bình thường với mái tóc đen dài, rậm rạp và bộ râu che gần hết khuôn mặt.

15. Luna Lovegood

J.K. Rowling xây dựng Luna Lovegood là một cô gái có mái tóc vàng dài đến thắt lưng, đôi mắt màu bạc và vẻ mặt ngơ ngác.

16. Molly Weasley

Mẹ của Ron thấp và bụ bẫm với khuôn mặt hiền lành và mái tóc đỏ.

17. Sirius Black

Sirius Black là một người đàn ông rất đẹp trai, cao lớn với đôi mắt xám và mái tóc đen dài.

