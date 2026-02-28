Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gặp tình huống éo le khi đi tuần trăng mật ở Thái Lan

Nhắc đến Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - netizen sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh nữ doanh nhân trẻ, đến những chuyến đi xa xỉ với vali toàn đồ hiệu, từng khoảnh khắc được trau chuốt từng chi tiết. Thế nhưng, trong chuyến trăng mật ngắn ngày tại Thái Lan, ái nữ họ Nguyễn lại khiến nhiều người bất ngờ vì hình ảnh đời thường: để mặt mộc và bị cháy nắng vì quên túi đồ trang điểm.

Trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng nắng vàng cùng chồng với dòng trạng thái: “A little Thai-ed up in the sun on our mini moon” (tạm dịch: Một chút nắng vàng Thái Lan trong chuyến trăng mật ngắn của chúng tôi).

Tiên Nguyễn trong kỳ nghỉ ngắn ngày

Không phải layout make-up cầu kỳ, không phải những shoot hình được chuẩn bị kỹ lưỡng, cô xuất hiện với mặt mộc, mũi cháy nắng đến ửng đỏ. Ngay sau đó, Tiên Nguyễn thừa nhận: “Forgot my makeup bag so it’s just me and my sun-kissed nose” - lỡ quên túi đồ makeup nên đành để mặt mộc với chiếc mũi rám nắng này.

Chi tiết nhỏ này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bởi với hình ảnh thường thấy của một fashionista gắn liền với hàng hiệu và những sự kiện quốc tế, việc quên túi đựng đồ makeup là tình huống éo le. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này lại khiến công chúng nhìn thấy một khía cạnh khác của Tiên Nguyễn. Đó là sự thoải mái và tự nhiên của một cô gái trong kỳ nghỉ riêng tư, không đặt nặng áp lực hình ảnh.

Mặt mộc và bị cháy nắng của Tiên Nguyễn

Phía dưới những khoảnh khắc của Tiên Nguyễn, bạn bè và cư dân mạng để lại nhiều lời khen dành cho ái nữ vì sự tự nhiên này.

Tiên Nguyễn là con gái của bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Hiện tại, Tiên Nguyễn giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì Cộng Đồng IPP, phụ trách các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Tiên Nguyễn sở hữu gần 300 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thời trang quốc tế.

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người gốc Dubai, lớn lên ở Canada. Justin tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Năm 2007, anh và doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số tại Việt Nam.

Cặp đôi gặp nhau trong môi trường quốc tế và gắn bó một thời gian dài trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Hiện tại, anh chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, vợ chồng Tiên Nguyễn đã đón Tết ở nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Justin Cohen cũng mặc áo dài và tham gia các hoạt động đón Tết cùng với nhà vợ. Sau Tết, cặp đôi đi Thái Lan để hưởng tuần trăng mật ngắn ngày.

Vợ chồng Tiên Nguyễn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua

(Ảnh: IGNV)