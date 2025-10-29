Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cưới: Tóc Tiên và dàn sao đổ xô chúc mừng, Hà Tăng - Linh Rin có động thái lạ

Mạng xã hội sáng nay (29/10) được phen bùng nổ trước thông tin Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên - chính thức khoe ảnh cưới. Bộ ảnh được thực hiện tại London (Anh), mang phong cách sang trọng, tinh tế và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Trong loạt ảnh được Tiên Nguyễn đăng tải, cô diện váy cưới trắng tinh khôi, chọn layout trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp hiện đại, quý phái. Địa điểm chụp là những góc biểu tượng của London - nơi Tiên Nguyễn từng theo học và sinh sống nhiều năm.

Tiên Nguyễn xác nhận lên xe hoa qua bộ ảnh cưới đẹp như mơ được chụp tại London (Anh)

Ngay khi vừa chia sẻ, phần bình luận của Tiên Nguyễn tràn ngập lời chúc mừng từ dàn sao Việt. Hàng loạt nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu và bạn bè trong giới thời trang gửi lời chúc phúc đến ái nữ nhà "vua hàng hiệu". Từ Tóc Tiên, Minh Tú, Lương Thuỳ Linh, Huyền Baby, Thảo Nhi Lê, Diễm My 9X, Băng Di, Lona Kiều Loan, Ngọc Mint, Khánh Vy, Salim, Văn Mai Hương,... đều gửi những lời chúc phúc đến Tiên Nguyễn. Bên cạnh đó, ai cũng không khỏi xuýt xoa trước bộ ảnh cưới sang xịn mịn của Tiên Nguyễn và vị hôn phu.

Dàn sao Việt rần rần chúc mừng Tiên Nguyễn

Đặc biệt, phản ứng của Tăng Thanh Hà và Linh Rin - hai chị dâu của Tiên Nguyễn - cũng trở thành tâm điểm chú ý. Tính đến hiện tại, cả hai vẫn chưa có bất kỳ động thái hay phản ứng nào trên mạng xã hội liên quan đến thông tin Tiên Nguyễn kết hôn.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi cả Hà Tăng và Linh Rin đều nổi tiếng với phong cách sống kín tiếng, hạn chế tương tác mạng xã hội, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến các thành viên trong gia đình nhà chồng. Thêm vào đó, không loại trừ khả năng cả hai đã sớm biết kế hoạch cưới hỏi của Tiên Nguyễn từ trước, nên việc không bày tỏ công khai chỉ là lựa chọn phù hợp với hình ảnh và tính cách của họ.

Theo nguồn tin của chúng tôi, Hà Tăng và chồng sẽ góp mặt trong lễ cưới của Tiên Nguyễn tại TP.HCM vào tháng 12 tới.

Trước đó, mối quan hệ giữa Tiên Nguyễn và hai chị dâu luôn được nhận xét là thân thiết, nhẹ nhàng và tôn trọng lẫn nhau. Trong những lần xuất hiện chung tại sự kiện hay các buổi tụ họp gia đình, Tiên Nguyễn đều có những cử chỉ thân thiết với Hà Tăng và Linh Rin.

Mối quan hệ của Tiên Nguyễn với 2 chị dâu khá thân thiết

Tiên Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997. Cô là con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cùng người vợ thứ hai - cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) còn Thủy Tiên giữ vai trò Tổng giám đốc IPPG.

Nhiều năm nay, Tiên Nguyễn không chỉ nổi tiếng trong giới thượng lưu mà còn cả trên MXH với 252k người theo dõi Instagram. Cô được biết đến và hâm mộ nhờ ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang sang chảnh và cuộc sống thượng lưu trong mơ.

Là con gái gia tộc tài phiệt, cũng như các anh chị em của mình, Tiên Nguyễn được hưởng nền giáo dục xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ. Cô học cấp 3 tại 1 trường quốc tế ở TP.HCM sai đó theo học Đại học RMIT và học cao học ngành Quản trị Hàng không tại trường Đại học London (Anh).

Trước khi công khai đính hôn, Tiên Nguyễn gần như giữ kín chuyện tình cảm. Cô không chia sẻ hình ảnh cùng người yêu hay bất kỳ chi tiết nào về nửa kia. Được biết, hôn phu của Tiên Nguyễn là Justin Cohen – là giám đốc quảng cáo tại Việt Nam gây chú ý bởi phong thái điềm đạm, lịch lãm và xứng đôi với ái nữ nhà tỷ phú.