Ái nữ trùm sòng bạc Macau và "chồng nghèo" Đậu Kiêu ra tuyên bố nóng

Những ngày qua, cuộc hôn nhân bất ổn của cặp đôi tiểu thư tài phiệt Hà Siêu Liên và tài tử Đậu Kiêu nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cặp đôi được tiết lộ đã nộp đơn ly hôn lên tòa án và đang chờ thủ tục hoàn thành để chính thức đường ai nấy đi. Xoay quanh nguyên nhân đổ vỡ của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu có vô số thông tin trái chiều. Không ít người cho biết Hà Siêu Liên bị Đậu Kiêu lợi dụng tiền của, đối xử tệ bạc. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin nói rằng Đậu Kiêu bị nhà trùm sòng bạc Macau "hút máu", ăn trên đầu trên cổ và ép anh ký hợp đồng tiền hôn nhân với nhiều điều khoản kiểm soát vô lý.

Đến tối 23/10, sau 1 thời gian dài giữ im lặng, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đã chính thức lên tiếng về thông tin hôn nhân trục trặc, đã ly thân 2 năm qua. Trên trang cá nhân, Hà Siêu Liên phủ nhận việc cô chuẩn bị ly hôn Đậu Kiêu. Ái nữ trùm sòng bạc Macau cho biết cuộc hôn nhân của cô với Đậu Kiêu vẫn tốt đẹp. Họ sống ở 2 nơi khác biệt vì vấn đề công việc, nhưng mỗi ngày đều vun đắp tình cảm qua các cuộc điện thoại. " Vợ chồng tôi không ở bên nhau vì địa điểm làm việc của cả hai khác biệt. Dù vậy, tôi và Đậu Kiêu vẫn gọi điện thoại trò chuyện với nhau hàng ngày. Khi có thời gian, chúng tôi liền lập tức bay qua gặp đối phương. Chỉ là cả hai không chụp ảnh đăng lên mạng xã hội như ngày xưa thôi, chứ tình cảm của chúng tôi vẫn vẹn nguyên. Cảm ơn bạn bè đã quan tâm, lo lắng cho mối quan hệ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tin rằng, sự bền vững của tình cảm không cần phải chứng minh bằng việc phơi bày mọi thứ trước công chúng, hay đăng ảnh dày đặc lên MXH. Tôi xin 1 lần nữa khẳng định vợ chồng chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. Tôi cũng mong mọi người đừng lan truyền những thông tin sai lệch về cuộc hôn nhân của chúng tôi nữa", Hà Siêu Liên chia sẻ.

Hà Siêu Liên phủ nhận rạn nứt hôn nhân với nam diễn viên Đậu Kiêu

Sau đó, Đậu Kiêu cũng đăng tải bài viết 1 lần nữa khẳng định không có chuyện anh và Hà Siêu Liên ly thân, đang bí mật làm thủ tục ly hôn: "Trước hết, vợ chồng chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến công chúng vì để những ồn ào đời tư gây náo loạn dư luận. Ban đầu, chúng tôi vốn không định lên tiếng về những tin đồn vô căn cứ này, nhưng sự việc lại ngày càng bị đẩy đi quá xa quá mức. Vì vậy, mong mọi người đừng tin và đừng lan truyền tin đồn không đúng sự thật nữa".

Đậu Kiêu cho biết các tin đồn sai lệch về cuộc hôn nhân của anh ngày càng bị đẩy đi quá xa quá mức

Dù Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã đồng loạt có thông báo nóng phủ nhận hôn nhân rạn nứt, song dân tình vẫn bán tín bán nghi. Cư dân mạng cho rằng thông báo phủ nhận của cặp đôi không mới, y hệt như trước đây. Các netizen chất vấn ngược đôi vợ chồng này rằng nếu không phải gặp trục trặc hà cớ gì Đậu Kiêu lại vắng bóng trong tất cả sự kiện của nhà vợ, hay việc họ dừng đăng ảnh tình cảm với nhau và kể cả dịp Tết, kỷ niệm ngày cưới cũng không ở bên nhau. Tất cả vấn đề này đều không được Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giải thích rõ trong tuyên bố về hôn nhân của mình.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc hồi tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Tuy nhiên, vài tháng sau lễ cưới, Hà Siêu Liên được phát hiện đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc.

Bước sang năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH. Đặc biệt là vào ngày 8/5, Hà Siêu Liên đã tổ chức sinh nhật đón tuổi 34 tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô mời rất nhiều bạn bè thân thiết đến chung vui, nhưng ông xã Đậu Kiêu lại mặt vắng 1 cách bất thường. Khi bị dân tình soi việc vắng bóng trong sinh nhật Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu mới đăng bài chúc mừng vợ trên MXH Weibo. Động thái của nam diễn viên được cho là che mắt thiên hạ chuyện anh và bà xã tiểu thư chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Thời gian qua, Đậu Kiêu cũng quay lại showbiz đóng phim. Anh được cho biết đã ở phim trường hơn 3 tháng không về nhà.

Đậu Kiêu đã ở phim trường không về nhà suốt 3 tháng qua

