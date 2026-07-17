Gia đình 6 người của Hà Siêu Liên đều đang sống dựa vào tiền cho thuê nhà.

Ngày 17/7, tờ 163 đưa tin nhà vợ trùm sòng bạc của Đậu Kiêu được tiết lộ đang lâm vào cảnh khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, tiền của cạn kiệt. Theo nguồn tin, mẹ Hà Siêu Liên ước tính sở hữu tổng tài sản là 6 tỷ HKD (20.160 tỷ đồng). Trong đó, 4,5 tỷ HKD (15.120 tỷ đồng) là cổ phần của SJM (Sòng bạc Macau). Đây là tài sản mà gia đình Hà Siêu Liên nhận được sau khi cố tỷ phú Hà Hồng Sân qua đời. Sau khi nhận được cổ phần thừa kế, cả nhà ái nữ trùm sòng bạc Macau đã chuyển chúng vào quỹ tín thác. Tuy nhiên, chuyện kinh doanh của SJM đã lao dốc không phanh, thua lỗ liên tục và 6 năm qua không hề tiến hành chia cổ tức. Do cổ phần không sinh lời, quỹ tín thác gần như không còn nguồn để chi trả cho gia đình Hà Siêu Liên. Hiện, định giá số cổ phần SJM mà nhà vợ Đậu Kiêu sở hữu đã giảm còn 920 triệu HKD (hơn 3.000 tỷ đồng).

1,5 tỷ HKD (5.040 tỷ đồng) tài sản còn lại của mẹ Hà Siêu Liên là bất động sản, bao gồm căn biệt thự trị giá 1 tỷ HKD (3.360 tỷ đồng) mà bà ba đang ở và các căn nhà hạng sang đang cho thuê để kiếm tiền. Việc cho thuê nhà được cho biết đang là nguồn thu lớn duy nhất của gia đình Hà Siêu Liên.

Gia đình Hà Siêu Liên cạn tiền vì chuyện kinh doanh thua lỗ triền miên. Cả nhà 6 người của ái nữ trùm sòng bạc hiện sống dựa vào tiền cho thuê nhà. Ảnh: Sina.

Do kinh tế gia đình eo hẹp, mỗi tháng Hà Siêu Liên chỉ nhận được vỏn vẹn 300.000 HKD (1 tỷ đồng) tiền tiêu vặt từ quỹ tín thác. Dưới tên cô cũng không còn bất kỳ bất động sản hạng sang hay đất đai nào. Do đó, đám cưới của Hà Siêu Liên được tổ chức vô cùng khiêm tốn, chủ yếu dựa vào tiền tiết kiệm của Đậu Kiêu để trả chi phí. Trong đám cưới, Hà Siêu Liên chỉ đeo 3 chiếc vòng vàng long phụng, 1 dây chuyền vàng và một bộ trang sức bằng ngọc. Ngay đến cả nhẫn cưới của bà xã Đậu Kiêu cũng là mẫu rất đơn giản. Để có tiền chi tiêu, Hà Siêu Liên buộc phải dấn thân vào giới giải trí quay show, đi sự kiện và cùng vợ của đại gia Hoắc Khải Sơn livestream bán hàng online suốt 2 năm qua.

Hà Siêu Liên mỗi tháng chỉ nhận được 1 tỷ đồng tiền tiêu vặt. Chi phí đám cưới của cô đều do Đậu Kiêu móc tiền tiết kiệm ra trả. Ảnh: Sina.

Ái nữ trùm sòng bạc Macau phải livestream bán hàng online để kiềm sinh hoạt phí. Ảnh: Sohu.

Theo nguồn tin, sau khi đặt chân vào nhà trùm sòng bạc Macau với thân phận con rể, Đậu Kiêu đã bẽ bàng phát hiện nhà vợ mình "rỗng ruột", không có tài sản để anh dựa dẫm. Vì Hà Siêu Liên, nam diễn viên đã từ bỏ sự nghiệp đang lên, dốc hết khoản tiết kiệm 218 tỷ đồng để tổ chức đám cưới ở Bali (Indonesia). Những vấn đề kinh tế phát sinh hậu cưới hỏi khiến tài tử và Hà Siêu Liên xảy ra cãi vã ngày càng nhiều. Cuối cùng, Hà Siêu Liên ôm đồ về nhà mẹ ở Hong Kong (Trung Quốc) chỉ sau vài tháng cưới. Cô sống ly thân với Đậu Kiêu nhiều năm qua. Chán nản với tình cảnh khánh kiệt của gia đình Hà Siêu Liên lại thêm việc bị mẹ vợ xem thường, Đậu Kiêu cũng chẳng mặn mà làm lành, hòa giải mâu thuẫn, thậm chí còn đòi ly hôn với Hà Siêu Liên. Một số nguồn tin cho biết cả hai đã hoàn thành thủ tục ly hôn, nhưng chưa công bố công chúng. Cặp đôi không có tài sản chung trong hôn nhân để phân chia.

Đậu Kiêu vội tháo chạy khỏi nhà vợ sau khi biết gia đình Hà Siêu Liên chỉ có cái vỏ thượng lưu bên ngoài, còn bên trong ruột lại chẳng có nhiều tiền của. Ảnh: Sina.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc hồi tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Tuy nhiên, vài tháng sau lễ cưới, Hà Siêu Liên được phát hiện đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Từ năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH.

Đến tháng 10/2025, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã lên tiếng bác bỏ. Cả hai cho biết mối quan hệ vợ chồng của họ vẫn rất tốt đẹp. Họ sống ở 2 nơi khác biệt vì vấn đề công việc, nhưng mỗi ngày đều vun đắp tình cảm qua các cuộc điện thoại. Dù Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã đồng loạt có thông báo nóng phủ nhận hôn nhân rạn nứt, song dân tình vẫn bán tín bán nghi. Cư dân mạng cho rằng thông báo phủ nhận của cặp đôi không mới, y hệt như trước đây. Các netizen chất vấn ngược đôi vợ chồng này rằng nếu không phải gặp trục trặc hà cớ gì Đậu Kiêu lại vắng bóng trong tất cả sự kiện của nhà vợ, hay việc họ dừng đăng ảnh tình cảm với nhau và kể cả dịp Tết, kỷ niệm ngày cưới cũng không ở bên nhau. Tất cả vấn đề này cho đến nay đều không được Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giải thích rõ trong tuyên bố về hôn nhân của mình.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên phủ nhận rạn nứt hôn nhân, nhưng dân tình chẳng ai tin. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu