Ái nữ của Nhật Kim Anh: “Giao diện” lai Tây nhưng “hệ điều hành” đúng chuẩn em bé miền Tây

Mang vẻ ngoài lai Tây với mái tóc nâu, đôi mắt to tròn, ái nữ Nhật Kim Anh lại thường được mẹ cho diện áo bà ba, khăn rằn, vừa đáng yêu vừa toát lên nét mộc mạc đậm chất miền Tây.

Nhìn ái nữ của Nhật Kim Anh, mọi người sẽ thu hút ngay bởi vẻ ngoài như một cô búp bê lai Tây với mái tóc nâu, đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh.

Thế nhưng, chỉ cần nhìn đến những bộ đồ mẹ diện cho bé là thấy ngay một "thế giới" rất khác: áo bà ba, khăn rằn, phong cách đậm chất miền Tây. Một bên là giao diện lai Tây, một bên lại là "hệ điều hành" em bé miền Tây chính hiệu - sự kết hợp vừa đáng yêu vừa thú vị của cô bé Julia.

Nói vui theo cách của cư dân mạng, Julia có "giao diện lai Tây nhưng hệ điều hành chuẩn em bé miền Tây".

Bé Julia sinh năm 2025, là con gái thứ hai của Nhật Kim Anh. Em bé chào đời nặng 3,5 kg và được mẹ gọi bằng tên ở nhà là Julia. Nhật Kim Anh từng cho biết cô đã trải qua hành trình IVF kéo dài nhiều năm để có thêm con.

Julia nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ngoại hình được nhiều người nhận xét là mang nét lai Tây. Cô bé có mái tóc nâu, đôi mắt lớn, làn da sáng và gương mặt bầu bĩnh. Nhật Kim Anh cũng từng xác nhận con gái là em bé lai, nhưng cô không công khai danh tính cha của Julia.





Nhật Kim Anh từng cho biết mình đã mong muốn có thêm con trong khoảng 10 năm, trải qua nhiều lần IVF không thành công trước khi đón con gái vào đầu năm 2025. Ở tuổi 40, cô gọi Julia là "món quà vô giá" mà cuộc sống ban tặng.

Sau khi sinh con, mẹ bỉm Nhật Kim Anh từng chia sẻ rằng cuộc sống thay đổi rất nhiều. Trước đây có thể tự do sắp xếp thời gian, còn khi có em bé thì mọi thứ phải đi vào nền nếp. Có những đêm cô phải thức dậy liên tục để hút sữa và cho con ăn.

Dù có trợ lý và người hỗ trợ chăm bé, Nhật Kim Anh khẳng định bản thân vẫn muốn tự tay chăm con và dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên con.

Con gái Julia đang học tập tại trường song ngữ ở TP.HCM từ khi chưa tròn 10 tháng tuổi. Nhóc tì được giáo viên người nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Bé Julia mang dòng máu lai ngoại quốc, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ.

Cô bé ngày càng kháu khỉnh và đáng yêu, xinh xắn như búp bê. Nhật Kim Anh chăm sóc con gái rất kỹ lưỡng, rèn nền nếp cho nhóc tì từ lúc bé xíu. Không chỉ cho con đi học sớm, nữ diễn viên còn dạy bé phải ngăn nắp, không được bày bừa đồ chơi lung tung.

Nhật Kim Anh còn có 1 bé trai là Bửu Long, tên ở nhà là Tin. Năm nay bé 11 tuổi. Bé Bửu Long cũng rất ra dáng anh cả, biết chăm sóc và yêu thương em gái. Nhật Kim Anh chia sẻ: "Từ khi 'lên chức' thì bé Tin chững chạc, ra dáng anh hai lắm. Mỗi lần gặp Julia, Tin chỉ dám nhìn em từ xa thôi vì không dám đụng vào em. Chỉ đến khi mẹ kêu 'Con lại hôn em đi' thì bé mới dám lại hôn em nhưng hôn cũng sợ em đau nữa. Vì lần đầu tiên được làm anh hai cho nên con cũng sợ".

Nhật Kim Anh từng xúc động khi nói con trai dù còn nhỏ nhưng khá hiểu chuyện. Khi ở cạnh em gái, Tin thường ôm, hôn và chọc em cười.

Sau hành trình nhiều năm mong có thêm con, với Nhật Kim Anh, bé Julia trước hết là đứa trẻ mà cô đã chờ đợi rất lâu và muốn dành cho con sự bảo vệ, tình yêu thương cùng một tuổi thơ đủ đầy về tình cảm.