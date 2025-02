Theo The Paper, cơn sốt DeepSeek đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Weibo và Xiaohongshu. Hàng loạt bài viết hướng dẫn "làm giàu với DeepSeek" xuất hiện tràn lan, thu hút sự chú ý của người dùng. Từ việc bán gói cài đặt, hướng dẫn tạo nội dung cho đến dự đoán thị trường chứng khoán và thậm chí là ứng dụng bói toán, người bán hàng trực tuyến Trung Quốc đang kiếm lời lớn từ mô hình AI này.

1001 cách kiếm tiền kỳ lạ từ công nghệ AI DeepSeek

DeepSeek được xem là một câu chuyện thành công hiếm hoi của công nghệ nội địa Trung Quốc, thu hút sự tò mò của cả những người không am hiểu công nghệ. Một người bán hàng trên sàn thương mại điện tử Xianyu đã thừa nhận với tờ The Paper rằng: "Việc kinh doanh của tôi đang phát triển nhờ hưởng lợi từ sự chênh lệch thông tin". Người này đã bán gói cài đặt DeepSeek với giá 39 NDT (5,34 USD) dù phần mềm này được cung cấp miễn phí trên website của công ty.

Không chỉ gói cài đặt, hàng chục người bán hàng trên Xianyu còn cung cấp các "gói hướng dẫn" sử dụng DeepSeek với giá từ 1 đến 10 NDT mỗi lượt tải xuống. Theo Sixth Tone, một bộ tài liệu được mua hơn 900 lần thực chất chỉ là các bài hướng dẫn AI chung chung hoặc sao chép từ các bài báo trực tuyến miễn phí, không hề liên quan đến DeepSeek.

Trên Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc), nhiều người đã phát trực tiếp bán phần mềm hứa hẹn sử dụng DeepSeek để đưa ra các mẹo đầu tư chứng khoán. Tờ The Paper đã phát hiện ra hoạt động này, và các bài đăng bán phần mềm sau đó đã bị gỡ bỏ. Một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với nickname Tatara đã phát triển dịch vụ bói toán bằng DeepSeek, bán các bài đọc do AI tạo ra với giá từ 888 đến 2.888 NDT mỗi phiên livestream. Bất chấp những chỉ trích trực tuyến, Tatara khẳng định: "Tôi đã kiếm được 10.000 NDT. Khoảng 97,5% người dùng thấy nó hiệu quả. Nó chỉ là một công việc kinh doanh nhỏ dựa trên thông tin do AI cung cấp, nhưng tôi đang rất vui vẻ."

Không chỉ khuấy đảo thị trường chứng khoán toàn cầu, DeepSeek còn trở thành công cụ kiếm tiền mới được ưa chuộng bởi những người dùng mạng xã hội Trung Quốc. (Ảnh: The Paper)

Theo giấy phép nguồn mở của DeepSeek, các mô hình của công ty có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, bao gồm cả ứng dụng thương mại, mà không cần sự chấp thuận hoặc đăng ký trước. Tuy nhiên, người được cấp phép phải giữ nguyên thông báo bản quyền gốc của DeepSeek và báo cáo lại về bất kỳ sửa đổi nào đối với mô hình.

Lo ngại về tác động tiêu cực đến danh tiếng, vào tối ngày 6/2, đại diện của DeepSeek đã đưa ra tuyên bố chính thức trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của mình và làm rõ rằng họ không cung cấp dịch vụ chia sẻ kiến thức trả phí. Tuyên bố nêu rõ: "Ngoài nhóm trao đổi người dùng chính thức của chúng tôi trên WeChat, DeepSeek không thiết lập bất kỳ nhóm nào khác trên các nền tảng trong nước. Bất kỳ nhóm trả phí nào tự xưng là liên kết chính thức với DeepSeek đều là lừa đảo."

Hiện có hơn 100 nhóm liên quan đến DeepSeek trên Zhishi Xingqiu, một trong những nền tảng chia sẻ kiến thức trả phí nổi tiếng nhất Trung Quốc. Một nhóm có tên "Cộng đồng hàng đầu về DeepSeek" tính phí 62 NDT cho việc gia nhập và lên đến 12.000 NDT mỗi giờ cho các buổi tư vấn riêng. Nhóm này cũng cung cấp gói "huấn luyện riêng" hàng năm với giá 68.000 NDT.

Nhà nghiên cứu Trương Tự Quảng (Trung tâm Nghiên cứu AI trong Giáo dục, Đại học Chiết Giang) nhận định: "Nó giống như mô hình khi OpenAI lần đầu tiên lan truyền. Họ đóng gói lại các hướng dẫn cũ dưới một tiêu đề mới và gọi nó là 'Cẩm nang kiếm tiền từ DeepSeek'."

Sự tăng trưởng nhanh chóng của DeepSeek đã khiến máy chủ quá tải và thời gian phản hồi chậm. Điều này tạo cơ hội cho các nhà cung cấp bán các phiên bản phần mềm chạy cục bộ trên máy tính cá nhân của người dùng với tốc độ nhanh hơn nhưng kém hiệu quả hơn so với mô hình đầy đủ. Theo Yicai, các phiên bản DeepSeek chạy cục bộ được bán với giá từ vài đến vài chục nhân dân tệ, một số lựa chọn phổ biến nhất đã được tải xuống hơn 1.000 lần tính đến thứ Hai.

Không chỉ các nhà cung cấp nhỏ lẻ, các ông lớn công nghệ như Tencent và Baidu cũng đang tích hợp DeepSeek vào nền tảng đám mây và dịch vụ AI của họ. Cuộc đua này đã giúp giảm giá cho người tiêu dùng. Baidu Cloud, một nền tảng lưu trữ đám mây được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, đã giảm giá tới 80% sau khi thêm DeepSeek vào dịch vụ của mình.

*Nguồn: Sixth Tone