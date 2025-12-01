Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Bùi Thị Kim Liên (SN 1999; thường trú trước đây là xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; nay là xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về tội che giấu tội phạm.

Theo điều tra, ngày 18/4/2023, xuất phát từ mâu thuẫn đòi nợ, nhóm của Vũ Đức Tấn (SN 1995; trú tại tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình) đã mang hung khí đánh nhau với một nhóm khác tại đường Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân (cũ). Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào trong miền Nam. Quá trình di chuyển, Tấn được người yêu là Bùi Thị Kim Liên thuê nhà nghỉ để lẩn trốn.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/06/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Liên về tội che giấu tội phạm. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 04/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thị Kim Liên.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0936.002668), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.