AI Matching của CareerViet giúp ứng viên hoàn thiện hồ sơ và tìm việc phù hợp ra sao?

Thay vì rải CV hàng loạt rồi chờ may rủi, ứng viên nay có thể biết hồ sơ của mình phù hợp với tin tuyển dụng đến đâu nhờ AI Matching của CareerViet.

AI Matching trên CareerViet là tính năng giúp đánh giá độ phù hợp giữa CV của ứng viên với tin tuyển dụng theo 9 tiêu chí, đi kèm gợi ý bổ sung để hoàn thiện hồ sơ. Nhờ có điểm số tham khảo, ứng viên sẽ biết được hồ sơ của mình có phù hợp với tin tuyển dụng hay không thay vì nộp CV đại trà rồi chờ đợi vận may.

Vì sao ứng viên rải CV hàng loạt nhưng lại ít nhận được phản hồi?

Nguyên nhân phổ biến nhất là CV gửi đi không khớp với yêu cầu của nhà tuyển dụng chứ không hẳn do ứng viên thiếu năng lực. Thời điểm hay thị trường là một nguyên nhân, nhưng mức độ khớp giữa CV và tin đăng cũng là nguyên nhân khác được quan tâm không kém.

Trước đây, nếu muốn so sánh mức độ phù hợp, ứng viên phải dùng các chatbot AI để đối chiếu giữa CV và JD với từng tin đăng. Cách làm này tốn nhiều thời gian nhưng kết quả còn tùy thuộc vào cách mỗi người đặt câu hỏi. Trong thực tế, nhà tuyển dụng thường chỉ "đọc lướt" hồ sơ, những CV không nổi bật sẽ bị loại hoặc đưa vào danh sách chờ.

Đây chính là lý do CareerViet cho ra đời tính năng AI Matching hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp của hồ sơ xin việc.

AI Matching chấm độ phù hợp của hồ sơ theo 9 tiêu chí

Về cơ chế, tính năng AI Matching sẽ phân tích, so sánh CV với yêu cầu của nhà tuyển dụng và trả về tỷ lệ phần trăm mức độ phù hợp.

Con số này được tính dựa trên 9 tiêu chí và được chia thành 3 nhóm:

Nhóm công việc gồm tiêu đề công việc, ngành nghề, địa điểm làm việc và mức lương, cho biết vị trí tuyển dụng có đúng hướng của người tìm việc muốn theo đuổi hay không.

Nhóm kinh nghiệm gồm số năm kinh nghiệm và kinh nghiệm liên quan, phản ánh mức độ sát giữa quãng thời gian hành nghề đã tích lũy và yêu cầu của tin.

Nhóm năng lực gồm học vấn, kỹ năng và ngoại ngữ, thể hiện nền tảng chuyên môn mà hồ sơ có thể chứng minh.

3 nhóm này được đặt cạnh nhau trong màn hình kết quả, từ đó ứng viên có thể biết được hồ sơ của mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu cũng như cần cải thiện thêm điểm nào.

Điểm phù hợp hiển thị trên từng công việc giúp ứng viên biết mình mạnh ở đâu.

Tính năng không chỉ dừng ở việc chấm điểm mà còn gợi ý kỹ năng và từ khóa còn thiếu để ứng viên chủ động bổ sung và hoàn thiện CV.

Trường hợp điểm phù hợp dưới 50%, hệ thống sẽ chỉ ra những yếu tố đang làm giảm điểm. Người tìm việc từ đó sẽ quyết định điều chỉnh hồ sơ hoặc chuyển sang tin tuyển dụng khác phù hợp hơn.

Màn hình gợi ý kỹ năng và từ khóa còn thiếu

CareerViet AI Matching – Nền tảng tuyển dụng tiên phong ứng dụng AI vừa được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2026. Giải thưởng do VINASA, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, tổ chức thường niên cho các sản phẩm công nghệ tiêu biểu. Tính năng này giúp tăng 80% tỷ lệ phỏng vấn đối với ứng viên. Tính năng do đội ngũ kỹ sư Việt Nam của CareerViet nghiên cứu và phát triển, dữ liệu người dùng luôn được bảo mật.

Cách dùng AI Matching khi tìm việc theo khu vực

Tại CareerViet, ứng viên có 2 cách sử dụng tính năng. Cách thứ nhất là vào mục Hồ sơ của tôi, sau khi CV đã được cập nhật đầy đủ. Cách thứ hai nằm ngay tại trang chi tiết của tin tuyển dụng, ứng viên chỉ cần bấm vào banner "Đánh giá mức độ phù hợp".

AI Matching giúp ứng viên đánh giá mức độ phù hợp" trong tin tuyển dụng

Theo thông tin từ CareerViet, tính năng này là hoàn toàn miễn phí dành cho các ứng viên. Trong 9 tiêu chí, địa điểm làm việc được xếp đầu tiên, nên việc lọc tin theo khu vực luôn được ưu tiên hàng đầu.

Ví dụ: Ứng viên đang tìm việc làm Hải Phòng có thể lọc hơn 400 tin tuyển dụng đang có, rồi xem ngay điểm phù hợp của từng tin trước khi bấm nộp. Sau sáp nhập địa giới hành chính, thành phố này sẽ bao gồm địa bàn Hải Dương cũ, nên phạm vi việc làm sẽ rộng hơn trước đây.

Hoặc người tìm việc làm Đà Nẵng cũng có thể làm tương tự và nên ưu tiên những tin được chấm mức độ phù hợp cao. Dù điểm số có cao đến đâu, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ đánh giá. Quyết định nộp và điều chỉnh hồ sơ sao cho phù hợp vẫn thuộc về ứng viên. Đúng với thông điệp mà CareerViet theo đuổi: tìm đúng việc cho ứng viên, tuyển đúng người cho doanh nghiệp.

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