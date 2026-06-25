Ai làm Tổng Giám đốc Công ty sản xuất xe VinFast?

Tân Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast là chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất và vận hành.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) đã công bố việc miễn nhiệm ông Phạm Nhật Vượng khỏi vị trí Tổng Giám đốc, đồng thời bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngân giữ chức vụ này thay thế, từ ngày 22/6.

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục làm CEO VinFast Toàn cầu.

Theo hồ sơ trên Linkedin, ông Trịnh Văn Ngân tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội niên khóa 1994 -1999.

Ông Trịnh Văn Ngân là chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất và vận hành, 18 năm trong lĩnh vực ô tô. Ông từng nắm giữ các vị trí cấp cao tại các tập đoàn công nghiệp và sản xuất ô tô lớn.

Thông tin về kinh nghiệm làm việc của ông Trịnh Văn Ngân trên Linkedin. (Ảnh chụp màn hình)

Từ 2009 - 2018, ông Ngân làm việc cho Ford Việt Nam, sau đó ông có một năm phục vụ cho VinFast LLC với chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách Khu công nghiệp Nhà cung cấp.

Từ tháng 4/2019, ông Trịnh Văn Ngân chuyển sang vị trí Giám đốc sản xuất máy phát điện cho tua bin gió tại GE Renewable.

Việc thay đổi Tổng giám đốc VFTP diễn ra sau khi VinFast thực hiện tách mảng sản xuất tại Việt Nam.

Cụ thể VinFast tách một số tài sản của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) sang pháp nhân mới. Đồng thời hãng xe này cũng sẽ thoái vốn toàn bộ khỏi VFTP, bao gồm toàn bộ mảng sản xuất tại Việt Nam sẽ được tách riêng và chuyển giao cho đối tác.

Quá trình chia tách này được thực hiện trên cơ sở không làm chấm dứt sự tồn tại của pháp nhân VinFast hiện tại.

Cùng với đó VinFast sẽ thành lập Công ty CP VinFast Việt Nam (VFVN), quản lý một phần tài sản tách ra từ doanh nghiệp vừa chuyển nhượng. Địa chỉ trụ sở chính là Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Vốn điều lệ của Công ty CP VinFast Việt Nam là 5.183 tỷ đồng. Trong khi đó sau chia tách, pháp nhân VinFast VFTP còn duy trì mức vốn điều lệ đạt hơn 85.609 tỷ đồng.

VinFast và pháp nhân mới VFVN sẽ cùng nhau cam kết liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác phát sinh trước thời điểm tách, trừ trường hợp có các thỏa thuận khác với chủ nợ hoặc người sở hữu trái phiếu.

Ngoài mảng sản xuất, VFTP còn sở hữu cổ phần tại Công ty TNHH VinEG Green Energy Solutions cùng thỏa thuận hợp tác đầu tư và tìm kiếm cơ hội kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp cũng sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ các khoản nợ tài chính hiện hữu với các bên thứ ba, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các chủ nợ liên quan.