Ai là nguyên mẫu đời thật của Tiểu Long Nữ?

Chi Chi |

Các nhà phê bình đã đưa ra hai đáp án cho câu hỏi này.

"Ngòi bút nở hoa" là cụm từ rất thích hợp để đánh giá các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Ông đã dùng 14 tác phẩm để xây dựng nên một thế giới võ hiệp phồn hoa, trong đó có rất nhiều nhân vật mang sức hút riêng biệt. Tuy nhiên, nhân vật mà người viết tâm đắc nhất vẫn là hình tượng tiên khí nhất - Tiểu Long Nữ. Nghệ thuật vốn bắt nguồn từ cuộc sống, nhân vật dưới ngòi bút của các nhà văn thường có nguyên mẫu ngoài đời thực. Vậy, nguyên mẫu của Tiểu Long Nữ là ai? Các nhà phê bình đã đưa ra hai đáp án.

Ai là nguyên mẫu đời thật của Tiểu Long Nữ? - Ảnh 1.

Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thủ vai

Đáp án thứ nhất: Đại minh tinh Hạ Mộng

Khi các tác phẩm của Kim Dung mới ra đời trên tờ Minh Báo, chúng nhanh chóng tạo được tiếng vang. Tuy nhiên, thời điểm đó đa số mọi người vẫn chỉ coi tiểu thuyết Kim Dung là một loại hình giải trí lúc nhàn rỗi, không ai xem đó là tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, những tác phẩm thực sự xuất sắc sẽ không bị che lấp hào quang. Ở thời hiện đại, nội hàm phong phú đằng sau tác phẩm Kim Dung đã được các nhà phê bình khai phá, giúp chúng bước vào cung điện văn học.

Ai là nguyên mẫu đời thật của Tiểu Long Nữ? - Ảnh 2.

Hạ Mộng là "người trong mộng" của hàng triệu người thời bấy giờ

Chính vì vậy, nguyên mẫu nhân vật đã trở thành tâm điểm chú ý. Trần Mặc - một nhà phê bình Kim Dung nổi tiếng đã đưa ra đáp án của mình: Nguyên mẫu của Tiểu Long Nữ chính là người tình trong mộng của hàng triệu người năm ấy: Hạ Mộng.

Vào thời đại của Kim Dung, nữ diễn viên này là nữ thần thế hệ đầu của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc). Kim Dung cũng giống như bao người đàn ông khác, coi Hạ Mộng là giấc mơ xa vời nhất trong đời. Vì cả đời không có được nàng, ông đã tạo ra nhân vật Tiểu Long Nữ để tưởng nhớ mối đơn phương ấy. Để theo đuổi nữ thần, Kim Dung từng chấp nhận làm biên kịch tại công ty điện ảnh Trường Thành chỉ để được gần gũi nàng hơn.

Có một câu nói rất nổi tiếng của Kim Dung về Hạ Mộng: "Tây Thi đẹp thế nào chưa ai từng thấy, nhưng tôi nghĩ Tây Thi chắc cũng chỉ đẹp như Hạ Mộng mà thôi". Chính vì lòng ái mộ không thành, nhân vật Tiểu Long Nữ thanh thuần và đầy tiên khí đã trở thành niềm an ủi tốt nhất để Kim Dung tế lễ đoạn tình cảm này.

Đáp án thứ hai: Tài nữ Lục Tiểu Mạn

Một luồng quan điểm khác đến từ người thân của Kim Dung. Với tư cách là những người gần gũi nhất, ý kiến của họ rất đáng để tham khảo. Gia đình Kim Dung cho rằng Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên thực chất có cùng một nguyên mẫu, đó chính là Lục Tiểu Mạn.

Thực tế, Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ có rất nhiều điểm tương đồng như đều không màng thế sự, Đoàn Dự cũng nhiều lần gọi Vương Ngữ Yên là "Thần tiên tỷ tỷ". Đáng chú ý, Lục Tiểu Mạn chính là vợ của Từ Chí Ma - anh họ của Kim Dung. Giả thuyết này bắt nguồn từ tác phẩm "Ái Mi Tiểu Trát" của Từ Chí Ma.

Trong tập tản văn này, Từ Chí Ma đã gọi vợ mình là "Long Nhi", "Thần tiên tỷ tỷ". Người ta tin rằng Kim Dung sau khi xem những cách gọi trìu mến của anh họ dành cho vợ đã nảy ra cảm hứng để tạo nên nhân vật Tiểu Long Nữ.

Ai là nguyên mẫu đời thật của Tiểu Long Nữ? - Ảnh 3.

Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai

Trong tác phẩm "Thần Điêu Hiệp Lữ", có một điểm luôn gây tranh cãi: Tên thật của Tiểu Long Nữ là gì? Thực tế, Kim Dung chưa từng cho cô một cái tên thật trong tác phẩm, và Dương Quá cũng chỉ gọi là "Long Nhi" hoặc "Cô Cô". Có thuyết cho rằng trong bản thảo đầu tiên trên Minh Báo, Kim Dung từng đặt tên cho cô, nhưng vì độc giả chê cái tên đó quá dung tục nên ông đã xóa bỏ và quyết định để nhân vật không có tên thực thụ.

Theo quan điểm của một số nhà phê bình và người hâm mộ, Tiểu Long Nữ có khả năng là sự kết hợp giữa cả Lục Tiểu Mạn và Hạ Mộng, cộng thêm sự sáng tạo của chính nhà văn. Nếu chỉ đơn thuần lấy một người làm nguyên mẫu thì quá lộ liễu, Tiểu Long Nữ rõ ràng là phiên bản hoàn mỹ nhất của cả hai người phụ nữ này.

Nguồn: Sohu

