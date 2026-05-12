Ai là người giúp Từ Thiếu Hoa có cơ hội đóng Đường Tăng trong 'Tây du ký'?

Sau khi Uông Việt rời đoàn phim Tây du ký , đạo diễn Dương Khiết đã chọn Từ Thiếu Hoa vào vai Đường Tăng . Ít ai biết, người giúp Từ Thiếu Hoa có cơ hội này chính là Ngụy Tuệ Lệ - mỹ nhân đóng "vợ hụt" của Trư Bát Giới trong phim.

Từ Thiếu Hoa và Ngụy Tuệ Lệ từng đóng chung phim.

Thời điểm quay Tây du ký, Ngụy Tuệ Lệ là diễn viên nổi tiếng, công tác tại đoàn kịch Sơn Đông (Trung Quốc). Bà tham gia vào nhiều tác phẩm kinh điển như Đông Chu liệt quốc, Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy hử (phiên bản tỉnh Sơn Đông)... Vì vậy đạo diễn Dương Khiết chủ động mời Ngụy Tuệ Lệ tham gia bộ phim của mình.

Khi xem lại các bộ phim để hiểu hơn về Ngụy Tuệ Lệ, Dương Khiết để ý đến cả Từ Thiếu Hoa. Trước đó, Từ Thiếu Hoa và Ngụy Tuệ Lệ có màn kết hợp ăn ý trong phim Tinh Biến. Nhờ Ngụy Tuệ Lệ giới thiệu, nữ đạo diễn thử mời cả Từ Thiếu Hoa cùng đến thử vai. Ban đầu chỉ đến thử vai Bạch Long Mã, nhưng nhờ ngoại hình điển trai, gương mặt sáng sân khấu và khí chất thư sinh, Từ Thiếu Hoa bất ngờ được giao vai Đường Tăng.

Hình tượng của ông trong phim chiếm được cảm tình lớn từ khán giả, đến mức nhiều người gọi ông là “Đường Tăng đẹp trai nhất màn ảnh”.

Từ Thiếu Hoa là diễn viên thứ hai đóng Đường Tăng.

Tuy nhiên, sự gắn bó giữa Từ Thiếu Hoa và đoàn phim không kéo dài lâu. Ban đầu ông lấy lý do muốn tập trung cho việc học tại Học viện Nghệ thuật Sơn Đông. Đạo diễn Dương Khiết linh hoạt hỗ trợ, bố trí lịch quay phù hợp để ông có thể vừa học, vừa đóng phim.

Dần dần, thái độ làm việc của Từ Thiếu Hoa bắt đầu thay đổi. Ông không còn nhiệt huyết như ban đầu, hay xin về sớm, quay xong là rời đoàn. Đỉnh điểm là mâu thuẫn về cát-xê. Khi biết mình nhận 70 tệ/tập, trong khi Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới) nhận 80 tệ/tập do hóa trang và cảnh quay nhiều hơn, Từ Thiếu Hoa không hài lòng. Dù đạo diễn tăng thêm 5 tệ nhưng ông vẫn không chấp nhận và kiên quyết đòi bằng đồng nghiệp.

Cuối cùng, đạo diễn Dương Khiết vì không thể dung hòa đành quyết định thay diễn viên một lần nữa. Từ khi rời đoàn phim, Từ Thiếu Hoa cũng không giữ liên lạc với các bạn diễn.

Sau Tây du ký, sự nghiệp của Từ Thiếu Hoa không có nhiều khởi sắc. Ông tham gia một số phim như Đường Huyền Trang, Tam quốc diễn nghĩa... nhưng không được chú ý. Sau đó, ông về quê và đảm nhiệm chức Phó viện trưởng Viện Kịch nói tỉnh Sơn Đông, Phó chủ tịch Hiệp hội Kịch sân khấu của tỉnh.

Những năm gần đây, khi kinh tế gia đình sa sút, ông quay trở lại nghề diễn. Từ khi nghỉ hưu, cuộc sống của ông cũng không mấy dư dả. Hiện ở tuổi U70, nam diễn viên kiếm sống nhờ việc hóa trang thành hình tượng Đường Tăng hát rong tại hội chợ, đám cưới. Việc kiếm tiền này khiến Từ Thiếu Hoa bị chê cười vì lợi dụng quá đà hình ảnh quá khứ. Phần lớn ý kiến chỉ trích ông cố tình làm hỏng hình ảnh nhân vật.

Từ Thiếu Hoa bị nhiều người nói là ''ăn mày quá khứ'' khi thường xuyên tái hiện hình ảnh Đường Tăng.

Về đời tư, Từ Thiếu Hoa là người kín tiếng, hiếm khi nhắc về gia đình. Theo Xinhua, vợ ông là Dương Côn, đạo diễn làm ở cơ quan nghiên cứu Hý kịch thuộc Sở văn hóa tỉnh Sơn Đông. Vợ chồng gắn bó 41 năm, có một con gái.