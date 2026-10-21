HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ai là chủ tài khoản Vietinbank 109871917092 có số dư 2.084.433.960 đồng khẩn trương liên hệ công an trước ngày 1/11

Nam An
|

Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo tìm chủ tài khoản VietinBank mang tên "LE MINH KHOI", hiện có hơn 2,08 tỷ đồng liên quan đến vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nếu đến ngày 1/11/2026 không có người nhận, số tiền sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra từ tháng 11/2020 đến cuối tháng 02/2021.

Quá trình kiểm tra, xác minh Cơ quan điều tra xác định tài khoản số 109871917092 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) có thông tin chủ tài khoản là “LE MINH KHOI”, sinh ngày 08/6/1983, trú tại “Xom 2, TT Nenh, H. Viet Yen, T. Bac Giang” (hiện trong tài khoản có 2.084.433.960 đồng) có liên quan đến vụ việc.

Đề nghị chủ tài khoản hoặc người biết thông tin về chủ tài khoản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang (hoặc qua đồng chí Đại úy Đào Tiến Lợi - Điều tra viên, số điện thoại 0888.488.811), để được giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 01/11/2026, không có ai nhận là chủ tài khoản ngân hàng trên thì số tiền trong tài khoản sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính Phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Tags

tài khoản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

Người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải giữa phố: Công an đã tìm ra danh tính

01:24
Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

Cận cảnh khám xét kho hàng khiến Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt

01:06
Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

03:29
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng

01:23
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại