Ai là chủ 2 chiếc xe máy bị mất, liên hệ ngay Công an Hà Nội

Trang Anh |

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội thông báo ai là chủ sỡ hữu hiện nay của 02 chiếc xe trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp làm việc.

Sáng ngày 21/11 Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có phát hiện ngày 19/9/2025 tại địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tạm giữ 02 chiếc xe mô tô có đặc điểm như sau:

1. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu trắng bạc, Biển kiểm soát: 18D1-611.25, số khung: RLHJA3916LY047196, số máy: JA39E1382830. Chủ đăng ký là Ninh Quốc Huy (SN: 2000, trú tại: tỉnh Ninh Bình) đã bán lại cho một người đàn ông không quen biết ở khu vực Nhổn, Hà Nội.

2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen bạc, BKS: 29V1-592.27, số khung: RLHJA3913KY074774; số máy: JA39E0930972. Chủ đăng ký xe là Nguyễn Quang Hiển (địa chỉ: thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội; nay là thôn 5, xã Suối 2, TP Hà Nội). Xác minh tại Công an xã Suối 2 cung cấp trên địa bàn xã Suối 2 không có ai tên Nguyễn Quang Hiển cư trú tại địa phương.

Ai là chủ 2 chiếc xe máy bị mất, liên hệ ngay Công an Hà Nội- Ảnh 1.

2 chiếc xe máy mà công an chưa xác định được chủ sở hữu - Ảnh: CA Hà Nội

Hiện cơ quan Công an chưa xác định được chủ sở hữu hiện nay của 02 chiếc xe trên.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội thông báo ai là chủ sỡ hữu hiện nay của 02 chiếc xe trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Điều tra viên Lê Phú Thanh, số điện thoại: 0989606225).

