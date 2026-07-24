Một sản phẩm công nghệ chỉ thực sự chứng minh được giá trị khi liên tục phát triển ngày càng hoàn thiện. Hành trình của AI Hay trong một năm qua là ví dụ cho tinh thần ấy, đồng thời cũng phản ánh điều mà Better Choice Awards luôn hướng tới: tôn vinh những giải pháp không ngừng đổi mới để tạo ra giá trị lâu dài.

Trong lĩnh vực công nghệ, tạo ra một sản phẩm nổi bật đã khó, nhưng duy trì được tốc độ đổi mới sau khi được thị trường ghi nhận còn khó hơn nhiều. Không ít sản phẩm gây tiếng vang khi ra mắt rồi nhanh chóng bị thay thế bởi những xu hướng mới. Ngược lại, cũng có những doanh nghiệp coi sự ghi nhận chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn.

Đó cũng là điều Better Choice Awards hướng đến ngay từ những mùa giải đầu tiên. Giải thưởng không đơn thuần tôn vinh những sản phẩm sở hữu công nghệ tiên tiến hay những thông số ấn tượng nhất, mà tìm kiếm những giải pháp có khả năng tạo ra xu hướng mới, giải quyết những bài toán thực tế của người dùng và tiếp tục phát triển sau khi được ghi nhận. Năm 2025, AI Hay là một trong những cái tên như vậy.

Trong bối cảnh AI bùng nổ trên toàn cầu với sự xuất hiện của hàng loạt mô hình ngôn ngữ lớn, AI Hay vẫn tạo được dấu ấn riêng để trở thành Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng tại Better Choice Awards 2025. Điều được Hội đồng thẩm định nhìn thấy không chỉ là một nền tảng AI do người Việt phát triển, mà là một cách tiếp cận khác biệt: thay vì chạy theo cuộc đua về quy mô mô hình, AI Hay lựa chọn giải quyết một câu hỏi rất cụ thể - làm thế nào để AI thực sự hữu ích với người Việt.

Đó là tư duy đưa AI từ một khái niệm còn xa lạ trở thành công cụ có thể hỗ trợ học tập, làm việc, tra cứu thông tin và tiếp cận tri thức theo cách gần gũi hơn. Chính khả năng phổ cập AI đến đông đảo người dùng đã giúp AI Hay trở thành đại diện cho một xu hướng mới, nơi giá trị của công nghệ được đo bằng tác động thực tế đến cuộc sống thay vì chỉ bằng sức mạnh của thuật toán.

Được ghi nhận chỉ là điểm khởi đầu

Một năm có thể không phải quãng thời gian dài với nhiều ngành nghề, nhưng với AI, đó gần như là một cuộc thay đổi thế hệ. Chỉ trong vòng vài tháng, kỳ vọng của người dùng đã dịch chuyển rất nhanh. Nếu trước đây AI chủ yếu được sử dụng để hỏi và nhận câu trả lời, thì hiện nay người dùng mong muốn một công cụ có thể đồng hành trong cả quá trình học tập, làm việc và sáng tạo nội dung. Đó cũng là hướng phát triển mà AI Hay lựa chọn sau Better Choice Awards 2025.

Thay vì chỉ tập trung nâng cấp khả năng hội thoại, AI Hay từng bước mở rộng phạm vi hỗ trợ để trở thành một trợ lý AI thực thụ. Người dùng vừa tìm kiếm thông tin hay giải thích một khái niệm khó, đồng thời còn có thể nhờ AI tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn, hỗ trợ xây dựng dàn ý, phát triển nội dung, phân tích thông tin hay tìm kiếm các góc tiếp cận mới cho một vấn đề. Việc bổ sung khả năng dẫn nguồn tham khảo cũng giúp quá trình tra cứu trở nên minh bạch hơn, đặc biệt với học sinh, sinh viên, người làm nội dung hay nhân viên văn phòng - những nhóm thường xuyên phải xử lý lượng lớn thông tin mỗi ngày.

Song song với đó, AI Hay cũng mở rộng khả năng tương tác bằng hình ảnh. Thay vì chỉ giao tiếp bằng văn bản, người dùng có thể tải hình ảnh lên để AI nhận diện, phân tích và cung cấp thêm thông tin liên quan. Đây là bước tiến đáng chú ý khi AI không còn bị giới hạn trong những cuộc hội thoại bằng chữ mà bắt đầu xử lý nhiều dạng dữ liệu khác nhau, tiến gần hơn tới mô hình trợ lý AI đa phương thức. Ngoài ra, AI Hay còn hỗ trợ tạo các file trình chiếu theo mô tả cũng như giao diện có sẵn, thích hợp cho học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng có được công cụ mạnh mẽ hỗ trợ tốt hơn cho công việc, học tập.

Đáng chú ý hơn, AI Hay không chỉ đầu tư vào những tính năng phục vụ học tập và công việc mà còn cho thấy nỗ lực bắt nhịp với đời sống số của người dùng. Trong dịp World Cup 2026, nền tảng này giới thiệu trải nghiệm cho phép người dùng tải ảnh chân dung để hóa thân thành cổ động viên hoặc khoác lên mình màu áo của đội tuyển yêu thích. Có thể đây không phải là tính năng quyết định sức mạnh của một mô hình AI, nhưng lại phản ánh khá rõ triết lý phát triển sản phẩm: AI không chỉ xuất hiện khi người dùng cần giải quyết công việc, mà còn có thể đồng hành trong những khoảnh khắc đời thường, khi mọi người muốn sáng tạo, chia sẻ và kết nối với cộng đồng.

Nếu phía AI Hay tiếp tục bổ sung thêm những tính năng mới như các trợ lý chuyên biệt cho học tập, làm việc hay sáng tạo nội dung trong thời gian tới, hành trình ấy sẽ càng rõ nét hơn. Bởi mục tiêu mà sản phẩm hướng đến không đơn thuần là tạo ra một chatbot thông minh hơn, mà là xây dựng một trợ lý AI thực sự hiểu cách người Việt học, làm việc và tương tác trong cuộc sống hằng ngày.

Danh hiệu chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp tiếp tục đổi mới

Nhìn ở góc độ sản phẩm, đó là những nâng cấp về tính năng. Nhưng nhìn ở góc độ của Better Choice Awards, đó lại là minh chứng rõ nhất cho giá trị của một giải thưởng: ghi nhận đúng những doanh nghiệp không xem đổi mới là một đích đến, mà là một hành trình phải được tiếp tục mỗi ngày.

Đó là triết lý mà Better Choice Awards luôn theo đuổi. Giải thưởng không tìm kiếm những công nghệ mới nhất hay những cái tên tạo được sức hút trong thời điểm ra mắt. Điều giải thưởng mong muốn là lan tỏa là tinh thần đổi mới liên tục, nơi doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện sản phẩm để tạo ra những giá trị ngày càng thiết thực hơn cho người dùng. AI Hay là một minh chứng cho điều đó. Những thay đổi trong một năm qua có thể không phải là những bước nhảy vọt mang tính cách mạng, nhưng là quá trình hoàn thiện liên tục để sản phẩm ngày càng hữu ích hơn với chính đối tượng mà mình hướng tới.

Better Choice Awards 2026 tiếp tục hành trình tìm xu hướng mới

Nếu AI Hay là một trong những câu chuyện tiêu biểu của mùa giải trước, thì Better Choice Awards 2026 sẽ tiếp tục đi tìm những câu chuyện mới của đổi mới sáng tạo Việt Nam. Bước sang mùa giải năm nay, Better Choice Awards tiếp tục mở rộng quy mô cùng những trục giải thưởng mới, phản ánh đầy đủ hơn những chuyển động đang diễn ra trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Không dừng lại ở các sản phẩm công nghệ, phương tiện hay dịch vụ tiêu dùng xuất sắc, giải thưởng còn hướng tới việc tôn vinh những doanh nghiệp, giải pháp và sáng kiến đang góp phần tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Quan trọng hơn cả, Better Choice Awards tiếp tục giữ vững triết lý đã làm nên dấu ấn của mình: không chỉ tôn vinh thành quả ở hiện tại, mà tìm kiếm những doanh nghiệp đủ bản lĩnh để không ngừng đổi mới sau mỗi cột mốc đạt được. Một năm trước, AI Hay đã chứng minh vì sao mình xứng đáng với danh hiệu Sản phẩm Công nghệ Kiến tạo Xu hướng. Một năm sau, hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp bằng những thay đổi hướng tới người dùng.

Và khi Better Choice Awards 2026 chính thức khởi động, câu hỏi được đặt ra sẽ không chỉ là sản phẩm nào sẽ được xướng tên. Điều đáng chờ đợi hơn là những doanh nghiệp nào sẽ tiếp tục tạo nên những xu hướng mới, góp phần đưa tinh thần đổi mới sáng tạo của Việt Nam vượt qua mọi giới hạn và vươn xa hơn trên bản đồ công nghệ thế giới.