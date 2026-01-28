Ai hại Midu ra nông nỗi này?

Từ sau khi kết hôn, Midu không rút lui khỏi showbiz như nhiều người từng dự đoán. Trái lại, nữ diễn viên vẫn xuất hiện đều đặn tại các sự kiện giải trí, giữ phong thái kín đáo nhưng chỉn chu, nhẹ nhàng đúng với hình ảnh mà cô xây dựng suốt nhiều năm qua. Mới đây, Midu góp mặt tại một lễ trao giải diễn ra ở TP.HCM.

Tại sự kiện này, phu nhân của thiếu gia Minh Đạt lựa chọn áo dài tông sáng, phom dáng ôm vừa phải, tôn vóc dáng và làn da trắng. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Midu được nhận xét trông có da có thịt hơn trước, gương mặt đầy đặn, thần sắc tươi tắn. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn đồn đoán vui rằng nữ diễn viên đang mang dấu hiệu của phụ nữ có tin vui.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu gây bàn tán khi một bức ảnh chụp Midu tại sự kiện bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Trong khung hình này, nữ diễn viên trông tăng cân rõ rệt, phần bắp tay và gương mặt mũm mĩm hơn hẳn so với những hình ảnh khác. Đáng chú ý, góc chụp khiến nhiều người thoạt nhìn còn khó nhận ra Midu, làm dấy lên tranh luận về việc nhan sắc của cô sau kết hôn có phần thay đổi.

Bức ảnh gây bàn tán dữ dội của Midu, cô lộ vẻ ngoài tròn trịa, vóc dáng kém thon gọn (ảnh: FBNV)

Ngay sau đó, Midu có động thái được xem là "đáp trả" khá tinh tế. Nữ diễn viên đăng tải một bức ảnh chụp ở góc gần tương tự, vẫn là trang phục sự kiện hôm đó, nhưng gương mặt lại xinh xắn, vóc dáng cũng cân đối hơn.

Bên cạnh đó, các đoạn clip ghi lại tại hiện trường cũng cho thấy Midu có tăng cân nhẹ, đúng kiểu đầy đặn khỏe khoắn, chứ hoàn toàn không "quá khổ" như hình ảnh đang bị lan truyền. Từ đây, nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh gây tranh cãi có thể đã bị ai đó can thiệp hoặc vô tình rơi vào góc máy "chết", khiến nhan sắc của Midu bị "dìm" một cách oan uổng.

Cận visual của Midu khi tham gia sự kiện mới đây (Clip: Midu)

Midu tự đăng clip quay tại sự kiện giữa lúc hình ảnh lộ nhan sắc lạ gây xôn xao (ảnh: FBNV)

Ở góc nghiêng như thế này, phần bắp tay của Midu cũng không như ảnh bị lan truyền (Ảnh: FBNV)

Midu còn tung ngay bức ảnh ở góc chụp tương tự để tự "đính chính" (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Midu dường như không quá bận tâm đến những tranh luận xoay quanh ngoại hình. Sau khi kết hôn, cô chọn cuộc sống kín tiếng, cân bằng giữa công việc giảng dạy, và các hoạt động giải trí. Không phô trương đời tư, không chạy theo hình ảnh gợi cảm hay ồn ào, Midu vẫn trung thành với phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng.

Midu từng chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn: "Thứ quý giá nhất của vợ chồng mình đến hiện tại không phải là hoa tiền tỷ, túi tiền tỷ gì đâu. Mà chính là hành trình tụi mình đã yêu thương và bên cạnh nhau từ những điều nhỏ nhất. Cùng nắm tay nhau vượt qua những bàn tán định kiến của xã hội, những toxic tiêu cực, những hiểu lầm và cả những đồn thổi vô căn cứ liên tục ập đến suốt 1 năm qua. Kể cả tiệc kỉ niệm làm riêng tư nhất vẫn bị đồn mua bài phô trương gì gì đó. Nhưng với tụi mình, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tụi mình có nhau và tụi mình chọn lựa một cuộc sống tích cực, bình yên. Sống vì gia đình mình, vì những người thân bạn bè bên cạnh mình, chứ không sống phụ vì quan điểm, đánh giá hay sự toxic của xã hội".