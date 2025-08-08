Ai được miễn giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 219/2025/NĐ-CP, trong đó bổ sung và mở rộng danh mục người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

Mở rộng nhiều trường hợp lao động nước ngoài không cần giấy phép tại Việt Nam

Theo quy định mới, các trường hợp miễn giấy phép lao động gồm những đối tượng quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 154 Bộ Luật Lao động. Cụ thể:

Nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp: Chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn từ 3 tỉ đồng trở lên của công ty TNHH; Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT có vốn góp từ 3 tỉ đồng trở lên của công ty cổ phần.

Chuyên gia, tư vấn kỹ thuật phục vụ dự án sử dụng vốn ODA theo điều ước quốc tế; phóng viên nước ngoài được Bộ Ngoại giao cấp phép; giảng viên, quản lý tại cơ sở giáo dục do cơ quan ngoại giao hoặc tổ chức liên chính phủ thành lập.

Học sinh, sinh viên, học viên thực tập theo thỏa thuận hoặc thư mời làm việc tại Việt Nam; học viên tập sự trên tàu biển Việt Nam; thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài được phép làm việc.

Giáo viên nước ngoài thực hiện chuyển giao chương trình quốc tế cũng được miễn cấp phép lao động

Người có hộ chiếu công vụ, người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại, tình nguyện viên thực hiện điều ước quốc tế, hoặc làm việc dưới 90 ngày/năm tại Việt Nam.

Trường hợp di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ theo cam kết WTO, đã làm việc cho doanh nghiệp ít nhất 12 tháng trước khi sang Việt Nam.

Đối tượng được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế hoặc quản lý cơ sở giáo dục do cơ quan ngoại giao/tổ chức liên chính phủ thành lập.

Các lĩnh vực ưu tiên như tài chính, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội được bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh xác nhận.

Nghị định mới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động thu hút nhân lực chất lượng cao, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật lao động Việt Nam.