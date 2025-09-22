Ai đứng sau loạt ảnh hẹn hò của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm?

Dù chưa từng lên tiếng thừa nhận nhưng không ai không biết Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm từng có thời gian hẹn hò. Đã 4 năm kể từ thời điểm cả hai chia tay và nay Sơn Tùng lẫn Thiều Bảo Trâm đều có những hướng đi mới, nhưng chuyện tình ái của cả hai vẫn là chủ đề chưa bao giờ hết hot.

Nói có xách mách có chứng, mới đây, loạt hình ảnh hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm trong quá khứ bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Những hình ảnh đi ăn uống, dạo phố hay mua sắm cùng nhau giữa cả hai hot trở lại ở khắp các diễn đàn. Trong đó có cả những tấm ảnh chưa từng xuất hiện trước đây, khiến netizen vừa tò mò vừa xôn xao: Vì sao đến tận bây giờ, những khoảnh khắc riêng tư này mới bị "đào lại"?

Những hình ảnh Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm hẹn hò trong quá khứ bất ngờ bị khui lại

Ngay cả khoảnh khắc ôm sát rạt của cặp đôi cũng lần đầu bị tung ra

Điều đáng nói, tất cả những hình ảnh hẹn hò này đều đã cũ, thậm chí có những khoảnh khắc chính là loạt ảnh đầu tiên từng bị leak ra trong giai đoạn rộ tin đồn tình cảm. Thời điểm hiện tại, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đều đã có cuộc sống mới, gần như không còn bất kỳ liên hệ nào, vậy nhưng ảnh cũ vẫn bất ngờ được đào lại và chia sẻ rầm rộ.

Chính sự vô lý này khiến netizen thêm tò mò: Ai là người đứng sau việc khơi lại câu chuyện tình đã qua? Có mục đích gì khi những bức ảnh vốn đã im ắng suốt nhiều năm lại xuất hiện dồn dập trong thời điểm hiện tại? Không gắn với sự kiện nào cụ thể, loạt ảnh quá khứ cứ thế trở thành chủ đề bàn tán mới trên mạng xã hội, khiến khán giả vừa hoang mang vừa không khỏi đặt dấu hỏi lớn.

Một số ý kiến cho rằng đây là ảnh do fan tình cờ ghi lại, số khác lại nghi ngờ có người cố tình tổng hợp lại và phát tán để hâm nóng lại câu chuyện tình đã qua. Dù không rõ thực hư nhưng có thể thấy Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm liên tục bị réo tên vì drama tình ái.

Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm hiện đã có cuộc sống riêng và không nhắc gì đến nhau

Từ đồ đôi áo quần, phụ kiện cho đến những chuyến du lịch trùng khớp thời gian, tất cả khiến khán giả tin rằng Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã có hơn 8 năm âm thầm gắn bó, trước khi rộ lên tin đồn chia tay vào năm 2021.

Đầu năm 2021, "drama trà xanh" nổ ra, kéo theo tin đồn Hải Tú là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cặp đôi rạn nứt. Thực hư đến nay chưa từng được nhân vật chính xác nhận hay phủ nhận, nhưng sự việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của cả ba. Hải Tú buộc phải "đóng băng" hoạt động trong thời gian dài, Sơn Tùng chọn im lặng và vẫn đều đặn ra mắt dự án, trong khi Thiều Bảo Trâm tập trung cho âm nhạc, hạn chế nhắc đến người cũ. Đã 4 năm trôi qua nhưng mỗi khi có dịp, câu chuyện tình cảm từng tốn nhiều giấy mực này vẫn bị netizen "đào" lại.