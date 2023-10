AI dự đoán nhan sắc tương lai của 3 đứa trẻ nhà William và Kate, chân dung Charlotte khiến người hâm mộ kinh ngạc

Sau nhiều năm phát triển, công nghệ thực sự đã lên một tầm cao mới. Ngày nay, các chuyên gia công nghệ đã có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán chân dung tương lai của bất kỳ ai nhờ vào những bức ảnh ở hiện tại.

Tài khoản của người hâm mộ hoàng gia "The Wales Chronicle" và tài khoản TikTok 60 có tên "Second Historys", đã chia sẻ các bức ảnh do AI mô phỏng chân dung tương lai của những đứa trẻ nhà William và Kate.

George, Charlotte và Louis ở thời điểm hiện tại.

Theo đó, chân dung ở tuổi 20 của Charlotte khiến người hâm mộ ngạc nhiên vì có nhiều nét giống cố Vương phi Diana, trong khi anh cả George thì trông giống hệt cha mình lúc còn trẻ.



Tuy nhiên, người hâm mộ cảm thấy không thuyết phục với bức chân dung phác họa cậu út Louis. Bức ảnh cho thấy Louis có mái tóc đen - một sự khác biệt rõ rệt so với anh trai.

Chân dung George và Louis do AI mô phỏng.

Từ nhỏ Charlotte, hiện 8 tuổi, đã luôn chiếm được cảm tình của những người theo dõi hoàng gia nhờ nụ cười rạng rỡ, tươi tắn.



Giờ đây, những bức ảnh được công cụ trí tuệ nhân tạo AI mô phỏng gợi lên tưởng tượng về Charlotte sẽ trông như thế nào khi trưởng thành. Nhiều người hâm mộ hoàng gia thừa nhận họ cảm thấy xúc động khi nhìn vào những bức ảnh "tuyệt đẹp". Chúng gợi nhớ đến người bà quá cố của Charlotte, cố Vương phi Diana.

Đoạn video thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem, có chú thích: “Công chúa Charlotte là cháu gái của Vua Charles III. Cha cô ấy là William và anh trai cô ấy là George".

Một hình ảnh tuyệt đẹp cho thấy Charlotte trong trang phục thường ngày và bộ váy vừa vặn khi dự vũ hội - hoàn chỉnh với một chiếc vương miện gợi nhớ đến chiếc bờm mà cô đội trong Lễ đăng quang của Vua Charles III vào tháng 5. Còn hình ảnh Charlotte trong trang phục thường ngày do AI tạo ra lại được ví như "hình ảnh phản chiếu" của Vương phi Kate.

2 bức chân dung Charlotte lúc trưởng thành do AI tạo ra.

Đến nay, video vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ hoàng gia. Họ để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của mình về những bức ảnh. Một người thốt lên chúng "tuyệt đẹp".



Một người bày tỏ: "Cô ấy có vẻ ngoài của Diana và nụ cười của mẹ Kate".

Người khác nói thêm: "Bức ảnh khiến tôi rơi nước mắt, tôi nhìn thấy Diana".

"Tôi thấy rất giống Diana. Lilibet (con gái của Harry và Meghan) cũng sẽ rất đẹp", một người hâm mộ bình luận.

Người khác viết: "Cô ấy có nét giống cố Nữ Vương Elizabeth II. Cô ấy sẽ mang một vẻ đẹp tuyệt vời!".

Nguồn: Daily Mail