Ai đó yêu cầu vẽ một con mèo theo mẫu và cư dân mạng được dịp 'chơi tới bến' cùng sự sáng tạo

Vẽ chưa bao giờ là việc dễ dàng, nó không đơn giản kiểu "thích là ngồi xuống vẽ". Nhưng có anh chàng nào đó đã "thách thức" cư dân mạng bằng việc tải lên bức ảnh một chú mèo béo có khuôn mặt như đang "hờn dỗi cả thế giới", sau đề xuất mọi người hãy vẽ con mèo này theo bất kì cách nào có thể.

Ảnh gốc để thách thức cư dân mạng!

Tuy nhiên, điều anh chàng này không ngờ chính là: "Cư dân mạng cũng lầy như đề nghị của mình vậy". Một số người sẽ ngồi xuống và để bản chất họa sĩ trong mình trỗi dậy, một số người chỉ đơn giản là cầm bút chì và vẽ nguệch ngoạc. Nhưng dù gì, họ cũng quyết tâm "khô máu" tới cùng với sự sáng tạo!

Để tôi tự hoạ lại chính tôi nào!

Mang cho "trẫm" chai vodka Nga nào!

Sinh nhật năm nay chán quá!

Hút thuốc và ngồi như ông kễnh!

Đừng lo nhé có em như mặt trời dịu êm.

Trông ăn chơi chưa kìa!

So you think you can dance?

Đây mới là thân hình thực sự đằng sau bộ lông mềm mại này!

Goku đâu, ra đây ta ban cho điều ước nào.

Xin lỗi, em chỉ là cô hầu gái thôi ạ.

Đâu, bọn làng Lá đâu?

Aladdin đâu, trả cái thảm thần đây!

Avada Kedavra!

Hóa ra ông này là Doremon trá hình!

Chẹp...

Cuối cùng cũng có người vẽ con mèo tử tế rồi.

Hóa ra chú em là ốc sên?

Hay một ông sư tử?

Ngầu không để đâu cho hết.

(Nguồn: BoredPanda)