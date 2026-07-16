Ai đó hãy giải cứu ngay Yoona (SNSD) khỏi người đàn ông này!

Đây không phải lần đầu tiên Yoona (SNSD) gặp rắc rối với bạn diễn.

Vào ngày 15/7, truyền thông đưa tin Yoona (SNSD) chuẩn bị tham gia một bộ phim truyền hình mới có tên Unnatural . Bạn diễn của cô là tài tử Lee Jin Wook. Tuy nhiên ngay sau khi thông tin này nổ ra, cư dân mạng đã có phản ứng vô cùng dữ dội.

Lee Jin Wook là tài tử thực lực nhưng từng bị cáo buộc tấn công tình dục trong quá khứ. Người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chọn Lee Jin Wook, đặc biệt chỉ ra rằng bộ phim là bản chuyển thể từ một chương trình truyền hình Nhật Bản đề cập đến chủ đề tấn công tình dục.

Yoona và Lee Jin Wook...

... sẽ tham gia phim chuyển thể từ tác phẩm Nhật Bản mang tên Unnatural. Ảnh: X

Còn nhớ, vụ bê bối liên quan tới Lee Jin Wook nổ ra hồi năm 2016 sau khi anh bị 1 phụ nữ 33 tuổi (tạm gọi là A) cáo buộc tấn công tình dục. Theo người này, nam nghệ sĩ nổi tiếng đã thực hiện hành vi đồi bại sau khi được cô nhờ đến nhà lắp rèm cửa vào ban đêm. Lee Jin Wook thừa nhận từng quan hệ với cô A nhưng theo tự nguyện của đôi bên chứ không có sự cưỡng ép.

Lee Jin Wook được tòa tuyên trắng án song cô A không chấp nhận cái kết đó, và 1 mực khẳng định mình thực sự là nạn nhân của tấn công tình dục. Sau drama chấn động, Lee Jin Wook tiếp tục quay lại với diễn xuất, song hình tượng của anh đã bị hoen ố nghiêm trọng. Từ đó tới nay, nam diễn viên vẫn luôn ngập chìm trong “gạch đá” của công chúng mỗi khi xác nhận dự án mới.

Lee Jin Wook từ lâu đã trở thành "cái gai" trong mắt của công chúng, luôn phải hứng trọn "cơn mưa gạch đá" từ khán giả mỗi khi trở lại showbiz với tác phẩm mới. Ảnh: Ilgan Sports

Trên mạng xã hội, netizen đã bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu "giải cứu" Yoona khỏi tài tử này: "Hàn Quốc chuyển thể một bộ phim truyền hình có đề cập đến chủ đề tấn công tình dục và rồi họ quyết định, thôi được rồi, hãy chọn một kẻ bị cáo buộc phạm tội vào vai chính", "Tôi biết đến bộ phim truyền hình Nhật Bản này từ một người quen, người đã kể về cảnh phim cụ thể đó. Việc chọn một kẻ như vậy vào vai trong bản làm lại của một bộ phim đề cập đến chủ đề nâng cao nhận thức về tấn công tình dục là hoàn toàn kinh tởm", "Tôi thở dài nhất từ trước tới nay", "Dừng việc casting diễn viên đó, sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, giải cứu Yoona"...

Khán giả kêu gọi "giải cứu" Yoona. Ảnh: Bazaar

Đây không phải lần đầu tiên Yoona gặp rắc rối với bạn diễn. Vào đầu năm 2025, cô dự định đóng phim Ngự Trù Của Bạo Chúa với nam chính Park Sung Hoon. Tuy nhiên, Park Sung Hoon đã vướng phải scandal đăng ảnh JAV 18+ theo phong cách Squid Game. Nam diễn viên bị chỉ trích dữ dội, dư luận yêu cầu cắt vai. Cuối cùng, nam diễn viên đã quyết định rút khỏi dự án.

Ban đầu, Yoona sẽ đóng cặp với Park Sung Hoon nhưng tài tử này vướng scandal 18+. Ảnh: X

Vai nam chính được giao cho Lee Chae Min và Ngự Trù Của Bạo Chúa đã thành công rực rỡ, trở thành một hiện tượng lớn của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2025. Ngay từ khi lên sóng trên tvN, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ nội dung độc đáo, kết hợp giữa yếu tố xuyên không, ẩm thực cung đình và chuyện tình lãng mạn giữa đầu bếp hiện đại và vị bạo chúa thời Joseon. Tỷ suất người xem tăng nhanh chóng — từ mức mở màn khoảng 4,8% đến khi tập cuối đạt trung bình 17,1%, có thời điểm chạm mốc 18%, giúp phim lọt top chương trình ăn khách nhất Hàn Quốc trong năm. Không chỉ vậy, phim còn gây tiếng vang quốc tế khi lọt Top 10 series không nói tiếng Anh trên Netflix trong nhiều tuần liên tiếp, chứng tỏ sức hút toàn cầu của làn sóng Hallyu.

Thành công của bộ phim còn đến từ dàn diễn viên chính Yoona và Lee Chae Min, những người đã chinh phục khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, tương tác ăn ý và ngoại hình nổi bật. Nếu Yoona khiến người xem say đắm với hình ảnh “mỹ nhân xuyên không” dịu dàng mà mạnh mẽ, thì Lee Chae Min gây ấn tượng bởi phong thái bạo chúa điển trai và cuốn hút. Cả hai không chỉ giúp phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội mà còn đưa tên tuổi của mình lên tầm cao mới.

Lee Chae Min nhận vai nam chính thay Park Sung Hoon. Ảnh: X

Ngự Trù Của Bạo Chúa trở thành hiện tượng năm 2025. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo