Ai đó hãy cứu lấy mỹ nhân Mưa Đỏ

Tối 30/12, bầu không khí ở TP.HCM được hâm nóng khi buổi họp báo công chiếu phim Thiên Đường Máu diễn ra, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Lấy chủ đề khai thác những chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” dụ dỗ người Việt sang các đặc khu nước ngoài, bộ phim nhanh chóng tạo được sự quan tâm nhất định. Sự kiện còn quy tụ dàn sao Vbiz đình đám như Thanh Hương, Quang Tuấn, Lâm Vỹ Dạ, Thuận Nguyễn, Hạ Anh và Trần Ngọc Vàng...

Hạ Anh, mỹ nhân Mưa Đỏ đình đám, bất ngờ gây xôn xao MXH không phải vì nhan sắc tuyệt đẹp hay khí chất ngút ngàn mà do tạo hình "phản chủ", mọi thứ đều bất ổn từ đầu tới chân. Nữ diễn viên diện lên mình bộ đầm taupe trendy với thiết kế bèo nhún bị chê là rườm rà và khá sến, khiến tổng thể trở nên rối mắt. Có thể hiểu được ý đồ của Hạ Anh là tone-sur-tone với trang phục nên cô nàng "hoạ mặt" với kiểu makeup màu trung tính. Tuy nhiên, gam màu ngả ấm này lại vô tình khiến khuôn mặt Hạ Anh trở nên tối sầm và kém tươi tắn - minh chứng rõ Hạ Anh chỉ nên trung thành với những món đồ trang điểm tone lạnh.

Tạo hình khác lạ của Hạ Anh gây ra luồng tranh luận trên MXH

Một điểm trừ nữa chính là mái bằng "phong ấn" nhan sắc của Hạ Anh. Dễ thấy kiểu tóc bình thường rẽ ngôi tôn lên những đường nét hài hoà hơn, cũng như làm sáng khuôn mặt. Hạ Anh xinh xắn là điều không phải bàn cãi, nhưng tạo hình lần này đã "dìm" cô nàng một phen hút hồn.

Ngay khi hình ảnh của Hạ Anh tại buổi họp báo Thiên Đường Máu được chia sẻ rộng rãi trên mạng, phản ứng từ cư dân mạng khá sôi nổi. Nhiều người bày tỏ cảm nhận rằng tạo hình lần này tuy không tệ nhưng hơi khác lạ so với những gì họ quen thuộc từ Hạ Anh trước đây; số khác lại khen cô dám thử phong cách mới và vẫn giữ được nét riêng trong cách phối đồ và biểu cảm. Có ý kiến còn cho rằng dù trang phục chưa thực sự “ăn rơ”, nhưng Hạ Anh vẫn toát lên vẻ tự tin và cá tính riêng giữa dàn sao dự sự kiện.

Một số bình luận của netizen: - Đầm hơi sến nhưng vẫn xinh là được. - Hạ Anh chưa xem personal color hả. - Quả mái bằng phong ấn nhan sắc thật sự. - Nay lướt TikTok trông lạ hoắc, nhìn không ra luôn mà. - Chiếc makeup trông tối thui cái mặt vậy bà.

Lê Hạ Anh sinh ngày 31/8/1995 tại Gia Lai và tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng trước khi theo đuổi nghệ thuật. Cô bắt đầu bén duyên với showbiz từ cuộc thi Ngôi sao Thời trang 2011, nơi cô giành giải cao nhất, mở ra cơ hội tham gia diễn xuất và các hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất trẻ.

Trong điện ảnh, Hạ Anh được biết đến rộng rãi nhất qua vai O Hồng trong bom tấn lịch sử Mưa Đỏ, bộ phim chiến tranh Việt Nam lấy bối cảnh trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong phim, cô hóa thân thành cô gái lái đò trên sông Thạch Hãn, mang theo niềm tin và hy vọng cho các chiến sĩ giữa mưa bom bão đạn, tạo ấn tượng mạnh mẽ bởi diễn xuất tự nhiên và hình ảnh mộc mạc, cảm xúc. Mưa Đỏ là một trong những phim điện ảnh Việt gây chú ý lớn năm 2025 với doanh thu phòng vé nổi kỷ lục: 714 tỷ đồng.

Trước Mưa Đỏ , Hạ Anh từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh khác, bao gồm Cả Một Đời Ân Oán , Đánh Cắp Giấc Mơ , Lưới Trời , Lật Mặt: 48h , Cô Gái Đến Từ Hôm Qua , Yêu Đi, Đừng Sợ! và Chiếc Vòng Ngọc Bích . Những vai diễn này góp phần giúp cô dần khẳng định mình trên màn ảnh Việt với phong cách diễn xuất gần gũi, linh hoạt giữa các thể loại.