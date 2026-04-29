Ai đi khách sạn dịp lễ 30/4 xin tuyệt đối đừng dùng ấm siêu tốc

Hữu Thắng |

Chiếc ấm đun nước siêu tốc tưởng chừng là một vật dụng tiện ích vô hại, giúp du khách pha trà, cà phê hay chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ ngoài sạch sẽ ấy lại tiềm ẩn những nguy cơ về vệ sinh mà ít ai ngờ tới.

Mới đây, một chủ đề thảo luận trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi một bà mẹ bỉm sữa bày tỏ sự hoang mang tột độ về những "truyền thuyết đô thị" xoay quanh chiếc ấm siêu tốc trong khách sạn. Người này chia sẻ nỗi ám ảnh khi chuẩn bị đi du lịch cùng trẻ nhỏ nhưng lại liên tục đọc được những câu chuyện rùng rợn về việc du khách thiếu ý thức dùng ấm đun nước để luộc tất, đồ lót hay thậm chí là cốc nguyệt san để sát khuẩn.

Bài đăng về ấm siêu tốc khách sạn đang được chú ý trên Threads

Lời trăn trở này lập tức tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một số người cho rằng đây chỉ là nỗi lo xa và khuyên chỉ cần đun sôi nước đổ đi vài lần để tiệt trùng là có thể yên tâm sử dụng, thì một tài khoản tự nhận từng làm quản lý homestay đã thẳng thừng đưa ra lời cảnh báo tuyệt đối không nên chạm vào vật dụng này. Người này khẳng định ngay cả những người quản lý cơ sở lưu trú cũng không thể nắm rõ lịch sử sử dụng của từng vật dụng trong phòng, do đó cách an toàn nhất là chỉ sử dụng những đồ ăn thức uống còn nguyên tem mác.

Nhiều trường hợp dùng ấm siêu tốc để nhúng lẩu, nhúng thịt

Những lo ngại của cộng đồng mạng hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại hàng loạt vụ việc lạm dụng đồ đạc khách sạn bị phanh phui trong thời gian qua. Đỉnh điểm là một đoạn video lan truyền rộng rãi ghi lại cảnh một nhóm du khách thản nhiên dùng ấm siêu tốc tại một phòng nghỉ ở Macau để nấu lẩu. Những hình ảnh nhúng trực tiếp thịt sống, rau củ vào chiếc bình đun nước vốn dùng chung cho hàng ngàn lượt khách đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội. Hành động này không chỉ hủy hoại tài sản của cơ sở kinh doanh mà còn biến thiết bị đun nước thành một ổ vi khuẩn nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của những người lưu trú sau đó.

Thực trạng đáng buồn này phản ánh một góc khuất trong văn hóa lưu trú của một bộ phận du khách thiếu ý thức. Từ việc nấu mì, hấp hải sản cho đến biến ấm đun thành nơi chứa tàn thuốc hay rác thải sinh hoạt, tất cả đều tạo ra những rủi ro vệ sinh dịch tễ nghiêm trọng. Trong khi đó, quy trình dọn phòng thông thường của nhân viên buồng phòng thường khó lòng kiểm soát và cọ rửa triệt để tận sâu bên trong từng chiếc ấm.

Nếu không phải trường hợp bắt buộc, nhiều người cho rằng không nên dùng ấm siêu tốc tại khách sạn, homestay

Để tự bảo vệ bản thân và gia đình trong những chuyến du lịch, đặc biệt là vào các dịp lễ tết đông đúc sắp tới, du khách nên chủ động trang bị các giải pháp thay thế an toàn hơn. Như nhiều cư dân mạng đã hiến kế, các gia đình có trẻ nhỏ nên đầu tư những loại bình đun nước mini bằng silicon có thể gấp gọn để mang theo, dù dung tích nhỏ và phải đun nhiều lần nhưng mang lại sự an tâm tuyệt đối. Nếu bắt buộc phải sử dụng nguồn nước nóng từ khách sạn, phương án tối ưu nhất vẫn là liên hệ trực tiếp bộ phận nhà hàng hoặc lễ tân để được hỗ trợ thay vì phó mặc sức khỏe cho chiếc ấm đun nước vô tri trong phòng nghỉ.

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
