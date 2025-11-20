Cuối năm là lúc câu chuyện “tiền Tết” khiến không ít người mất ngủ: tiền thưởng có đủ không, quà cáp hai bên nội ngoại, tiền sắm sửa cho con, cho chính mình… Nhiều chị em đi làm cả năm vẫn thấy ví mỏng, càng gần Tết càng áp lực. Nhưng theo góc nhìn tử vi – phong thủy đời sống, sẽ có những thời điểm vận may tài chính ghé thăm vài con giáp, không phải kiểu trúng số đổi đời mà là những khoản tiền vừa đủ giúp mình thở phào. Với tuổi Sửu và tuổi Hợi, từ nay đến sát Tết được dự báo dễ có “tiền trời cho”: Có thể là thưởng ngoài dự kiến, nợ cũ bất ngờ được trả, hay một cơ hội làm thêm mang về khoản thu khá hơn bình thường.

1. Tuổi Sửu: Cả năm lo toan, cuối năm được “trả công”

Người tuổi Sửu vốn là kiểu làm nhiều, nói ít. Suốt cả năm miệt mài làm việc, ít than phiền nhưng trong lòng lại luôn canh cánh chuyện tiền nong, đặc biệt là với những ai đang nuôi con nhỏ, trả góp nhà cửa, xe cộ. Nhiều người tuổi Sửu nghĩ đơn giản: “Mình chỉ cần đủ, không cần giàu”, nhưng càng giản dị bao nhiêu thì lại càng hay ôm đồm và tự gây áp lực cho mình bấy nhiêu.

Tử vi cuối năm cho thấy vận tài lộc của tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc theo kiểu rất “đời”: không phải bỗng đâu trúng món lớn, mà là những khoản gom góp lại. Có thể là: Công ty chốt doanh số tốt hơn dự kiến nên thưởng Tết nhỉnh hơn mọi năm. Sếp giao thêm dự án, việc phát sinh ngoài giờ nhưng có trả công rõ ràng. Người quen, đối tác cũ giới thiệu thêm việc tay trái, nhận làm là có thêm khoản bỏ túi. Một khoản nợ bạn từng nghĩ “coi như cho luôn” bỗng dưng được người ta chủ động trả lại.

Tuổi Sửu thường sống có trách nhiệm, làm việc chắc tay nên đến cuối năm rất dễ được cấp trên tin tưởng giao việc, được đồng nghiệp nhờ vả, từ đó kéo theo cơ hội tiền bạc. Khoản tiền bất ngờ này có thể không đủ để bạn “đổi đời”, nhưng đủ để bớt cảm giác thiếu trước hụt sau mỗi khi nghĩ đến Tết.

Lời khuyên cho tuổi Sửu: Cuối năm, khi vận may tài chính mở ra, điều quan trọng là đừng vì có thêm tiền mà chi tiêu cảm tính. Nếu có khoản thu bất ngờ, hãy chia làm ba phần: một phần để lo Tết (sắm sửa cho gia đình, bố mẹ hai bên), một phần để trả bớt nợ hoặc các khoản phải chi cố định, phần còn lại dù nhỏ cũng nên gửi tiết kiệm hoặc làm quỹ dự phòng. Người tuổi Sửu rất dễ rơi vào vòng lặp “có bao nhiêu chi bấy nhiêu”, nên khoản tiền bất ngờ này càng cần được sử dụng tỉnh táo để không trôi qua trong chớp mắt.

2. Tuổi Hợi: Tự thấy mình “hao tiền”, nhưng lại dễ được lộc

Nhắc đến tuổi Hợi, nhiều người hay nghĩ đến hình ảnh người thích hưởng thụ, mê ăn ngon, yêu cuộc sống thoải mái. Chính vì thế, không ít người tuổi Hợi luôn có cảm giác mình “hao tiền”, làm bao nhiêu cũng không tích lũy được nhiều. Đến gần Tết, họ lại càng sốt ruột: muốn chăm chút cho gia đình, cho con, cho bố mẹ hai bên, nhưng mở ví là thở dài.

Điều thú vị là, theo góc nhìn tử vi, tuổi Hợi là một trong những con giáp thường được “lộc bất ngờ”. Người tuổi Hợi hay tốt tính, dễ mềm lòng, hay giúp đỡ người khác, nên đến cuối năm lại hay nhận về những món quà tưởng nhỏ mà không hề nhỏ: Người thân ở xa gửi tiền mừng, quà Tết sớm. Được thưởng thêm vì một thành tích nào đó mình không để ý. Bán đồ cũ, thanh lý nhẹ nhàng mà cũng gom lại được khoản kha khá. Ai đó từng được mình giúp đỡ, nay làm ăn khấm khá, chủ động gửi quà hoặc biếu một khoản gọi là “có trước có sau”.

Với tuổi Hợi, khoản tiền bất ngờ này có khi không đến từ một nguồn rõ ràng, mà là từ nhiều mối quan hệ cộng lại. Họ ít khi tính toán chi li, nhưng chính sự dễ thương, chân thành lại giúp họ trồng được “cây nhân quả” tốt đẹp về mặt tài chính. Đến cuối năm, những hạt giống đó nở hoa thành quà cáp, tiền mừng, sự hỗ trợ rất đúng lúc.

Lời khuyên cho tuổi Hợi: Khi được lộc bất ngờ, người tuổi Hợi nên học cách dừng lại một chút để tính toán. Bạn vẫn có thể giữ sự phóng khoáng, mua một món quà mình thích, dẫn cả nhà đi ăn một bữa thật vui, nhưng hãy giữ lại một phần để bớt lo khi cận Tết. Bên cạnh đó, hãy tranh thủ dịp này rà soát lại thói quen chi tiêu: có khoản nào đang lãng phí mà mình không nhận ra không, có dịch vụ nào đăng ký lâu rồi nhưng không dùng đến không. Tiền bất ngờ là một chuyện, nhưng giữ được tiền mới là “may mắn lâu dài”.

Tử vi, phong thủy suy cho cùng là một góc nhìn tham khảo, giúp chúng ta có thêm niềm tin và động lực để sắp xếp lại cuộc sống. Nếu bạn thuộc tuổi Sửu hay tuổi Hợi, có thể mỉm cười nhẹ một chút: biết đâu đó, từ giờ đến Tết bạn sẽ đón nhận một khoản tiền nho nhỏ nhưng đúng lúc, giúp mình đỡ nặng lòng khi nghĩ đến chuyện sắm sửa, biếu tặng.

Còn nếu bạn không thuộc hai con giáp này, bài toán tiền Tết vẫn có thể nhẹ hơn nếu bạn chủ động lên kế hoạch sớm: liệt kê những khoản bắt buộc phải chi, những khoản “muốn chi nhưng có thể giảm bớt”, bắt đầu gom dần từng ít một mỗi tuần. Vận may tài lộc đôi khi không đến từ ngôi sao nào trên trời, mà đến từ chính thói quen mà bạn kiên nhẫn xây dựng mỗi ngày.

Tết là dịp để sum vầy, để cảm nhận mình đã đi hết một năm ra sao, chứ không phải là cuộc đua khoe tiền hay chạy theo những giỏ quà, mâm cỗ vượt quá khả năng. Nếu khoản tiền bất ngờ ghé thăm bạn, hãy dùng nó để làm cho Tết ấm áp hơn, chứ không phải thêm áp lực phải “ăn Tết cho xứng tiền”. Bớt một chút sĩ diện, thêm một chút bình tĩnh, Tết nào rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ có cảm giác bình yên trong lòng mới ở lại lâu nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)