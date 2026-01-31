Thị trường thẻ tín dụng tiếp tục ghi nhận làn sóng tăng lãi suất tại nhiều ngân hàng, trong đó Sacombank là cái tên mới nhất điều chỉnh lãi suất kể từ đầu tháng 2/2026.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo áp dụng mức lãi suất mới đối với một loạt thẻ tín dụng, chính thức có hiệu lực từ ngày 2/2/2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt nâng lãi suất thẻ thời gian gần đây.

Theo đó, Sacombank điều chỉnh tăng lãi suất đối với các dòng thẻ phổ thông và trung cấp như Family, Easy Card, Visa Classic, Visa Ladies First, Visa Gold, Mastercard Classic, Mastercard Gold, JCB Classic, JCB Gold và UnionPay. Trước thời điểm điều chỉnh, lãi suất nhóm thẻ này dao động từ 1,25% đến 2,77%/tháng (tương đương 15% - 33,24%/năm). Từ đầu tháng 2/2026, mức lãi mới được nâng lên 2% - 3,19%/tháng, tương ứng 24% - 38,28%/năm.

Sacombank là ngân hàng tiếp theo điều chỉnh lãi suất kể từ đầu tháng 2/2026. (Ảnh minh hoạ)

Ở chiều ngược lại, Sacombank giữ nguyên lãi suất đối với các dòng thẻ cao cấp như Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite…, với mức lãi suất hiện hành trong khoảng 1,59% - 2,49%/tháng (19,08% - 29,88%/năm).

Không chỉ Sacombank, nhiều ngân hàng khác cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng trong thời gian ngắn vừa qua. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết, kể từ ngày 3/2/2026, lãi suất cho vay trong hạn đối với một số sản phẩm thẻ tín dụng được nâng lên mức 35%/năm. Các dòng thẻ chịu tác động gồm ACB Privilege Visa Signature, Visa Platinum, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Digi, JCB Gold và Lotusmile Pay. Trước đó, lãi suất phổ biến của nhóm thẻ này ở mức 30% - 32%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), từ ngày 20/11/2025, lãi suất thẻ tín dụng đã được điều chỉnh tăng lên mức tối đa 37%/năm. Mức lãi mới áp dụng cho hầu hết danh mục thẻ, ngoại trừ hai dòng OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority. Trước khi tăng, lãi suất thẻ tín dụng của OCB vào khoảng 33%/năm.

Trước đó, loạt ngân hàng quốc doanh cũng đã có những điều chỉnh đáng chú ý. Ngày 20/11, Vietcombank công bố tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế thêm khoảng 3% - 4,5%/năm. Theo đó, thẻ hạng chuẩn tăng từ 18% lên 22%/năm, trong khi thẻ Platinum và World tăng từ 17% lên 21%/năm.

Cùng thời điểm, BIDV cũng điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng từ 0,5% - 4%/năm. Thẻ hạng chuẩn được nâng từ 18% lên 22%/năm; thẻ Platinum, World và Ultimate tăng lên mức 20%/năm; còn thẻ Signature và Infinite tăng từ 16,5%/năm lên 18%/năm.