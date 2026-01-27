Ai đã rót hàng nghìn tỷ đồng vào hệ sinh thái FLC trước khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất?

Thị trường tài chính vừa chứng kiến một bất ngờ lớn khi cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chính thức xuất hiện trở lại trước truyền thông sau thời gian thi hành án. Ngay trước cột mốc này, hai mắt xích quan trọng nhất trong hệ sinh thái là Tập đoàn FLC và FLC Faros đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thêm tổng cộng 1.900 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Ngày 26/1/2026, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, hãng hàng không Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông công khai lộ diện sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án.

Sự hiện diện của ông Quyết không chỉ gây chú ý về mặt nhân sự mà còn gắn liền với kế hoạch chiến lược của FLC. Tập đoàn này dự kiến triển khai chương trình roadshow xúc tiến đầu tư và du lịch tại Hàn Quốc vào tháng 4/2026 – thị trường vốn đang chiếm hơn 50% lượng khách quốc tế tại các quần thể nghỉ dưỡng của FLC.

Trước đó, ngay từ giai đoạn đầu mở rộng ra thị trường quốc tế, hãng hàng không Bamboo Airways sớm xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm. Từ năm 2019, hãng đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam và Hàn Quốc, từ Đà Nẵng đến Seoul. Sau đó, hãng mở rộng mạng lưới với các tuyến bay thường lệ từ Cam Ranh, Hà Nội tới Incheon. ﻿

"Cú hích" 1.900 tỷ đồng và sự hồi phục của mảng cốt lõi

Trước khi ông Quyết xuất hiện chỉ vài tuần, những chuyển động về vốn tại FLC đã diễn ra với quy mô lớn. Trong đó, Tập đoàn FLC tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, nâng tổng mức vốn lên 8.600 tỷ đồng vào ngày 30/12/2025. ﻿ Bên cạnh đó, FLC Faros (ROS) cũng tăng vốn thêm 400 tỷ đồng, đưa quy mô vốn điều lệ đạt mức 6.076 tỷ đồng.

Hiện tại, phương thức tăng vốn (phát hành riêng lẻ hay sử dụng nguồn vốn sẵn có) chưa được công bố chi tiết, nhưng động thái này cho thấy sự chuẩn bị nguồn lực tài chính mạnh mẽ cho giai đoạn mới.

Về kết quả kinh doanh, FLC ghi nhận tín hiệu khởi sắc từ mảng bất động sản – lĩnh vực cốt lõi với hơn 50 dự án đang triển khai tại 11 tỉnh thành. Sau năm 2024 đầy khó khăn với mức lỗ 123 tỷ đồng, tập đoàn ước tính lợi nhuận sau thuế mảng này năm 2025 sẽ đảo chiều ngoạn mục, đạt khoảng 635 tỷ đồng.

Ngay trước thềm ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, Tập đoàn FLC đã khởi động lại mảng bất động sản bằng việc mở bán dự án nhà ở xã hội GreenLife Apartment (tại KĐT FLC Tropical City Hạ Long). Dự án này quy mô 2ha, gồm 4 tòa chung cư. ﻿

Tổng cộng có 759 căn hộ tại dự án, trong đó 80% là căn hộ để bán và 20% căn hộ cho thuê. Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 35 - 57 m2, đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân địa phương. Mức giá bán dự kiến được đưa ra là khoảng 19 triệu đồng/m2.﻿

Hiện, tầm ảnh hưởng của ông Trịnh Văn Quyết tại hệ sinh thái vẫn hiện hữu qua tỷ lệ sở hữu. Theo dữ liệu mới nhất, ông Quyết hiện vẫn nắm giữ hơn 23,7 triệu cổ phiếu ROS, tương đương khoảng 4% vốn điều lệ của FLC Faros.

Việc tăng vốn điều lệ đồng loạt tại các doanh nghiệp "họ FLC" ngay trước khi nhà sáng lập xuất hiện đang đặt ra nhiều kỳ vọng về một cuộc tái cấu trúc toàn diện và khả năng quay trở lại đường đua của một trong những tập đoàn đa ngành từng gây tiếng vang lớn trên thị trường Việt Nam.