Ai đã làm điều này với vợ chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM?

Mới đây, show thời trang của NTK Đỗ Long đã thu hút sự chú ý của dân tình khi quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng tham dự. Rất nhiều ngôi sao, model hàng đầu Vbiz đều có mặt, lên đồ cực “chặt chém” khiến cộng đồng mạng được dịp so kè sắc vóc, bàn tán sôi nổi.

Đáng chú ý nhất phải kể đến Huyền Baby. Phú bà gốc Hà Nội xuất hiện khiến nhiều người ngỡ ngàng vì diện mạo quá khác lạ. Thậm chí, có người còn bày tỏ không nhận ra Huyền Baby bởi visual không giống thường ngày.

Huyền Baby lọt ống kính camera thường vẫn đẹp phát hờn! (Clip: Quân)

Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1989 quyết định “chơi lớn”, “lột xác” với mái tóc tém cá tính. Bên cạnh đó, cô cũng không chọn layout makeup theo kiểu nữ tính, điệu đà thường thấy mà thử tông nude mang đến vẻ huyền bí, cool ngầu.

Về vóc dáng, Huyền Baby vẫn xứng danh mỹ nhân “chặt đẹp” camera thường. Dù ở tuổi 36, body của Huyền Baby vẫn nét căng, đẹp từng centimet. Mặc dù có hình thể nhỏ nhắn, chiều cao không quá nổi trội nhưng tỉ lệ body đẹp khiến Huyền Baby trở nên cực hút mắt. Đặc biệt là vòng 2 phẳng lì, có thắt eo khiến nhiều người càng thêm mê mẩn.

Xuất hiện với mái tóc tém, Huyền Baby khiến nhiều người không nhận ra

Sắc vóc của bà mẹ 2 con khiến netizen phải ghen tị (Ảnh: Viết Thanh)

Lọt ống kính “cam” thường, Huyền Baby vẫn đẹp phát sáng, không góc chết. Ai nấy đều phải dành lời khen cho sắc vóc của cô nàng. Song, nhiều bình luận lại cho rằng vẫn thích hình ảnh Huyền Baby ngọt ngào hơn, nhưng vẫn đáng để thử 1 hình tượng mới.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Không nhận ra Huyền Baby luôn, nay chị chơi lớn vậy. Ai đã làm điều này với chị vậy?" - “Dụi mắt mấy lần mới nhận ra đây là Huyền Baby, khác so với trước đây quá”. - “Body đúng là không còn gì để bàn, đẹp nét nèn nẹt. Camera thường mà chị xịn cỡ đó”. - “Chấn động với giao diện của chị. Nhưng mà thấy makeup vẫn hơi xu nhẹ, không hợp lắm thì phải”. - “Ai xúi chị tạo kiểu này vậy trời? Cũng đẹp nhưng mà chưa đã lắm". - “Chưa bao giờ nghi ngờ sắc đẹp của Huyền Baby, lần nào lọt camera thường cũng đẹp phát hờn”.

Thời gian gần đây, Huyền Baby chuộng theo đuổi style cá tính, gai góc hơn trước. Trong một sự kiện vào tháng 10 vừa qua, “chị đẹp” Huyền Baby cũng suýt khiến các fan không nhận ra vì xuất hiện với mái tóc ngắn, ôm sát gương mặt. Thế nhưng dù thử phong cách nào, Huyền Baby vẫn nhận về vô số ý kiến khen ngợi, bày tỏ sự ngưỡng mộ với visual cực phẩm có “1-0-2”.

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân cũng luôn được khen vì giữ được phong độ nhan sắc. Cô được mệnh danh là mỹ nhân “không tuổi” bởi lúc nào cũng trẻ đẹp đến khó tin. Mặc dù là mẹ hai con những Huyền Baby vẫn sở hữu vóc dáng “bốc lửa”, làn da căng bóng, cùng sự rạng rỡ, trẻ trung.

Huyền Baby cũng có 1 cuộc hôn nhân rất nổi tiếng với doanh nhân Quang Huy - người sở hữu chuỗi khách sạn phân khúc hạng sang tại TP.HCM.

Theo tạp chí VnMedia, chuỗi khách sạn của Công ty TNHH Một thành viên A EM (do chồng Huyền Baby làm chủ) bao gồm Khách sạn A&EM Sài Gòn 4 sao, A&EM Art Hotel, A&EM Hotel & Spa, Khách sạn A&EM 44 Phan Bội Châu, Khách sạn Petit. Theo bảng niêm yết, giá phòng tại hệ thống khách sạn A&EM dao động từ gần 1,2 triệu đồng/đêm tới hơn 2 triệu đồng/đêm.

Gần đây Huyền Baby "chơi lớn" khi liên tục "lột xác" với nhiều phong cách mới