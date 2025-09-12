Ai cứu nổi mỹ nam Việt đóng 6 phim flop cả 6, nhan sắc tuyệt đỉnh thế này đúng là phí của giời

Công Dương là nam diễn viên trẻ đang có màn thể hiện rất ấn tượng trong bộ phim kinh dị Cô Dâu Ma. Đây là lần đầu tiên Công Dương được thể hiện khả năng nói tiếng Thái không khác gì tiếng mẹ đẻ của mình trong một bộ phim Việt Nam. Đáng tiếc, Cô Dâu Ma đang lâm vào tình cảnh thua lỗ tại rạp, doanh thu thấp và cũng ít được khán giả nhắc tới trên các nền tảng mạng xã hội. Chính bởi vậy, khán giả chẳng mấy nhớ đến sự xuất hiện của Công Dương trên phim dù anh rất tích cực cùng Jun Vũ và Rima Thanh Vy quảng bá cho tác phẩm hợp tác Việt - Thái này.

Công Dương trong Cô Dâu Ma

Đáng nói hơn khi Cô Dâu Ma không phải bộ phim thất bại đầu tiên trong sự nghiệp của Công Dương. Thậm chí nó còn nối dài chuỗi 6 tác phẩm flop liên tiếp của nam diễn viên trẻ. Mở đầu chuỗi flop, Công Dương từng góp mặt trong Yêu Em Bất Chấp, bản remake từ bom tấn Hàn Cô Nàng Ngổ Ngáo. Tuy nhiên, phim không gây được tiếng vang, thậm chí bị chê lỗi thời khi làm lại kịch bản từ đầu những năm 2000. Vai diễn của Công Dương vì thế cũng chẳng để lại dấu ấn. Đến Trạng Quỳnh (2019), dù phim thắng về doanh thu nhưng vẫn bị gắn mác thảm họa điện ảnh của năm bởi kịch bản dở và cặp chính diễn chưa tới. Công Dương trong vai phản diện Trịnh Bá nhận được chú ý hơn so với trước, nhưng vẫn không đủ để bứt phá.

Trạng Quỳnh

Tiếp đó, Fanti lại càng thất bại nặng nề khi chỉ thu về chưa đầy 2 tỷ sau gần một tháng ra rạp, trở thành một trong những phim có doanh thu thấp nhất năm 2023. Bước sang năm 2024, Công Dương lần đầu đóng chính trong Mùa Hè Đẹp Nhất. Tác phẩm được đánh giá ổn về chất lượng, bản thân anh cũng nhận khen ngợi ở cả diễn xuất lẫn visual, nhưng doanh thu chỉ dừng lại ở mức 4 tỷ - tiếp tục lọt top phim ế khán giả. Cùng năm, anh tham gia Công Tử Bạc Liêu, dự án được quảng bá rầm rộ với sự góp mặt của Kaity Nguyễn. Thế nhưng phim thu về 36 tỷ, bị chê bai về kịch bản và nhân vật của Công Dương lại bị lấn át hoàn toàn bởi dàn cast nổi tiếng.

Công Tử Bạc Liêu

Điển trai, diễn hay, rất chịu khó thay đổi bản thân để nhập vai nhưng Công Dương mãi dính lời nguyền flop. Thậm chí ngay cả khi tập trung sang lĩnh vực âm nhạc, tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, Công Dương cũng không thể tiến sâu, chẳng kịp tạo dấu ấn. Khoảnh khắc viral nhất của anh sau mấy năm làm nghề, nhất là từ khi tập trung Nam tiến có lẽ là cảnh tượng nam diễn viên... đi ăn bún bò giữa thời gian chờ đợi để trình diễn ở concert Anh Trai Say Hi. Thời điểm đó, những hình ảnh hài hước của Công Dương cực kỳ viral trên mạng xã hội, khán giả thích thú trước một anh trai "tẻn tẻn" đến nỗi chẳng để ý anh hát bài gì tại concert. Nhìn lại sự nghiệp của một mỹ nam có cả sắc lẫn tài, khán giả càng tiếc nuối, mong anh sớm có cơ hội bứt phá, khẳng định mình.

Diện mạo điển trai của Công Dương

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật