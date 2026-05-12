Ai cứu nổi Miu Lê?

Khép lại đường đua phim Việt dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 2 cái tên Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Heo 5 Móng đạt được nhiều thành công và có sức lan toả lớn nhất. Trong khi đó, Đại Tiệc Trăng Máu 8 gây bất ngờ khi chỉ xếp áp chót trong tổng số 5 dự án điện ảnh ra cùng thời điểm. Trước khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, Đại Tiệc Trăng Máu 8 được dự đoán sẽ ăn nên làm ra ở các phòng vé, song sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Từ đây, một bộ phận cư dân mạng chợt nhận ra không chỉ Đại Tiệc Trăng Máu 8, Miu Lê còn sở hữu cho riêng mình liên tiếp 2 bộ phim khác thất bại về mặt doanh thu là Chiếm Đoạt và Anh Thầy Ngôi Sao, kéo dài chuỗi "streak" flop của cô. Mạng xã hội nhanh chóng dấy lên câu hỏi: "Liệu còn có thể cứu nổi sự nghiệp phim ảnh của Miu Lê?"

3 tác phẩm gần nhất đều flop liên hoàn, một dự án còn bị cộp mác "phim rác"

Đại Tiệc Trăng Máu 8 là bản làm lại từ siêu phẩm One Cut of the Dead (2017) của Nhật bản với sự thay đổi phù hợp với văn hóa Việt Nam. Với doanh thu hiện tại sau 3 tuần công chiếu là 32 tỷ đồng, Đại Tiệc Trăng Máu 8 có thể nói là "bom xịt" của phòng vé dịp lễ vừa qua. Đại Tiệc Trăng Máu 8 gặp khó không phải vì chất lượng, mà chủ yếu nằm ở cách bộ phim tiếp cận khán giả đại chúng. Phong cách kể chuyện mang màu sắc châm biếm, nhiều tầng nghĩa của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được đánh giá khá thú vị với nhóm khán giả thích điện ảnh, nhưng lại không phải kiểu giải trí dễ xem với số đông.

Phần mở đầu kéo dài khoảng nửa tiếng bị nhận xét khá hỗn loạn khi liên tục pha trộn kinh dị, hài, meta movie và cả những mảng miếng tự giễu ngành phim Việt. Cách dẫn dắt cố tình “quăng” nhiều chi tiết tưởng vô nghĩa khiến không ít người xem cảm thấy khó nắm bắt mạch truyện, thậm chí mất kiên nhẫn trước khi phim kịp bước vào phần hấp dẫn hơn ở nửa sau.

Trong phim, Miu Lê đảm nhận vai Chiin Chiin, một TikToker nổi tiếng bất ngờ lấn sân sang điện ảnh và góp mặt trong dự án phim zombie của đoàn làm phim. Nhân vật được xây dựng như hình mẫu “tay ngang đóng phim”: thiếu kỹ năng diễn xuất, đài từ gượng gạo, ánh mắt luôn lạc nhịp và biểu cảm khá vô hồn trước ống kính. Dù là dụng ý của bộ phim, màn thể hiện của Miu Lê không để lại nhiều ấn tượng, thậm chí không được netizen nhắc đến trong những bài đăng thảo luận về bộ phim.

Lùi lại về 3 năm trước, Chiếm Đoạt từng gây xôn xao cộng đồng đam mê phim ảnh một thời gian vì chất lượng... quá tệ, bị gọi là "phim rác". Gần chạm mốc 23 tỷ đồng, Chiếm Đoạt là một tác phẩm đáng quên của không chỉ Miu Lê mà của cả Phương Anh Đào và Lãnh Thanh. Chiếm Đoạt theo chân Thảo My (Miu Lê) một cô gái trẻ vừa ra trường, xin vào làm bảo mẫu cho gia đình của Sơn (Lãnh Thanh) và Hà (Phương Anh Đào). Mang vẻ ngoài hiền lành, kín đáo, My nhanh chóng lấy được lòng tin của Hà, đồng thời âm thầm tiếp cận và quyến rũ Sơn bằng sự tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử.

Không dừng lại ở đó, cô còn kéo Hoàng (Karik), bạn thân của Sơn, vào mối quan hệ đầy nhập nhằng. Khi cuộc hôn nhân của Sơn và Hà đứng trên bờ vực tan vỡ, My mới dần hé lộ mục đích thật sự phía sau kế hoạch tiếp cận gia đình này: một biến cố trong quá khứ từng khiến gia đình cô rơi vào bi kịch.

Phim mở đầu khá chậm, dành nhiều thời lượng úp mở quá khứ và động cơ của My nhưng không tạo được cao trào rõ rệt. Đến nửa sau, kịch bản bất ngờ chuyển hướng sang khai thác những bí mật của nhân vật khác, khiến mạch phim trở nên gấp gáp và thiếu cân bằng. Nhiều tình tiết cũng bị đánh giá thiếu thuyết phục, đặc biệt là quá trình My tiếp cận gia đình Sơn quá dễ dàng. Một người chồng được xây dựng mẫu mực như Sơn lại nhanh chóng rung động chỉ sau vài lần trò chuyện, trong khi mẹ Sơn cũng sớm dành thiện cảm cho My qua những chi tiết khá đơn giản. Bên cạnh đó, mâu thuẫn trong gia đình Sơn dù có tiềm năng khai thác sâu hơn lại bị xây dựng khá hời hợt, khiến các xung đột thiếu sức nặng và khó tạo đồng cảm cho người xem.

Với một bộ phim khai thác chủ đề ngoại tình và những mối quan hệ đầy dục vọng như Chiếm Đoạt, việc xuất hiện các cảnh thân mật là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, phim lạm dụng yếu tố này quá mức khi các cảnh nóng xuất hiện dày đặc nhưng không thực sự đóng góp nhiều cho diễn biến tâm lý hay câu chuyện. Phần âm thanh trong các cảnh thân mật cũng bị nhận xét thiếu tiết chế khi tiếng rên và cách xử lý âm thanh bị đẩy lên quá đà. Thay vì tăng chiều sâu cảm xúc hoặc tạo sự căng thẳng cho mối quan hệ giữa các nhân vật, nhiều cảnh quay lại dễ khiến người xem cảm thấy ngượng ngập và mất tập trung khỏi mạch phim chính.

Năm 2019, Miu Lê tái ngộ Huyme trong Anh Thầy Ngôi Sao của đạo diễn Đức Thịnh. Tuy nhiên, bộ phim chỉ đạt được gần 24 tỷ đồng, song vẫn chạm mốc hoà vốn - khoảng 20 tỷ. Trong phim, Miu Lê vào vai Sâm, cô gái vùng biển cá tính, làm nghề “thợ đụng”, việc gì cũng làm. Dù được xem là “công chúa đảo”, Sâm lại có ngoại hình bụi bặm, thường xuyên trêu chọc thầy Hoàng cả tin khiến anh nhiều phen đau đầu. Bên cạnh sự mạnh mẽ, tháo vát, Sâm vẫn có nét nữ tính, đằm thắm, dần khiến thầy Hoàng thêm yêu mến hòn đảo Quý.

Miu Lê không còn là "bảo chứng phòng vé"



Dù liên tiếp có những dự án không đạt kỳ vọng doanh thu, vẫn khó phủ nhận Miu Lê từng là cái tên đình đám ở phòng vé Việt. Miu Lê không tham gia quá nhiều phim điện ảnh, nhưng phần lớn các dự án cô góp mặt trong giai đoạn đỉnh cao đều đạt thành tích thương mại ấn tượng, thậm chí trở thành hiện tượng phòng vé một thời.

Tiêu biểu nhất phải kể đến Em Là Bà Nội Của Anh, bộ phim remake từng tạo cơn sốt năm 2015 với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất thời điểm đó. Thành tích này cũng giúp Miu Lê trở thành một trong những mỹ nhân trăm tỷ đầu tiên của showbiz Việt. Thành công của phim không chỉ đến từ kịch bản cảm xúc mà còn nhờ sức hút bất ngờ của Miu Lê trong vai Thanh Nga trẻ trung, tinh nghịch nhưng giàu cảm xúc.

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong Nắng 2, dự án đạt doanh thu khả quan nhờ hiệu ứng từ phần đầu, cũng như Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, tác phẩm thanh xuân chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh từng được khán giả trẻ yêu thích rộng rãi.

Có thời điểm, việc Miu Lê xuất hiện trong một dự án điện ảnh gần như trở thành “bảo chứng phòng vé” nhất định về độ nhận diện với khán giả đại chúng. Cô sở hữu hình tượng dễ tạo thiện cảm, vừa có nét gần gũi, hài hước, vừa đủ cá tính để phù hợp với các dòng phim tình cảm - gia đình - thanh xuân vốn rất được lòng phòng vé Việt giai đoạn đó. Chính vì vậy, chuỗi thất bại với 3 bộ phim gần nhất càng khiến nhiều người tiếc nuối, bởi đây là dấu hiệu hào quang của Miu Lê đang dần phai nhạt theo thời gian.

Sau nhiều năm, thị trường phim Việt đã thay đổi đáng kể khi khán giả ngày càng khắt khe hơn với diễn xuất, kịch bản lẫn khả năng tạo dấu ấn nhân vật. Trong khi nhiều gương mặt mới liên tục xuất hiện và tạo đột phá ở phòng vé, Miu Lê lại thiếu một vai diễn thực sự nổi bật để khẳng định mình sau thời kỳ hoàng kim. Các dự án gần đây của cô không chỉ thất bại về doanh thu mà còn gần như không tạo được hiệu ứng thảo luận tích cực, khiến hình ảnh diễn viên của Miu Lê dần trở nên nhạt nhòa trong mắt công chúng. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp phim ảnh của Miu Lê khó cứu vãn nổi.