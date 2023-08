Ai cũng nghĩ biểu tượng trình duyệt FireFox là "Cáo lửa": Bất ngờ thay, đây hóa ra là con vật khác!

Thế giới công nghệ có vô vàn những sự thật thú vị mà ít người biết. Dưới đây là các ví dụ.

Logo Firefox không phải là một con cáo

Có một lầm tưởng phổ biến rằng trình duyệt được đặt tên là Firefox (Cáo lửa) nên logo phải là một con cáo.

Gấu trúc đỏ

Điều này vừa đúng vừa sai, và tất cả đều là lỗi của Mozilla – công ty phát triển trình duyệt. Thực tế, sinh vật có lông dễ thương trong logo ban đầu được vẽ ra với ý đồ là một con gấu trúc đỏ chứ không phải cáo. Tuy nhiên, theo thời gian, nhóm phát triển trình duyệt đã thay đổi quyết định và gọi biểu tượng này là cáo.

Logo đầu tiên của Apple

Ban đầu, logo của Apple là hình ảnh Isaac Newton ngồi dưới gốc cây, với một quả táo sắp rơi xuống đầu.

Nó được thiết kế vào năm 1976 và có một cụm từ xung quanh đường viền có nội dung: "Newton - A mind forever voyaging through strange seas of though alone".

Về sau này, biểu tượng của Apple được tối giản lại trở thành hình quả táo cắn giờ huyền thoại như bây giờ.

Google thuê dê

Thay vì cắt cỏ, Google có cách làm kỳ lạ hơn để tỉa tót bãi cỏ tại trụ sở Mountain View. Một người chăn gia súc sẽ được Google thuê đến với 200 con dê để giải quyết vấn đề này nhanh gọn.

Cái tên robot có nguồn gốc đen tối

Nếu xem xét nguyên gốc của từ "robot", từ này vốn dĩ bắt nguồn từ từ "robota" trong tiếng Séc, có nghĩa là lao động cưỡng bức.

Từ này lần đầu tiên được sử dụng để chỉ tạo vật hình người hư cấu trong một vở kịch vào năm 1920.

VCR đầu tiên có kích thước bằng một cây đàn piano

Khi chiếc máy ghi hình đầu tiên (VCR) được sản xuất vào năm 1956, nó có kích thước to bằng một cây đàn piano. Sau nhiều thập kỷ, thiết bị đã được thu nhỏ lại như chúng ta thấy ngày nay.

Máy VCR đầu tiên

Samsung lớn tuổi hơn Apple

Samsung được thành lập ban đầu là cửa hàng tạp hóa vào ngày 1/3/1938 bởi Lee Byung-Chull.

Trong khi những người sáng lập Apple là Steve Jobs và Steve Wozniak thành lập Apple Computer Inc. vào ngày 1/4/1976. Có thể nói, nhà sản xuất Hàn Quốc hơn công ty Mỹ 38 năm tuổi.

Một Petabyte là rất nhiều dữ liệu

Chúng ta đều biết 1 GB tương đương với 1024 MB, nhưng bạn có biết rằng 1 petabyte (PB) tương đương với 1024 terabyte (TB) lớn đến mức nào không?

Để dễ hình dung hơn về dung lượng khổng lồ này có thể lấy ví dụ đơn giản sau. Ổ cứng 1 PB có thể chứa 13,3 năm video định dạng HD-TV.

Ổ cứng 50 PB có thể chứa toàn bộ tác phẩm viết của nhân loại, từ buổi đầu của lịch sử được ghi lại, bằng mọi ngôn ngữ.

Tên miền từng miễn phí

Thuở sơ khai của internet, đăng ký một tên miền là miễn phí cho đến năm 1995. Đến khi bắt đầu tính phí, mức này lại khá cao, thường là 100 USD cho hai năm đăng ký.

Megabyte từng nặng hàng trăm kg

Cụ thể hơn, 5 megabyte dữ liệu nặng khoảng một tấn.

Năm 1956, chiếc máy tính đầu tiên có chứa ổ cứng ra đời. Vào thời điểm đó, đây được coi là một bước nhảy vọt về khả năng lưu trữ, nhưng chiếc tủ chứa ổ cứng này nặng hơn một tấn và chỉ chứa 5 MB dữ liệu.

Radio mất 38 năm để có 50 triệu thính giả

Bạn sẽ nghĩ rằng việc phát minh ra đài phát thanh là bước tiến lớn của nền văn hóa đại chúng, nhưng ít ai biết rằng phải mất 38 năm đài phát thanh mới đạt được số lượng khán giả là 50 triệu người.

Trong khi đó, iPod chỉ mất 3 năm để đạt được cột mốc tương tự.

Chiếc máy ảnh đầu tiên cần thời gian phơi sáng cực lâu

Bức ảnh đầu tiên từng được chụp vào năm 1826 mất 8 giờ để phơi sáng.

Người tạo ra chiếc máy ảnh đó, Louis Daguerre, đã giảm đáng kể thời gian xuống còn 15 phút vào năm 1839.

Chip thẻ tín dụng đã có từ lâu

Đối với nhiều người, chip thẻ tín dụng là một thứ công nghệ có vẻ tương đối mới. Nhưng hóa ra, công nghệ chip đã xuất hiện từ năm 1986. Nó lần đầu tiên được sử dụng ở Pháp, ngay sau đó là Đức.

Alexa luôn lắng nghe bạn nói chuyện

Điều này có vẻ không phải mới, vì các trợ lý ảo bao gồm cả Siri cũng thường xuyên làm điều này

Alexa lưu trữ lịch sử hội thoại của bạn trên đám mây để giúp cải thiện trải nghiệm. Tuy nhiên, bạn có thể xem lại và xóa các bản ghi này hàng loạt hoặc riêng lẻ.

Tốc độ đọc trên màn hình

Bạn không chỉ chớp mắt ít hơn khi sử dụng máy tính mà đọc từ màn hình cũng chậm hơn so với thông thường. Trung bình, mọi người đọc trên màn hình chậm hơn 10% so với trên giấy.

Về phần chớp mắt, bạn có biết rằng trong cuộc sống hàng ngày, mọi người thường chớp mắt với tốc độ hai mươi lần mỗi phút?

Nhưng trước máy tính, con số đó giảm xuống còn bảy lần mỗi phút.

GPS miễn phí

Mặc dù sử dụng GPS miễn phí trên toàn cầu, nhưng nó tiêu tốn 2 triệu USD để vận hành mỗi ngày. Số tiền này sử dụng từ nguồn thu thuế của Mỹ.