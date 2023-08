Giá 33 triệu đồng, Galaxy Tab S9 Ultra là chiếc máy tính bảng hoàn hảo nhất: iPad Pro giờ cũng thành lỗi thời?

So sánh Samsung Galaxy Tab S9 Ultra và Apple iPad Pro

Galaxy Tab S9 Ultra vừa được Samsung ra mắt là chiếc máy tính bảng có thiết kế và hiệu năng tổng thể tốt nhất trong thế giới Android, thậm chí hoàn toàn có thể so kè với iPad Pro phiên bản mạnh nhất của Apple. Đâu là chiếc máy tính bảng đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại?

So sánh thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy Tab S9 Ultra và Apple iPad Pro cũng tương tự như so sánh Galaxy S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max, khi cả hai thiết bị đều nổi bật ở kích thước màn hình lớn và trang bị con chip mạnh nhất mà hai hãng đang sử dụng trên nhiều sản phẩm.

Apple ưa chuộng sử dụng chipset M2 - vốn thường thấy trên dòng MacBook cao cấp nhất - trên cả hai mẫu iPad Pro. Mặt khác, Samsung tích hợp Snapdragon 8 Gen 2 như trên Galaxy S23 – một trong những con chip thống trị hiện nay.

Các thành phần hỗ trợ chipset đi kèm cũng quan trọng không kém. Samsung cung cấp nhiều RAM cơ bản hơn trong Galaxy Tab S9 Ultra với 12GB so với 8GB của Apple, mặc dù cả hai máy tính bảng đều có phiên bản cao nhất là 16GB.

Apple cung cấp dung lượng lưu trữ lên tới 2TB, trong khi khe cắm thẻ nhớ microSD của Samsung cung cấp dung lượng lên tới 1TB tùy mục đích sử dụng.

Galaxy Tab S9 Ultra đứng ở vị trí số một về pin, khi mang đến dung lượng pin lớn nhất (11.200mAh) và sạc có dây nhanh nhất (45W). Điều này cũng xuất phát từ việc dòng sản phẩm của Samsung có màn hình lớn nhất với kích thước khổng lồ không khác gì một chiếc laptop - 14,6 inch.

Apple, như thường lệ, vẫn tối ưu tốt về phần cứng và phần mềm nên iPad Pro không bị tụt lại quá xa. Nếu mua model 12,9 inch, bạn sẽ nhận được pin 10.758mAh, trong khi iPad Pro 11 inch nhỏ hơn có pin 7.358mAh.

Mặc dù dòng iPad Pro và Galaxy Tab S9 Ultra đều sử dụng vật liệu cao cấp, nhưng lợi thế nghiên về Samsung. Máy tính bảng cao cấp này được làm từ kính cường lực Gorilla Glass Victus và Armor Aluminium, đi kèm với xếp hạng IP68 chống nước và bụi.

Trong khi đó, Apple iPad Pro có thân máy bằng nhôm với kính chống trầy xước nhưng không có khả năng chống nước.

Camera

iPad Pro và Galaxy Tab S9 Ultra đều có hai camera ở mặt sau, kết hợp các ống kính góc rộng và góc siêu rộng.

Samsung tích hợp cảm biến siêu rộng 13MP và 8MP riêng lẻ, giống như trên điện thoại thông minh Galaxy S23, trong khi Apple sử dụng cụm camera vuông cổ điển.

IPad Pro có một chút lợi thế về số megapixel với cảm biến góc rộng 12MP và siêu rộng 10MP, nhưng con số này không mang lại quá nhiều ý nghĩa.

Lợi thế thực sự của Apple nằm ở cảm biến lớn hơn cũng như khẩu độ tối đa rộng hơn. iPad Pro có cảm biến chính 1/3 inch với khẩu độ f/1.8 so với cảm biến 1/3,4 inch của Galaxy Tab S9 Ultra và khẩu độ tối đa f/2.0.

Nói một cách đơn giản, iPad Pro nhỉnh hơn Galaxy Tab S9 Ultra trong các tình huống chụp ảnh thiếu sáng.

Về phần Samsung, camera selfie lại là điểm vượt trội. Galaxy Tab S9 Ultra có camera kép 12MP — một cảm biến rộng và một siêu rộng ở 120 độ — để bao phủ toàn bộ các góc. Ngược lại, Apple chỉ có một camera selfie 12MP duy nhất trên cả hai mẫu iPad Pro, hoàn chỉnh với góc nhìn siêu rộng 122 độ.

Pin và sạc

Như đã đề cập trong phần so sánh thông số kỹ thuật ở trên, Samsung có lợi thế hơn về dung lượng pin cũng như tốc độ sạc có dây. Dung lượng 11.200mAh của Galaxy Tab S9 Ultra lớn hơn khoảng 500mAh so với pin trên mẫu iPad Pro lớn nhất và lớn hơn gần 5.000mAh so với pin của mẫu iPad Pro nhỏ nhất.

Về mặt lý thueyét Samsung có vẻ như sẽ đạt được thời lượng pin tốt hơn, nhưng viên pin này phải cung cấp năng lượng cho màn hình 14,6 inch so với kích thước tối đa 12,9 inch của Apple.

Apple cũng có lợi ích từ việc kiểm soát hoàn toàn hệ sinh thái đối với iPad Pro. Bằng cách tích hợp chip và hệ điều hành hoàn toàn "cây nhà lá vườn", công ty Cupertino có thể tối ưu hóa theo cách mà Samsung không thể sánh được.

Đây cũng là lý do giải thích cho việc iPhone của Apple có dung lượng pin nhỏ hơn nhiều so với các đối thủ Android nhưng vẫn đạt được thời lượng pin tuyệt vời.

Tuy nhiên, bất kể dung lượng lớn hay nhỏ, viên pin nào sử dụng đều phải cạn kiệt. Khi điều đó xảy ra, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra sẽ khởi động lại và chạy nhanh hơn với sạc có dây 45W.

IPad Pro chỉ đạt tốc độ tối đa 30W với bộ sạc tương thích mà người dùng sẽ phải mua riêng.

Đỉnh cao của Apple và Samsung

Với những lợi thế trên, Galaxy Tab S9 Ultra đang là chiếc máy tính bảng đắt nhất. Nó có giá khởi điểm cao hơn 100 USD so với iPad Pro 12,9 inch và cao hơn 400 USD so với phiên bản 11 inch.

Ở Việt Nam, phiên bản Galaxy Tab S9 Ultra cơ bản 12GB RAM 256GB có giá khoảng 33 triệu đồng, trong khi iPad Pro có giá khoảng 31,5 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

Việc lựa chọn Samsung Galaxy Tab S9 Ultra hay Apple iPad Pro có thể tùy thuộc vào hệ sinh thái mà người dùng muốn sử dụng.

Nếu đã có iPhone hoặc MacBook, có lẽ bạn sẽ muốn nghiêng về iPad Pro để có sự liền mạch và các ứng dụng quen thuộc, bên cạnh khả năng tương thích các phụ kiện.

Tương tự như vậy, những người hâm mộ Samsung Galaxy gần như chắc chắn sẽ nghiêng về Galaxy Tab S9 Ultra. Thiết bị có ý nghĩa hơn đối với những người muốn tận dụng các tính năng như DeX hoặc đã quen với nền tảng mở của Android.

Cả iPad Pro và Galaxy Tab S9 Ultra đều đại diện cho những gì tốt nhất trong hệ sinh thái của hai hãng. Vì vậy, trong khi sự so sánh về sức mạnh và hiệu năng đang ở mức cân bằng, quyết định ở việc bạn thích iPadOS hay Android.

Dù là lựa chọn nào, người dùng sẽ nhận được một chiếc máy tính bảng cao cấp với tính năng và thông số kỹ thuật vượt trội.