Theo đó, công ty con của Alphabet đã kiểm tra năng lực của AlphaCode bằng cách cho công cụ AI này tham dự các cuộc thi viết code do nền tảng Codeforces, vốn chuyên đào tạo kỹ năng của hàng chục nghìn lập trình viên phần mềm trên khắp thế giới, tổ chức.

Cũng cần nói thêm, các thách thức được đặt ra trong cuộc khi viết code này có phần khác với những 'đầu việc' mà một lập trình viên có thể phải đối mặt khi phát triển một ứng dụng dùng để thương mại hóa.

Chúng yêu cầu các lập trình viên phải sở hữu kiến thức rộng cả về thuật toán lẫn khái niệm lý thuyết trong môn khoa học máy tính. Nói cách khác, có thể coi các thách thức này là những câu đố rất chuyên biệt, kết hợp yếu tố logic, toán học và kiến thức chuyên môn về lập trình.

Bản thân thành tích cuộc thi cũng được Codeforces sử dụng để đánh giá và xếp hạng trình độ các lập trình viên hàng đầu, tương tự như hệ thống xếp hạng Elo được sử dụng trong cờ vua.

Kết quả, DeepMind nhận thấy AlphaCode đã đạt được 'thứ hạng đã được dự đoán từ trước", khi nằm trong số 54% coder hàng đầu. Cũng theo DeepMind, kết quả 'thi thố' này của AlphaCode là một bước tiến đáng kể với các AI có khả năng tư duy và lập trình một cách hoàn toàn tự động.

Theo Oriol Vinyals, nhà khoa học nghiên cứu chính tại DeepMind, mặc dù Alphacode vẫn đang ở giai đoạn đầu, kết quả mới nhất này đã đưa công ty đến gần hơn với việc tạo ra một AI có khả năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Nói cách khác, DeepMind có thể tạo ra một chương trình có thể tự giải quyết các thách thức về lập trình – nơi con người vẫn đang chiếm lợi thế.

"Về lâu dài, chúng tôi rất vui mừng trước tiềm năng của AlphaCode trong việc giúp các lập trình viên và những người không phải lập trình viên viết code, cải thiện năng suất hoặc tạo ra những cách thức phát triển phần mềm mới," Vinyals nói.

Theo một số chuyên gia, mặc dù AlphaCode hiện tại vẫn chưa thể đánh bại những lập trình viên giỏi nhất, việc này chỉ còn là vấn đề thời gian. Một số chuyên gia cũng lo ngại các công cụ có khả năng tự lập trình như AlphaCode cần được xem xét kỹ lưỡng để các rủi ro về việc tạo ra phần mềm có hại hay thậm chí tự động kích hoạt các cuộc tấn công mạng.

AlphaCode không phải là hệ thống AI đầu tiên có thể tự lập trình. Tháng 6/2021, Microsoft ra hệ thống tương tự mang tên GitHub Copilot nhằm hỗ trợ lập trình viên bằng cách phân tích mã hiện có, tạo các đoạn mã mới và bổ sung mã cho các đoạn code lỗi. Trong khi đó, hệ thống Codex AI của OpenAI có thể tự lập trình bằng 12 ngôn ngữ.

Tất nhiên, các lập trình viên là con người cũng không nên quá lo lắng vì bị mất việc bởi…AI. Theo TheVerge, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc phát triển các hệ thống viết code AI trong những năm gần đây, nhưng những hệ thống AI này vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận công việc của các lập trình viên là con người. Trên thực tế, các dòng code do AI viết thường chứa đầy lỗi so với code do con người tạo ra.

Trong một nghiên cứu về công cụ lập trình AI có tên Copilot được thực hiện bởi GitHub, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khoảng 40% dòng code của nó chứa các lỗ hổng bảo mật.

https://genk.vn/ai-cua-google-co-the-tu-viet-code-vuot-mat-mot-lap-trinh-vien-la-con-nguoi-trong-mot-cuoc-thi-20220204212315097.chn