Ai biết tung tích người này báo ngay Công an Hà Nội

Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) đang tiến hành xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn xã Thanh Liệt.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 14/7, tại khu vực gầm cầu Dậu, sông Tô Lịch. Nạn nhân là nam giới 30-35 tuổi, cao khoảng 1,69 m, mặc áo phông ngắn tay cổ bẻ màu xanh đen và quần dài màu xám. Túi quần trước bên phải có 537.000 đồng.

"Ai biết thông tin về nạn nhân thì báo cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Trì (điều tra viên Vũ Thanh Bình – SĐT 0366601456) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định", Công an huyện Thanh Trì thông báo.