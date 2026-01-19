Ai biết tung tích Bùi Thị Kim Na, khẩn trương thông báo cho cơ quan công an

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na (38 tuổi), trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng – là đối tượng liên quan đến vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 15/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phượng tiện, biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp, đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Huỳnh Đức Vân – đối tượng cầm đầu đường dây Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na (nhân thân, lai lịch nêu trên) để phục vụ công tác điều tra.

Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra) Công an thành phố Đà Nẵng (qua Điều tra viên Phạm Hữu Minh, số điện thoại 0694260254) hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.