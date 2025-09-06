Ai bắt mỹ nam này giải nghệ giùm với: 1 tháng có 3 phim đều flop, đã xấu còn suốt ngày lườm nguýt, xem mà trầm cảm

Nếu phải chỉ ra cái tên đang phủ sóng rộng rãi nhất màn ảnh Hoa ngữ thời điểm hiện tại, vậy thì đáp án chắc chắn không ai khác ngoài Thừa Lỗi. Thời gian qua, anh liên tục có phim phát sóng, bao gồm 2 dự án ngôn tình cổ trang Cẩm Nguyệt Như Ca (đóng cùng Châu Dã), Dữ Tấn Trường An (đóng cùng Tống Dật) và 1 phim chính kịch Dấu Chân.

Thừa Lỗi liên tục có phim chiếu nhưng không thể bứt phá, trái lại còn khiến ấn tượng của bản thân trong mắt công chúng trở nên xấu đi.

Những tưởng đây sẽ là cơ hội để Thừa Lỗi có thể bứt phá, tuy nhiên những gì mà mỹ nam 31 tuổi để lại chỉ là nỗi thất vọng mà thôi. Các phim do Thừa Lỗi đóng đều có thành tích kém cỏi. Cẩm Nguyệt Như Ca chiếu trên 2 nền tảng Tencent Video và Mango TV, tuy nhiên view chỉ ở mức 20 triệu. Dữ Tấn Trường An chiếu trên iQIYI, view chỉ rơi vào khoảng 10 triệu. Trong khi đó, bộ phim Dấu Chân mới lên sóng cũng không tạo ra được sức hút lớn, nhiệt độ lẫn độ thảo luận trên MXH đều kém.

Cẩm Nguyệt Như Ca do Thừa Lỗi và Châu Dã đóng chính không thành công như mong đợi.

Dữ Tấn Trường An cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Mọi thứ cũng không khả quan với Dấu Chân.

Tất nhiên, sẽ là bất công khi quy kết toàn bộ trách nhiệm cho Thừa Lỗi, khi mà cả Cẩm Nguyệt Như Ca và Dữ Tấn Trường An đều có nhiều điều bất ổn. Tuy vậy, bản thân Thừa Lỗi cũng góp phần khiến tác phẩm thất bại. Anh bị chê nhan sắc tầm thường, diễn xuất cũng không có gì nổi bật, còn có thói quen lườm và liếc gây khó chịu cho khán giả.

Thực tế, Thừa Lỗi vốn không phải là một sao nam hàng đầu nổi tiếng từ lâu. Anh chỉ mới được biết đến rộng rãi từ khoảng 3 năm trở lại đây nhờ bộ phim đình đám Vân Chi Vũ. Quay lại khoảng thời gian phim chiếu, Thừa Lỗi với vai Cung Thượng Giác đã tạo được tiếng vang rất lớn. Tuy vậy, giờ đây khán giả cho rằng thành công đó chủ yếu đến nhờ thẩm mỹ Quách Kính Minh mà thôi.

Thừa Lỗi từng nổi rần rần nhờ Vân Chi Vũ nhưng giờ đây, nhiều người cho rằng anh đang trở nên tầm thường sau khi rời xa thẩm mỹ Quách Kính Minh.

Một vài bình luận của netizen về Thừa Lỗi:

- Cậu này hồi Vân Chi Vũ ăn thiết lập thêm lão Quách đầu tư góc quay các thứ nên còn hút hút, mà chủ yếu cũng toàn fan couple 3 tháng chứ không hút được fan cứng. Mấy con cổ ngôn sau gặp đạo diễn quay chán chán là trông visual với diễn xuất của cậu tầm thường thật sự luôn. Ngó sang con phim dân quốc là y như rằng bao nhiêu khuyết điểm nó khoe trọn.

- Ngoại hình không đủ wow, diễn xuất hay có thói quen lườm và liếc (đôi khi khá cringe). Cậu đóng Vân Chi Vũ còn có chút ấn tượng chứ sao lên vai chính là thấy nhạt gì đâu luôn.

- Tui nghĩ là do Vân Chi Vũ được một số điểm mới lạ hơn so với các bộ ra cùng năm nên mới trội lên được chứ chẳng phải do Thừa Lỗi diễn tốt đâu, đơn cử là: Tạo hình lạ, màu phim lạ, nội dung mới mẻ, thẩm mỹ của Quách đạo lạ, trang phục lạ cộng thêm tiếng tăm của Quách đạo với dàn diễn viên ổng "hốt" vô phim có kha khá các gương mặt mới, ngoại hình đẹp - sáng (Ngải Mễ, Tả Diệp, Kim Tĩnh, Âu Mễ Đức...). Tựu chung là phim nổi nên người nổi theo, cho nên rời ra khỏi phim thì có một số trụ tiếp được còn một số thì không, Thừa Lỗi thuộc nhóm thứ 2.

- Thì là do cậu thiếu sức hút thôi, cậu bị đóng khung 1 dạng vai na ná nhau nên khó bứt phá. Với thật ra 2 con cổ ngôn mới lên sóng cũng dở, Dữ Tấn Trường An thì hết cứu còn Cẩm Nguyệt Như Ca hơi tiếc vì nguyên tác nó hay nhưng đoàn làm phim kém cỏi. Mong chờ con phim đóng cùng cô Nhiên, thấy nội dung có vẻ mới mẻ.

- Nói ngắn gọn Thừa Lỗi diễn một màu chỉ liếc lườm mắt là nhiều. Diễn vai vô tri cringe sởn da gà, ngoại hình không nổi bật và diễn xuất kém thấy hợp vai nam thứ hơn.

Có thể thấy vào lúc này, đối với Thừa Lỗi khán giả đang chuyển từ kỳ vọng sang thất vọng. Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế với 2 dự án phim ngôn tình cổ trang là Mạc Ly đóng cùng Bạch Lộc và Thành Hà Thể Thống đóng cùng Vương Sở Nhiên.