Ahn Jae Hyun sau 5 năm ly hôn Goo Hye Sun: Nghiện rượu, sức khỏe giảm sút tới mức tốn gần 10 triệu mỗi tháng làm điều này

Sáng 14/4, tờ TV Daily đưa tin tài tử Ahn Jae Hyun vừa xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình I Live Alone và chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau 5 năm ly hôn nữ diễn viên Goo Hye Sun (Vườn Sao Băng). Theo lời Ahn Jae Hyun, sức khỏe của anh bỗng liên tục sa sút bắt đầu từ khoảng 4-5 năm trước ngay sau vụ ly hôn chấn động. Nam diễn viên tiết lộ, hiện anh phải sống phụ thuộc vào thực phẩm chức năng: “Mỗi tháng tôi chi khoảng 500 ngàn won (9,1 triệu đồng) để mua các loại vitamin và thực phẩm chức năng về dùng”.

Cũng trong show I Live Alone, Ahn Jae Hyun còn khiến công chúng ngỡ ngàng trước thói quen lạm dụng rượu bia. Trước ống kính, nam nghệ sĩ sinh năm 1987 uống hết 1 chai soju và 1 chai bia trong khi thưởng thức món thịt nướng. Sau đó, anh lại ghé thăm quán bar yêu thích rồi nốc cạn chai rượu whisky. Khi trở về nhà, tài tử họ Ahn tiếp tục uống thêm 1 chai rượu.

Ahn Jae Hyun hiện sống phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, tốn gần 10 triệu mỗi tháng để mua nguồn thực phẩm này

Nam diễn viên hiện lạm dụng rượu bia, khiến các khách mời trong chương trình bày tỏ sự lo lắng

Bác sĩ từng khuyên Ahn Jae Hyun nên sử dụng thêm nhiều thực phẩm bổ dưỡng có nguồn gốc tự nhiên nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Vậy nên, trong mỗi bữa sáng, nam tài tử hiện bổ sung thêm cà chua bi, quả việt quất vào khẩu phần ăn bên cạnh cà phê đá và sữa hạnh nhân. Nghệ sĩ 8X còn gây chú ý khi tiết lộ việc chỉ ăn 1 bữa chính mỗi ngày ngoài bữa sáng.

Màn xuất hiện mới đây của Ahn Jae Hyun trong I Live Alone nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm. Đặc biệt, nhiều khán giả đã khuyên tài tử họ Ahn nên từ bỏ rượu bia để bảo vệ sức khỏe: “Anh ấy đang dùng nhiều thực phẩm chức năng và lạm dụng bia rượu. Tôi nghĩ đã đến lúc Ahn Jae Hyun cần cứu lá gan của mình rồi”, “Anh ấy nên bỏ rượu bia, sử dụng thực phẩm bổ dưỡng có nguồn gốc từ tự nhiên và chăm tập thể thao”, “Tốt nhất là Ahn Jae Hyun nên bỏ bia rượu đi. Dùng nhiều thực phẩm chức năng khiến lá gan của anh ấy phải làm việc nhiều rồi. Giờ anh ấy còn lạm dụng rượu bia như vậy. Tôi cho rằng hiện tại lá gan của nam diễn viên đang ở tình trạng đáng báo động”...

Khán giả lo lắng trước tình trạng nghiện rượu của nam nghệ sĩ sinh năm 1987

Ahn Jae Hyun sinh năm 1987, là diễn viên kiêm người mẫu hoạt động tại Hàn Quốc. Anh được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm như Vì Sao Đưa Anh Tới, You're All Surrounded, Cinderella with Four Knights...

Vào tháng 5/2016, Ahn Jae Hyun kết hôn với minh tinh Goo Hye Sun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nữ diễn viên đình đám tố Ahn Jae Hyun vô tâm, ngoại tình với bạn diễn, thông đồng với công ty quản lý để chèn ép cô. Ahn Jae Hyun đáp trả bằng cách tung bằng chứng tố Goo Hye Sun nói dối, vu khống mình. 2 nghệ sĩ tranh cãi, đấu tố qua lại trong suốt thời gian dài và mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.

Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun ly hôn trong ồn ào

