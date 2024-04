Hoa hậu Phan Kim Oanh bất ngờ trước ứng xử của cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Mới đây, hoa hậu Phan Kim Oanh đã tham dự Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Tuổi trẻ Công an Thủ đô lần II - 2024 với 360 cầu thủ tham dự, trong đó có sự xuất hiện của khách mời là cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Tại sự kiện, Mrs Grand International – Phan Kim Oanh thu hút sự chú ý khi diện dầm đen quý phái và nhan sắc được khen ngày càng trẻ đẹp.

Hoa hậu Phan Kim Oanh ngày càng xinh đẹp.

Cô chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời Đoàn Văn Hậu và ban tổ chức.

Thời gian gần đây, Phan Kim Oanh khá “đắt show” cho các sự kiện do Công An Hà Nội tổ chức. Đầu xuân năm 2024, cô cũng đảm nhận vai trò giám khảo chấm thi gói bánh chưng do các chiến sĩ cảnh sát cơ động. Gần đây, cô tham gia dự án thiện nguyện cùng các chiến sĩ công an ở Quảng Ninh.

Tại sự kiện, hoa hậu Phan Kim Oanh rất thân thiện khi giao lưu trò chuyện với các khách mời. Cô chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức và cầu thủ bóng đá nổi tiếng Đoàn Văn Hậu. Người đẹp chia sẻ một cách hóm hỉnh rằng, cô đã chọn đi đôi giày cao gót để giúp mình cao được 1.8m nhưng khi đứng cạnh Đoàn Văn Hậu thì vẫn cảm thấy mình quá bé nhỏ.

Phan Kim Oanh bất ngờ về sự thân thiện của nam cầu thủ.

Trong quá trình giao tiếp, Phan Kim Oanh không giấu được sự bất ngờ trước cách ứng xử của nam cầu thủ nổi tiếng.

“Tôi ấn tượng mạnh với Đoàn Văn Hậu từ trước nhưng khi gặp tôi bất ngờ hơn vì dù là một cầu thủ nổi tiếng nhưng cách ứng xử rất văn minh, lễ phép. Tôi thấy, lứa cầu thủ của chúng ta hiện nay rất tuyệt vời. Các bạn không chỉ có đá bóng giỏi, cách giao tiếp ứng xử bên ngoài cũng rất ngoan”, hoa hậu Phan Kim Oanh bày tỏ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh đến từ Hải Phòng. Trước khi trở thành Mrs Grand International 2022 – 2023, cô được nhiều khán giả biết đến với vai trò là diễn viên qua các bộ phim: Lửa ấm, Tình yêu và tham vọng, Về nhà đi con, Nhưng cô gái trong thành phố, Làng ế vợ, Đại gia chân đất… Gần đây, cô còn được bổ nhiệm làm đại sức toàn cầu cuộc thi Mrs Earth International.