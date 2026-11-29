Agribank vừa điều chỉnh giảm mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến ở hàng loạt kỳ hạn. Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6-11 tháng giảm từ 6,6%/năm xuống chỉ còn 3,5%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động được cập nhật, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã giảm mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân. Sau điều chỉnh, mức lãi suất tiết kiệm online cao nhất tại ngân hàng này chỉ còn 5,5%/năm, thay vì 6,8%/năm như trước đây.

Ngoài ra, Agribank không còn duy trì chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi trực tuyến và tại quầy như trong nhiều tháng qua.

Lãi suất tiết kiệm online giảm tới 3,1 điểm %

Cụ thể, đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, Agribank giảm lãi suất từ 4,75%/năm xuống còn 2,6%/năm, tương ứng mức giảm 2,15 điểm %.

Tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất giảm từ 4,75%/năm xuống 2,9%/năm, tương ứng mức giảm 1,85 điểm %.

Mức điều chỉnh mạnh nhất được ghi nhận tại nhóm kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, khi Agribank giảm lãi suất từ 6,6%/năm xuống còn 3,5%/năm, tương ứng mức giảm 3,1 điểm %.

Ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, lãi suất tiền gửi trực tuyến giảm 1,4 điểm %, từ 6,8%/năm xuống 5,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 24 tháng trở lên giảm từ 6,8%/năm xuống 5,5%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất được Agribank niêm yết hiện nay.

Biến động lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Agribank

Kỳ hạn Trước đó (%/năm) Hiện tạ (%/năm) Thay đổi (điểm %) 1-2 tháng 4,75 2,60 -2,15 3-5 tháng 4,75 2,90 -1,85 6-11 tháng 6,60 3,50 -3,10 12-18 tháng 6,80 5,40 -1,40 24-36 tháng 6,80 5,50 -1,30

Lãi suất gửi online và tại quầy về cùng một mặt bằng

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, Agribank hiện niêm yết lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,6%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng ở mức 2,9%/năm.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng được áp dụng lãi suất 3,5%/năm. Lãi suất tại các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng cùng ở mức 5,4%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất là 5,5%/năm.

So với đầu tháng 10/2026, lãi suất tiền gửi tại quầy của Agribank đã giảm 0,5 điểm % tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong khi các kỳ hạn ngắn hơn không thay đổi.

Biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất tại Agribank ngày 29/11/2026

Kỳ hạn Tại quầy (%/năm) Online (%/năm) 1 tháng 2,60 2,60 2 tháng 2,60 2,60 3 tháng 2,90 2,90 4 tháng 2,90 2,90 5 tháng 2,90 2,90 6 tháng 3,50 3,50 7 tháng 3,50 3,50 8 tháng 3,50 3,50 9 tháng 3,50 3,50 10 tháng 3,50 3,50 11 tháng 3,50 3,50 12 tháng 5,40 5,40 13 tháng 5,40 5,40 15 tháng 5,40 5,40 18 tháng 5,40 5,40 24 tháng 5,50 5,50 36 tháng – 5,50

Như vậy, sau đợt điều chỉnh mới nhất, lợi thế về lãi suất của hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến so với gửi tại quầy tại Agribank đã không còn xét trên biểu lãi suất niêm yết.

Trước đó, lãi suất tiết kiệm online tại Agribank cao hơn từ 0,8 đến 2,6 điểm % so với gửi tại quầy, tùy từng kỳ hạn.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do Agribank niêm yết ngày 29/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng chi nhánh; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.