Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank… sẽ chấm dứt giao dịch rút/chuyển tiền, phát hành thẻ đối với trường hợp sau

Mới đây, nhiều ngân hàng thương mại thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán và rút tiền trên tất cả các kênh đối với khách hàng là công dân Việt Nam đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân, bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Theo các thông báo được phát đi, kể từ thời điểm này, người dùng Việt Nam sẽ không thể thực hiện giao dịch rút tiền hoặc thanh toán nếu vẫn duy trì việc đăng ký thông tin khách hàng bằng hộ chiếu. Để tránh việc tài khoản bị "đóng băng" các chức năng giao dịch, khách hàng buộc phải đến trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật thông tin sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Đây không phải là quy định riêng lẻ của từng ngân hàng, mà là yêu cầu bắt buộc nhằm tuân thủ các quy định mới tại Thông tư 17 và Thông tư 18 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026.

Quy định mới được đưa ra nhằm siết chặt an ninh giao dịch thông qua dữ liệu sinh trắc học. Cụ thể, theo điểm c, khoản 5 Điều 17 Thông tư 17, các giao dịch rút tiền và thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống ngân hàng đã đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) của người thực hiện với dữ liệu gốc.

Dữ liệu gốc này phải được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp, hoặc đã được xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Trong khi đó, hộ chiếu – kể cả loại mới – hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật mà các ngân hàng đang áp dụng. Do đó, nhóm khách hàng là công dân Việt Nam đang sử dụng hộ chiếu để đăng ký tài khoản sẽ không đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục giao dịch kể từ ngày 1/1/2026.

Không chỉ dừng lại ở việc rút tiền và thanh toán, Thông tư 18 cũng đồng thời siết chặt quy định về mở thẻ mới. Theo đó, các tổ chức phát hành thẻ sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thẻ CCCD, thẻ Căn cước hoặc định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nhận biết khách hàng.

Điều này đồng nghĩa với việc hộ chiếu, loại giấy tờ từng được chấp nhận phổ biến theo quy định cũ năm 2018 sẽ chính thức không còn được sử dụng trong các quy trình xác thực tài khoản ngân hàng nội địa đối với công dân Việt Nam.

Như vậy, khách hàng của hàng loạt các ngân hàng như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, Sacombank, MB, VPBank, SHB… đều phải thực hiện cập nhật thông tin theo đúng quy định này.

Ngoài ra, từ ngày 5/1/2026, theo Thông tư số 45/2025/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, các tổ chức phát hành thẻ sẽ phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân, cũng như người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức. Quy định này được nêu tại

Như vậy, trường hợp thông tin sinh trắc học không trùng khớp hoặc không thể xác thực, tổ chức phát hành thẻ có quyền từ chối phát hành, tạm dừng hoặc chấm dứt giao dịch bằng thẻ để đảm bảo an toàn cho chủ thẻ và tuân thủ quy định về phòng, chống gian lận, rửa tiền.