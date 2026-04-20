Ngân hàng Agribank, ACB và BIDV đã phát đi thông báo về việc một số dịch vụ thanh toán, chuyển tiền có thể bị gián đoạn tạm thời trong những ngày tới do Napas thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.

Theo thông báo từ Agribank, các dịch vụ thanh toán liên ngân hàng qua Napas sẽ tạm thời bị ảnh hưởng trong hai khung giờ từ 22h ngày 19/4 đến 0h50 ngày 20/4 và từ 22h ngày 23/4 đến 0h50 ngày 24/4.

Nguyên nhân được đưa ra là Napas triển khai chuyển đổi hệ thống từ Trung tâm dữ liệu chính (DC) sang Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC). Trong thời gian này, các giao dịch qua hệ thống Napas như chuyển tiền trên Agribank eBanking, Agribank Plus hoặc các kết nối qua hệ thống ARS có thể bị gián đoạn. Đồng thời, các giao dịch chuyển tiền từ ngân hàng khác đến Agribank qua Napas cũng có khả năng không thực hiện được.

Tuy nhiên, Agribank cho biết một số kênh thanh toán song phương realtime và chuyển tiền 24/7 giữa các ngân hàng lớn vẫn hoạt động bình thường.

Tương tự, ACB cũng thông báo các dịch vụ liên quan đến Napas có thể bị gián đoạn ngắn, không liên tục theo từng giai đoạn kỹ thuật trong cùng hai khung giờ nêu trên.

Những tính năng có thể bị ảnh hưởng gồm chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, thanh toán vé máy bay, vé tàu hỏa, cùng một số giao dịch thẻ tại ATM/POS và thanh toán trực tuyến bằng thẻ Napas, Visa, Mastercard, JCB.

Trong khi đó, BIDV cho biết ngân hàng này tiến hành nâng cấp hệ thống riêng trong các khung giờ từ 3h đến 5h30 các ngày 18/4 và 19/4. Nhà băng cho biết đã xây dựng phương án giảm thiểu tác động, song một số dịch vụ vẫn có thể gián đoạn tạm thời do yêu cầu kỹ thuật.

Theo thông báo mới nhất từ Napas, trong khoảng thời gian từ 19/4 đến 24/4, đơn vị này phối hợp cùng các tổ chức thành viên tổ chức diễn tập chuyển đổi hệ thống từ DC sang DRC và ngược lại.

Đây là hoạt động định kỳ được thực hiện hai lần mỗi năm nhằm kiểm tra khả năng vận hành của trung tâm dự phòng trong trường hợp hệ thống chính gặp sự cố, đồng thời đáp ứng quy định tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, giai đoạn 1 diễn ra từ 22h30 ngày 19/4 đến 3h ngày 20/4; giai đoạn 2 từ 22h30 ngày 23/4 đến 3h ngày 24/4. Các dịch vụ nằm trong phạm vi diễn tập gồm chuyển mạch thẻ nội địa và quốc tế, chuyển tiền nhanh Napas 24/7, thanh toán qua mã QR nội địa và xuyên biên giới.

Napas cho biết các khung giờ diễn tập được lựa chọn vào thời điểm lượng giao dịch thấp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khách hàng. Tuy vậy, người dùng vẫn được khuyến nghị chủ động thực hiện các giao dịch quan trọng ngoài thời gian trên để tránh phát sinh gián đoạn.