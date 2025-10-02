AFP: Hải quân Pháp đổ bộ tàu 'hạm đội bóng tối' của Nga, bắt giữ 2 người

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, công tố viên Pháp cho biết vào ngày 1/10 rằng hải quân nước này đã bắt giữ hai thành viên thủy thủ đoàn cấp cao của một tàu chở dầu có liên quan đến Nga; dữ liệu cho thấy tàu này đã hoạt động ngoài khơi bờ biển Đan Mạch hồi tháng trước trong các chuyến hải trình bí ẩn.

Binh sĩ Pháp được nhìn thấy xuất hiện trên tàu chở dầu Boracay. Ảnh: AFP

Tàu Boracay treo cờ Benin bị Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách đen vì là một thành viên của "hạm đội bóng tối" gồm các tàu chở dầu cũ kỹ vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, đã neo đậu ngoài khơi Đan Mạch từ ngày 22 đến 25/9, theo dữ liệu theo dõi tàu do AFP phân tích.

Vào ngày 1/10, các binh sĩ hải quân Pháp đã có mặt trên boong tàu chở dầu này - hiện đang neo đậu ngoài khơi bờ biển miền tây nước Pháp, theo các phóng viên của AFP bay qua khu vực này.

Tối 1/10, Stephane Kellenberger - công tố viên thành phố Brest, phía tây bắc nước Pháp - nói với AFP rằng hai thành viên thủy thủ đoàn - những người tự xưng là thuyền trưởng và thuyền phó - đã bị bắt giữ.

Một nguồn tin quân sự giấu tên nói với AFP rằng con tàu đã bị khám xét vào ngày 27/9; và một nguồn tin chính phủ Pháp đã xác nhận việc khám xét này.

Pháp điều tra tàu Boracay

Trước đó, hôm 24/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này đang điều tra con tàu về "những hành vi phạm tội nghiêm trọng".

"Thủy thủ đoàn này đã có một số hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, điều này lý giải cho quy trình tư pháp hiện tại", ông Macron cáo buộc khi phát biểu trước các phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Copenhagen (Đan Mạch).

Được đóng vào năm 2007 và được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như "Pushpa" và "Kiwala", tàu Boracay đã neo đậu ngoài khơi Saint-Nazaire, phía tây nước Pháp trong vài ngày qua.

Theo trang web chuyên ngành hàng hải The Maritime Executive, con tàu dài 244 mét này bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ việc máy bay không người lái bí ẩn gây gián đoạn giao thông hàng không ở Đan Mạch hồi tháng 9. Trang này cho biết tàu chở dầu này và các tàu khác có thể đã được sử dụng làm bệ phóng hoặc làm mồi nhử.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những cáo buộc đó, Tổng thống Macron nói rằng ông sẽ "rất thận trọng", vì ông không thể xác định mối liên hệ giữa tàu Boracay và các vụ xâm nhập không phận Đan Mạch bằng máy bay không người lái.

Theo AFP, máy bay không người lái đã được phát hiện trên khắp Đan Mạch, bao gồm cả ở các địa điểm quân sự, kể từ ngày 22/9, dẫn đến việc Đan Mạch phải đóng cửa tạm thời một số sân bay và cấm tất cả các máy bay không người lái dân sự cho đến ngày 26/9.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này đang điều tra một tàu chở dầu về "những hành vi phạm tội nghiêm trọng". Ảnh: AFP

'Từ chối hợp tác'

Theo AFP, EU đã trừng phạt hàng trăm tàu chở dầu cũ kỹ được Nga sử dụng để lách lệnh hạn chế xuất khẩu dầu mỏ được áp đặt sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022. Trong số đó có Boracay, vốn đã bị đưa vào danh sách đen hồi tháng 2 dưới tên gọi Kiwala.

Văn phòng công tố tại thành phố Brest cho biết họ đã mở một cuộc điều tra sau báo cáo từ hải quân Pháp.

Cuộc điều tra được tiến hành do thủy thủ đoàn "không chứng minh được quốc tịch của tàu" và "từ chối hợp tác", công tố viên Kellenberger nói với AFP.

Theo dữ liệu từ trang web theo dõi Giao thông Hàng hải (Marine Traffic), tàu chở dầu này rời cảng Primorsk nằm ngoài khơi Saint Petersburg của Nga vào ngày 20/9 và dự kiến đến Vadinar, tây bắc Ấn Độ vào ngày 20/10.

Hành động điều tra của Pháp đã cho thấy những nỗ lực của châu Âu nhằm ngăn chặn "hạm đội bóng tối" hỗ trợ Nga lách lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tổng thống Pháp cho biết "hạm đội bóng tối" ước tính bao gồm "từ 600 đến 1.000 tàu", được cho là chiếm "hàng chục tỷ euro ngân sách của Nga" và "chiếm 40% nỗ lực chiến tranh của Nga".