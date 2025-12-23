AEON rút lui, THACO của ông Trần Bá Dương tiếp quản "đất vàng" hơn 8ha, sẵn sàng triển khai TTTM Hoàng Mai – Giáp Bát

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500.



Theo đó, khu vực lập Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 thuộc phường Định Công (Hà Nội). Phía Bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía Đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30m và khu vực ga Giáp Bát; phía Tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m và khu đô thị Đại Kim - Định Công.

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 8,03ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông khoảng 1,97ha, diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha.﻿

Mục tiêu cốt lõi của đồ án là hình thành mô hình bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại. Theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, khu đất này được xác định chức năng là đất công cộng hỗn hợp.



Quy hoạch nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo kết nối đồng bộ, khoa học và khẳng định rõ dự án không có chức năng ở. Việc này nhằm đảm bảo không phá vỡ cấu trúc và định hướng phát triển không gian đô thị, tuân thủ các quy chuẩn xây dựng hiện hành. Đồng thời, đảm bảo gắn kết, hài hòa với tuyến đường Vành đai 2,5; Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường sắt quốc gia.



Về mặt tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ phù hợp với quyết định phê duyệt.



Công ty cổ phần Xuân Nam Việt và Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 được xác định là đơn vị có trách nhiệm triển khai dự án đầu tư. Các đơn vị này phải chủ động liên hệ với các Sở ngành liên quan (Tài chính, Xây dựng...) để hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư và nghĩa vụ tài chính.



Năm 2019, AEON từng xúc tiến kế hoạch hợp tác với Công ty Xuân Nam Việt và Công ty Dịch vụ tổng hợp 27-7 nhằm phát triển dự án trung tâm thương mại Hoàng Mai – Giáp Bát, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 280 triệu USD. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là dự án AEON Mall thứ 3 của tập đoàn này tại Hà Nội, sau Long Biên và Hà Đông.



Tuy nhiên, đến báo cáo tài chính năm 2024, AEON đã ghi nhận khoản lỗ hơn 1,1 tỷ yen (xấp xỉ 188 tỷ đồng), phát sinh từ việc chấm dứt triển khai dự án AEON Mall Hoàng Mai. Động thái rút lui của AEON sau đó kéo theo những biến động đáng chú ý trong cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp đối tác trong nước.



Cụ thể, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO đã nhận chuyển nhượng gần như toàn bộ vốn điều lệ (99,98%) của Công ty TNHH Cơ khí Chế tạo và Dịch vụ Tổng hợp 27-7. THISO là đơn vị thành viên của THACO, phụ trách mảng trung tâm thương mại và bán lẻ trong hệ sinh thái do tỷ phú Trần Bá Dương sáng lập.



THISO được thành lập năm 2020, hoạt động với định hướng đầu tư và phát triển đa dạng các mô hình thương mại – dịch vụ, thông qua hình thức nhượng quyền, liên doanh, liên kết với các thương hiệu lớn, đồng thời chủ động đầu tư phát triển dự án.



Hiện nay, Công ty 27-7 do ông Nguyễn Quốc Trung làm người đại diện theo pháp luật. Cá nhân này đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái THACO, gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Chu Lai – Trường Hải, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp THADICO – Bình Dương và Công ty TNHH Đầu tư Đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú.



Trong khi đó, Xuân Nam Việt được thành lập từ năm 2007, hiện có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do ông Trần Anh Vũ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.﻿