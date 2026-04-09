ADMICRO (VCCorp) bắt tay Chicilon Media: Mở rộng hệ sinh thái truyền thông đa điểm chạm

Trong kỷ nguyên truyền thông quảng cáo ngày càng phân mảnh như hiện nay, việc kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Người tiêu dùng liên tục phải chuyển đổi sự chú ý qua lại giữa các nền tảng trực tuyến và các bối cảnh sinh hoạt ngoài đời thật, khiến ngân sách của thương hiệu bị phân tán vào quá nhiều kênh. Đồng thời, một vấn đề được đặt ra: Quảng cáo xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng số lượng nội dung thực sự "được nhìn thấy" và "được ghi nhớ" lại ngày càng ít.

Điều này khiến nhu cầu về những giải pháp truyền thông hiệu quả, có khả năng kết nối các điểm chạm trong cùng một hệ sinh thái giúp thương hiệu thực sự được nhìn thấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, ADMICRO và Chicilon Media triển khai hợp tác sâu rộng, tích hợp nguồn lực và năng lực của đôi bên để cùng xây dựng hệ thống truyền thông đa điểm chạm.

Trao đổi về định hướng này, chị Trần Thị Hằng - Giám đốc Kinh doanh Cấp cao ADMICRO (VCCorp) và chị Bùi Hà Thu Trang - Giám đốc Quản trị đối tác Chicilon Media đã chia sẻ góc nhìn về xu hướng truyền thông mới cũng như các mô hình có thể giúp doanh nghiệp tối ưu ngân sách và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Điều gì khiến ADMICRO (VCCorp) và Chicilon Media quyết định bắt tay hợp tác ở thời điểm này, khi thị trường quảng cáo đang bước vào giai đoạn cạnh tranh và sàng lọc mạnh mẽ?

Chị Trần Thị Hằng: Hành trình khách hàng ngày nay diễn ra xuyên suốt giữa online và các không gian sinh hoạt trong đời sống. Tuy nhiên, nhiều chiến dịch vẫn triển khai digital và offline rời rạc, khiến doanh nghiệp khó đo lường hiệu quả tổng thể. Điều này đặt ra nhu cầu kết nối các điểm chạm truyền thông trong cùng một hệ sinh thái để chiến dịch được vận hành nhất quán và hiệu quả hơn.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Chicilon Media không định vị mình đơn thuần là một nền tảng truyền thông, mà là hệ sinh thái truyền thông gắn với các bối cảnh sống cốt lõi của đô thị như tòa nhà văn phòng, khu căn hộ hay trung tâm thương mại. Khi những không gian này ngày càng phát triển, chúng cũng trở thành những điểm chạm truyền thông quan trọng trong nhịp sống hàng ngày của người tiêu dùng. Trước đây, truyền thông chú trọng vào phạm vi bao phủ; nhưng ngày nay, truyền thông cần trả lời một câu hỏi trực tiếp hơn: Quảng cáo có thực sự lọt vào tâm trí của người tiêu dùng hay không?

Việc hợp tác giữa ADMICRO (VC Corp) và Chicilon Media dựa trên năng lực cốt lõi của mỗi bên để cùng xây dựng một hệ thống truyền thông toàn diện hơn:

ADMICRO (VCCorp): Dựa trên hệ sinh thái truyền thông số và năng lực dữ liệu, năng lực sáng tạo giúp kết nối các điểm chạm trên đa nền tảng, thực hiện liên kết xuyên kênh và tích hợp lộ trình người dùng.

Chicilon Media: Thông qua mạng lưới truyền thông thang máy tòa nhà phủ sóng nhóm khách hàng trung và cao cấp tại các đô thị, giúp quảng cáo xuất hiện liên tục trong các kịch bản cuộc sống thực tế, hình thành việc theo dõi và ghi nhớ ổn định.

Theo hai chị, đâu là sự tương đồng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái truyền thông giữa hai bên?

Chị Trần Thị Hằng: Điểm chung trong định hướng của hai bên là không chỉ dừng lại ở việc "hiển thị" quảng cáo, mà hướng đến đo lường hiệu quả thực tế và thúc đẩy chuyển đổi hành vi của người tiêu dùng. Với ADMICRO (VCCorp), hệ sinh thái digital media giúp thương hiệu mở rộng độ phủ và tiếp cận đúng đối tượng, đồng thời cung cấp dữ liệu để doanh nghiệp theo dõi hiệu quả chiến dịch. Việc kết nối thêm các điểm chạm trong đời sống sẽ giúp thương hiệu duy trì sự hiện diện xuyên suốt trong hành trình của khách hàng.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Trong khi đó, Chicilon Media tập trung xây dựng hệ sinh thái truyền thông gắn với các bối cảnh sinh hoạt đô thị, đặc biệt là hệ thống truyền thông thang máy kỹ thuật số. Chúng tôi cũng thường xuyên chú trọng nâng cao hiệu quả truyền thông qua công nghệ hay NFC, từ đó tối ưu hiệu quả quảng cáo cho thương hiệu. Mục tiêu chung của cả hai bên là giúp nội dung quảng cáo trở thành một phần tự nhiên trong trải nghiệm hàng ngày của người tiêu dùng, đồng thời giúp thương hiệu thực sự được nhìn thấy và ghi nhớ, tạo ra chuyển đổi thực sự.

Việc kết nối hệ thống truyền thông thang máy kỹ thuật số với hệ sinh thái truyền thông số mang ý nghĩa gì trong chiến lược mở rộng của hai bên?

Chị Trần Thị Hằng: Với ADMICRO (VCCorp), việc kết nối này giúp nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ truyền thông cho khách hàng doanh nghiệp. Khi digital media được tích hợp với các điểm chạm OOH, doanh nghiệp có thể triển khai chiến dịch nhất quán hơn, đo lường hiệu quả rõ ràng hơn và tối ưu vận hành trên toàn bộ hành trình truyền thông. Đồng thời, mô hình này cũng giúp tối ưu phễu chuyển đổi, rút ngắn khoảng cách từ nhận diện thương hiệu đến hành động của khách hàng ngay tại điểm chạm thực tế.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Với Chicilon Media, việc hợp tác lần này giúp Chicilon Media mở rộng hành trình tiếp cận của thương hiệu từ môi trường trực tuyến sang các bối cảnh sinh hoạt thực tế trong đời sống đô thị. Kênh truyền thông thang máy tòa nhà, với đặc thù là không gian bắt buộc phải đi qua mỗi ngày với tần suất cao, sở hữu các ưu thế: tiếp cận ổn định, khoảng cách quan sát gần, môi trường ít bị gây nhiễu. Điều này giúp quảng cáo không chỉ đơn thuần là "được phát sóng", mà là có thể duy trì việc "được nhìn thấy" liên tục đối với cùng một nhóm khách hàng. Trên cơ sở đó, kết hợp với năng lực kết nối điểm chạm số của ADMICRO (VCCorp), thương hiệu có thể xây dựng một lộ trình truyền thông hoàn chỉnh.

Theo hai chị, hành vi tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng tại các không gian sinh hoạt đô thị đã thay đổi ra sao trong những năm gần đây?

Chị Bùi Hà Thu Trang: Ngày nay, người tiêu dùng không còn tiếp nhận thông tin từ một nguồn duy nhất mà liên tục tiếp xúc với nhiều kênh khác nhau, khiến môi trường truyền thông trở nên phân mảnh. Trong bối cảnh đó, những không gian sinh hoạt quen thuộc như thang máy tại chung cư, tòa nhà văn phòng hay trung tâm thương mại lại trở thành điểm chạm có lợi thế, bởi đây là nơi người dùng xuất hiện mỗi ngày, với tần suất cao, khoảng cách gần và ít yếu tố gây xao nhãng.Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng có xu hướng chú ý hơn đến các nội dung được cá nhân hóa, phù hợp với bối cảnh và thời điểm họ đang hiện diện, đặc biệt khi nội dung có yếu tố thúc đẩy tương tác. Do đó, việc kết hợp hệ sinh thái digital của ADMICRO (VCCorp) với các điểm chạm trong đời sống của Chicilon Media sẽ giúp thương hiệu được nhìn thấy rõ ràng hơn, xuất hiện lặp lại trong những bối cảnh quen thuộc và từ đó hình thành ghi nhớ trong tâm trí người tiêu dùng.

Theo hai chị, đâu là những thách thức phổ biến trong việc phân bổ ngân sách truyền thông hiện nay?

Chị Trần Thị Hằng: Một trong những thách thức lớn hiện nay là hệ sinh thái truyền thông ngày càng phân mảnh với rất nhiều nền tảng khác nhau. Doanh nghiệp buộc phải chia ngân sách cho nhiều kênh, nhưng nếu các kênh được triển khai rời rạc thì thông điệp dễ thiếu nhất quán và hiệu quả tổng thể của chiến dịch cũng khó được tối ưu. Bên cạnh đó, việc phải làm việc với nhiều đối tác cho từng kênh riêng lẻ khiến quy trình quản lý chiến dịch trở nên phức tạp, tốn thời gian và khó kiểm soát ngân sách. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, doanh nghiệp cũng đòi hỏi mỗi đồng ngân sách chi ra không chỉ giúp xây dựng thương hiệu mà còn phải tạo ra tác động rõ ràng đến doanh số.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Một thách thức khác là việc đo lường hiệu quả giữa các kênh vẫn còn nhiều hạn chế.

Trong nhiều chiến dịch truyền thông, doanh nghiệp chỉ đánh giá hiệu quả quảng cáo sau khi chiến dịch kết thúc. Một khi kết quả không lý tưởng, rất khó để xác định vấn đề hạn chế nằm ở ý tưởng sáng tạo, việc lựa chọn kênh, hay do tần suất và nhịp độ triển khai.

Việc "đánh giá sau" cho chúng ta những con số tổng kết đầy đủ, trọn vẹn nhưng sẽ thiếu đi cơ sở để điều chỉnh ngân sách và tối ưu trong quá trình diễn ra chiến dịch, đồng thời cũng khó tạo nên những kinh nghiệm triển khai có tính ổn định và lâu dài.

Theo Chicilon Media, với mỗi chiến dịch, để tối ưu ngân sách, thương hiệu không chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng mà cần đặc biệt chú ý đến vấn đề: liệu quảng cáo có liên tục phát huy được tác dụng truyền thông trong suốt quá trình triển khai hay không.

Sự kết hợp giữa ADMICRO (VCCorp) và Chicilon Media giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả chiến dịch và tối ưu ROI theo hướng nào?

Chị Trần Thị Hằng: Khi dữ liệu từ các chiến dịch digital của ADMICRO (VCCorp) được kết nối với các điểm chạm OOH của Chicilon Media, doanh nghiệp có thể theo dõi hiệu quả chiến dịch một cách xuyên suốt thay vì rời rạc theo từng kênh. Điều này giúp doanh nghiệp có góc nhìn tổng thể hơn về hành trình khách hàng, từ đó tối ưu ngân sách và giữ sự nhất quán thông điệp trên toàn bộ chiến dịch.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Một chiến dịch thực sự hiệu quả cần hội đủ ba điều kiện nền tảng:

1. Được nhìn thấy một cách ổn định trong các không gian sống thực tế.

2. Xuất hiện lặp lại liên tục đối với cùng một nhóm khách hàng.

3. Hình thành trí nhớ thương hiệu rõ nét trong tâm trí người tiêu dùng.

Trong đó, "được nhìn thấy" và "được nhìn thấy lặp lại nhiều lần" là tiền đề cốt lõi để truyền thông có thể tồn tại.

Do đó, việc kết hợp giữa các điểm chạm trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline), truyền thông thương hiệu sẽ tiến xa hơn từ việc "tiếp cận" đơn thuần sang việc "được nhìn thấy và được ghi nhớ". Điều này không chỉ mở rộng phạm vi bao phủ mà còn củng cố hiệu quả ghi nhớ, nâng cao hiệu suất truyền thông tổng thể và tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI).

Hai chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách mô hình "media immersion" được xây dựng trong hệ sinh thái hợp tác lần này?

Chị Trần Thị Hằng: Mô hình "media immersion" được xây dựng từ thực tế hành vi khách hàng ngày càng di chuyển qua nhiều môi trường khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp cần một hệ sinh thái truyền thông có khả năng kết nối các điểm chạm liền mạch, đồng thời có nền tảng dữ liệu để theo dõi và đánh giá hiệu quả chiến dịch trên nhiều kênh trong cùng một hệ thống.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Bên cạnh đó, mô hình này cũng tận dụng yếu tố bối cảnh trong hành vi người tiêu dùng. Khi nội dung quảng cáo xuất hiện đúng thời điểm, đúng không gian và phù hợp với trạng thái của người xem, khả năng thu hút và thúc đẩy hành động sẽ cao hơn. Vì vậy, các công nghệ hiển thị nội dung theo ngữ cảnh và thời gian được ứng dụng để cá nhân hóa trải nghiệm quảng cáo tại từng điểm chạm.

Trong giải pháp tổng thể, các kênh Digital - DOOH được kết nối ra sao để tạo nên trải nghiệm liền mạch cho khách hàng?

Chị Trần Thị Hằng: Trong mô hình này, nội dung quảng cáo được thiết kế với nhiều phiên bản để phù hợp với từng nền tảng và màn hình hiển thị, giúp khách hàng có thể nhận diện thương hiệu nhất quán dù đang tiếp cận trên digital hay trong các không gian thực tế. Digital media đóng vai trò tạo nhận thức ban đầu và mở rộng tiếp cận khách hàng tiềm năng trước khi thương hiệu tiếp tục xuất hiện ở các điểm chạm trong đời sống.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Sau đó, hệ sinh thái truyền thông thang máy giúp đặt thương hiệu vào những bối cảnh sinh hoạt quen thuộc để nhắc nhớ và thúc đẩy hành động. Các công nghệ như NFC hay nội dung hiển thị theo ngữ cảnh cũng được ứng dụng để dẫn dắt người xem quay trở lại các nền tảng số của thương hiệu như website, landing page hoặc app, từ đó hoàn thiện hành trình tương tác và chuyển đổi.

Mô hình "all-in-one" này thay đổi cách doanh nghiệp xây dựng chiến lược truyền thông ra sao?

Chị Trần Thị Hằng: Mô hình "all-in-one" giúp doanh nghiệp chuyển từ cách triển khai truyền thống rời rạc sang chiến lược đa điểm chạm, nơi các kênh được kết nối trong cùng một hệ sinh thái. Thay vì quản lý và tối ưu từng nền tảng riêng lẻ, doanh nghiệp có thể theo dõi và tối ưu hiệu quả trên toàn bộ hành trình truyền thông, từ đó nâng cao hiệu quả tổng thể của chiến dịch.

Theo hai chị, truyền thông thang máy có thể đóng vai trò như một "kênh bán hàng gián tiếp" cho doanh nghiệp như thế nào?

Chị Trần Thị Hằng: Truyền thông thang máy đặt thương hiệu vào những không gian sinh hoạt mà người tiêu dùng xuất hiện lặp lại mỗi ngày như tòa nhà văn phòng, khu căn hộ hay trung tâm thương mại. Trong môi trường có khoảng cách gần và ít yếu tố gây xao nhãng, quảng cáo có nhiều cơ hội được chú ý hơn, đồng thời sự xuất hiện lặp lại của thông điệp cũng giúp thương hiệu duy trì sự hiện diện trong tâm trí người tiêu dùng khi họ phát sinh nhu cầu.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Ở góc độ truyền thông tích hợp, các điểm chạm này còn có thể thúc đẩy hành động của khách hàng. Chẳng hạn, tại các địa điểm như siêu thị hoặc trung tâm thương mại, màn hình quảng cáo có thể đóng vai trò nhắc nhớ thương hiệu ngay trước khi người tiêu dùng bước vào khu vực mua sắm. Đồng thời, các công nghệ tương tác như QR Code hay NFC cũng giúp người xem dễ dàng tìm hiểu thêm thông tin hoặc truy cập trực tiếp vào website, landing page hay ứng dụng của thương hiệu.

Giải pháp tích hợp này hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hành trình khách hàng từ nhận biết đến chuyển đổi ra sao?

Chị Trần Thị Hằng: Ở giai đoạn nhận biết, digital media của ADMICRO giúp thương hiệu mở rộng độ phủ và tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng trên quy mô lớn. Khi người dùng xem quảng cáo trực tiếp tại các màn hình, đồng thời họ có thể được dẫn trực tiếp đến website, landing page hoặc ứng dụng của thương hiệu để hoàn tất giao dịch thông qua tương tác QR code hoặc NFC. Sau đó, dữ liệu từ hành trình online – offline cũng giúp doanh nghiệp tiếp tục tái tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số với nội dung phù hợp và cá nhân hóa hơn.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Trong khi đó, hệ sinh thái truyền thông thang máy của Chicilon Media đóng vai trò duy trì sự hiện diện của thương hiệu trong các bối cảnh sinh hoạt hàng ngày. Tần suất xuất hiện cao tại các tòa nhà giúp thương hiệu liên tục nhắc nhớ thông điệp trong những "khoảng thời gian trống" của người dùng, từ đó giữ thương hiệu ở vị trí top-of-mind khi nhu cầu phát sinh và thúc đẩy khách hàng chuyển sang các bước tương tác tiếp theo.

Trong 3-5 năm tới, ADMICRO (VCCorp) và Chicilon Media mong muốn cùng nhau định hình một "chuẩn mực mới" nào cho ngành quảng cáo - truyền thông tại Việt Nam?

Chị Trần Thị Hằng: Trong những năm tới, ngành truyền thông - quảng cáo tại Việt Nam sẽ dịch chuyển mạnh sang mô hình tích hợp đa điểm chạm, nơi các kênh digital và các không gian tiếp cận trong đời sống được triển khai trong cùng một chiến lược. Khi đó, doanh nghiệp sẽ không chỉ quan tâm đến độ phủ của từng kênh riêng lẻ mà chú trọng nhiều hơn đến hiệu quả tổng thể của toàn bộ hành trình truyền thông, đòi hỏi các nền tảng phải có khả năng đo lường đa điểm chạm và cung cấp hệ thống báo cáo minh bạch, xuyên suốt.

Chị Bùi Hà Thu Trang: Ở góc độ hạ tầng truyền thông, các không gian truyền thông trong đời sống đô thị giúp thương hiệu có thể duy trì sự hiện diện liên tục trong nhiều bối cảnh tiếp cận khác nhau. Với sự kết hợp giữa nền tảng digital media của ADMICRO (VCCorp) và hệ thống truyền thông thang máy kỹ thuật số của Chicilon Media, hai bên sẽ tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào hệ thống truyền thông đa điểm chạm, cung cấp cho các thương hiệu những giải pháp truyền thông hiệu quả, ổn định và bền vững hơn.