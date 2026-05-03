HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

ACV phát thông báo quan trọng liên quan đến dự án sân bay Long Thành

Lịch Thiệp |

Trước đó, ACV đã có báo cáo định kỳ về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tính đến tháng 4, chủ đầu tư đã ghi nhận một số khó khăn phát sinh do tình trạng thiếu hụt nhân công và biến động giá nhiên liệu.

ACV phát thông báo quan trọng liên quan đến dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đăng thông báo về việc tuyển dụng lao động cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành đợt 2 - giai đoạn 1.

Các vị trí cần tuyển dụng đa dạng bao gồm Chuyên viên Tổng hợp, Chuyên viên Pháp chế, Chuyên viên Truyền thông, Chuyên viên Kế toán, Nhân viên kế toán, Nhân viên Thủ quỹ, Chuyên viên nghiệp vụ cơ sở, Chuyên viên Kế hoạch, Chuyên viên Mua sắm, Chuyên viên Môi trường, Chuyên viên kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa kỹ thuật hoặc Trang thiết bị phương tiện, ...

Địa điểm làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Môi trường làm việc toàn thời gian, hành chính hoặc theo ca kíp, thời gian làm việc không quá 48 giờ một tuần.

Quyền lợi được đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành như BHXH, BHYT, BHTN với chế độ lương, thưởng, thu nhập hấp dẫn, lương tháng không thấp hơn 15 triệu đồng mỗi tháng. Người lao động cũng được đào tạo và phát triển kỹ năng phù hợp với vị trí công việc.﻿

Về tiêu chuẩn tuyển dụng, tiêu chuẩn chung bao gồm là công dân Việt Nam, tuổi không quá 35.

Đối với các vị trí kỹ thuật, trường hợp ứng viên vượt quá độ tuổi quy định sẽ được xem xét cụ thể căn cứ vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu thực tế của vị trí tuyển dụng.

Ứng viên cần có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị khởi tố, truy tố, thi hành án hình sự hoặc chưa hết thời gian xóa án hình sự. Không mắc các tệ nạn xã hội, không nghiện ma túy và các chất gây nghiện bị cấm. Trình độ văn hóa yêu cầu tốt nghiệp PTTH.

Cần có kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản, đủ sức khỏe để thực hiện công việc, tác phong nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt và đáp ứng đủ yêu cầu về hồ sơ dự tuyển.

Trình độ chuyên môn, tiếng Anh, tin học và các tiêu chuẩn riêng cho từng vị trí.﻿

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 02/5/2026 đến hết ngày 15/5/2026, trong đó đối với hình thức nộp trực tiếp và chuyển phát nhanh chỉ nhận trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật.

Trước đó, ACV đã có báo cáo định kỳ về tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tính đến tháng 4, chủ đầu tư đã ghi nhận một số khó khăn phát sinh do tình trạng thiếu hụt nhân công và biến động giá nhiên liệu.

Dự án thành phần 3 có 15 gói thầu xây lắp chính. Đến nay, mới hoàn thành 3 gói, gồm hệ thống tường rào, san nền thoát nước và thi công cọc nhà ga hành khách. 12 gói còn lại đang thi công. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 64.313/86.357 tỉ đồng, tương đương 74,47% giá trị hợp đồng. ﻿

Lực lượng lao động tại phần lớn các gói thầu có xu hướng giảm, đáng chú ý là gói 4.8 (hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội cảng) và gói 5.10 (thi công nhà ga hành khách).﻿

Theo báo Pháp luật, nguyên nhân chính là vướng mắc trong thanh toán khối lượng đã hoàn thành. Khi dòng tiền bị chậm, nhà thầu gặp khó trong việc trả lương, duy trì nhân công.

Cùng lúc, nhiều dự án hạ tầng lớn trên cả nước đồng loạt triển khai, khiến nhu cầu lao động tăng cao. Công nhân có xu hướng dịch chuyển sang công trình khác có thu nhập ổn định hơn.﻿

Điều này tạo ra sự cạnh tranh nhân lực gay gắt, khiến các nhà thầu tại Long Thành khó giữ chân người lao động.﻿

Tags

sân bay Long Thành

ACV

thông báo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại