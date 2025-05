Ác nữ màn ảnh 74 tuổi: Gia đình ly tán, phải nuôi các em

Mới đây, chương trình Cô ấy đẹp đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, người mệnh danh là ác nữ của màn ảnh Việt, mới được Lý Hải mời đóng phim.

Kim Phương

Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Kim Phương tiết lộ lý do ở tuổi 74 vẫn khỏe mạnh và làm nghề nhiệt huyết: "Đối với tôi, phim ảnh và sân khấu là máu huyết, không thể bỏ được.

Tôi đam mê nghề và yêu nghề lắm. Chỉ cần vài ba tháng không được làm nghề là tôi buồn lắm. Ai mà không thích an nhàn, nhưng với tôi an nhàn là phải được làm nghề. Phải làm nghề tôi mới khỏe ra, mới vui được. Không được làm nghề là tôi không an nhàn.

Tuổi già là điều không thể tránh khỏi. Hồi xưa tôi diễn năng nổ không biết mệt là gì nhưng giờ diễn 2 ngày thôi là đuối. Được cái các đàn em, các con cháu cũng biết tuổi tôi nên sắp xếp lịch quay cho tôi thật phù hợp, để tôi có thời gian nghỉ ngơi lấy sức, sao cho sức khỏe được đảm bảo.

Tôi được cái vào quay thì không biết mệt, biết bệnh là gì. Tới khi quay xong ra ngồi mới thấy mệt.

Tổ nghiệp thương tôi, cho tôi được sáng dạ. Đọc kịch bản một lần là tôi thuộc ngay vào đầu để vào quay luôn. Nhưng chỉ cần tôi nghỉ nửa ngày là quên hết, chẳng nhớ gì nữa. Bởi vậy, muốn tôi quay lại cảnh cũ thì tôi lại phải ngồi đọc lại kịch bản. Tôi nhớ liền và quên liền.

Có lẽ vì vậy mà giờ phút này đầu óc tôi thoải mái, không nặng nề điều gì.

Gia đình với tôi là điểm tựa và cũng là bổn phận của tôi. Điều đầu tiên khiến tôi làm nghề là đam mê nghề. Lúc đó tôi còn nhỏ, đâu biết gì, chi biết mê nghề thì theo nghề.

Tới khi lớn lên, gia đình ly tán, phải nuôi các em thì gánh nặng gia đình mới đè nặng lên vai tôi. Nhưng tôi vẫn vô tư, đi hát có tiền thì đem về nuôi gia đình, miễn sao được làm nghề là vui rồi.

Hào quang với ai cũng quan trọng, nhưng đừng sống dựa vào hào quang đó. Được nhiều khán giả biết tên tôi, gọi tên tôi là tôi mừng rồi và đó là hào quang của tôi. Tôi rất vui và hạnh phúc.

Không phải có tiền, có nhà lầu xe hơi mới là hào quang. Sau hào quang là gia đình. Tôi vui vì nhà cửa hạnh phúc, con cái hòa thuận, ngoan ngoãn, anh em khỏe mạnh".