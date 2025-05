Nam ca sĩ ở Mỹ được một người công an bảo vệ, giờ giàu có, muốn làm một việc

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ với danh hài Thúy Nga tại Mỹ, ca sĩ Quang Lê đã chia sẻ câu chuyện thưở nhỏ của mình với hai người công an và ngỏ ý muốn tìm lại hai người này nhưng mãi vẫn chưa tìm được.



Quang Lê ngày xưa

Anh nói: "Lúc 10 tuổi, trước khi đi Mỹ tôi có ở khu Đầm Sen. Tôi vẫn nhớ ngày ấy có hai chú công an là chú Toàn và chú Úy. Hai chú rất thương tôi, nên bây giờ tôi muốn tìm lại hai chú. Nhưng tôi nghĩ hồi đó tôi còn nhỏ, giờ tôi lớn rồi nên hai chú có coi được cũng không nhớ tôi là ai.

Trước ngày tôi đi Mỹ năm 1990, chú Úy còn chở tôi ra chợ Bến Thành chơi. Chú công an tên Úy rất thương tôi. Buổi chiều chú hay chở tôi đi chơi, con chú nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Vì vậy, bây giờ tôi muốn tìm chú công an tên Úy đó và chú công an tên Toàn làm ở Đầm Sen.

Tôi không có hình hai chú, chỉ nhớ trong đầu thôi vì hồi đó đâu có tiền mua máy chụp hình. Tôi xa quê hương bao năm, đến giờ vẫn chỉ nhớ về hai chú công an đó vì hai chú rất thương tôi.

Hai chú không nhớ tên tôi, nhưng chắc chắn nhớ tôi vì tôi là thằng nhỏ mới 10 tuổi đã đoạt giải nhì cuộc thi hát. Hai chú còn dặn tôi sang Mỹ rồi sau này về nhớ tìm hai chú ở khu Đầm Sen.

Chú Úy đưa tôi đi chơi còn chú Toàn thì bảo vệ tôi. Lúc đó, ở Đầm Sen có một cuộc thi hát và tôi cũng muốn lên đi. Có mấy người bảo thằng nhỏ này bé quá, không cho tôi thi.

Chú Toàn đứng ra bảo vệ tôi ngay. Chú bảo, miễn nó hát hay, có tài năng là được, tại sao lại giới hạn tuổi tác ở đây. Thế là tôi được lên thi và đoạt giải nhì.

Sáng hôm đó, tôi đem hết tiền thưởng từ cuộc thi đem mời cà phê hết các chú công an. Nhờ có chú Toàn tôi mới được lên thi và có giải. Đó cũng là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, thúc đẩy đam mê ca hát ở tôi sau này.

Nói tôi là Quang Lê thì các chú không biết vì lúc đó tên ở nhà của tôi là cu Nốt, nhưng tôi không chắc các chú còn nhớ cái tên này không.

Tính từ thời điểm đó thì bây giờ mấy chú công an cũng phài 70 tuổi, về hưu hết rồi. Hai chú là người miền Nam. Tôi nhớ nhất chú Úy chở tôi đi chơi còn chú Toàn bảo vệ tôi.

Tôi từng đi về khu Đầm Sen tìm lại hai chú công an nhưng không ai biết. Giờ tôi muốn thông báo để ai biết thì liên hệ tôi hoặc nếu hai chú có xem được clip này thì liên hệ với con.

Những kỷ niệm ngày đó, đến giờ tôi vẫn nhớ như in".