Ác mộng của mọi buổi casting, showbiz có đúng 1 người: Hễ xuất hiện là ai nấy tự giác ra về, trời ban cơ địa ngôi sao

Nếu bạn thấy cô gái này ở buổi casting phim, hãy tự giác bỏ cuộc!

Không chỉ là một trong những đêm tiệc xa hoa bậc nhất Hollywood, Academy Museum Gala còn mang sứ mệnh tôn vinh và gìn giữ di sản điện ảnh. Sự kiện thường niên do Academy Museum of Motion Pictures tổ chức nhằm gây quỹ cho các triển lãm, chương trình giáo dục và hoạt động chiếu phim phục vụ công chúng. Trong lần thứ 6 tổ chức vào ngày 18/10 vừa qua, Gala đã quyên góp được hơn 14 triệu USD, đồng thời quy tụ dàn sao đình đám như Taylor Swift, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Sabrina Carpenter, Charlize Theron, Rosé (BLACKPINK)... biến thảm đỏ thành tâm điểm của giới giải trí lẫn thời trang quốc tế.

Một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất tại đêm tiệc chính là McKenna Grace, đồng thời là nghệ sĩ trẻ nhất được mời tới tham dự Gala. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế đầm đỏ rực rỡ, dáng dài ôm thẳng xuống sàn, nổi bật với phần cổ chữ V khoét sâu vô cùng quyến rũ. Không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, thiết kế tập trung vào phom dáng tối giản cùng màu sắc bắt mắt, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa táo bạo.

McKenna Grace lột xác từ sao nhí thành đại mỹ nhân

Ở tuổi 20, McKenna Grace đã hoàn toàn thoát mác sao nhí, trở thành một đại mỹ nhân dẫn đầu lứa sao trẻ gen Z của Hollywood. Các đường nét trên khuôn mặt ngày càng hoàn thiện và sắc sảo, song vẫn giữ được sự ngọt ngào và tươi tắn. Làn da trắng mịn giờ đây được "khoác bộ áo mới" rám nắng, mang đến hình ảnh bóng khoẻ, sexy và trưởng thành.

Một điểm thú vị ít người nhận ra nằm ở sự tương đồng giữa trang phục của McKenna Grace và chiếc đầm đỏ cà chua thuộc bộ sưu tập Calvin Klein Collection mà Jennifer Lawrence từng diện tại Oscar 2011. JLaw lúc đó mới tròn 20 và hiện tại McKenna cũng vậy. Giờ đây, mỹ nhân sinh năm 2006 còn kế thừa di sản Jlaw để lại qua vai nữ chính kép Maysilee Donner/ Merilee Donner trong bom tấn The Hunger Games: Sunrise On The Reaping sắp tới. Chiếc đầm đỏ như một sự tri ân mà McKenna dành cho Jlaw, và cô sẽ góp phần mở rộng vũ trụ The Hunger Games kể từ khi phần 1 công chiếu vào năm 2012.

Một số bình luận của netizen: - Có kỳ quá không khi bạn này đóng cả đống vai diễn trẻ nhỏ và giờ đùng cái đã 20 tuổi rồi. - Ui bé này giờ lớn phổng phao quá. Xưa xem Gifted ấn tượng cực kỳ. - Bạn này phim nào cũng xuất hiện, cả một tuổi thơ tui gắn liền với bạn này. - Xinh quá mà kiểu sexy ý. Xưa da trắng tóc vàng dễ thương xỉu. - Bé này đắt show cực kỳ, đóng bao nhiêu phim luôn.

Ở Hollywood, McKenna Grace được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “ác mộng của mọi buổi casting” bởi tần suất xuất hiện dày đặc trong những bộ phim có nữ chính tóc vàng. Nhiều người nửa đùa nửa thật rằng, mỗi khi đoàn phim cần tìm diễn viên đóng phiên bản thời thơ ấu của một nữ chính tóc vàng, McKenna là ứng viên sáng giá nhất. Khi đó, những đứa trẻ khác đến casting sẽ tự động bỏ cuộc và ra về. Meme này thậm chí còn được mở rộng khi cô trưởng thành: nếu cần một nữ chính trẻ trung, tóc vàng, McKenna vẫn là cái tên thường được cư dân mạng nghĩ đến đầu tiên.

Sinh năm 2006 tại Texas (Mỹ), McKenna Grace bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp từ khi mới khoảng 5 tuổi. Cô sớm góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như The Vampire Diaries, Once Upon a Time, CSI: Crime Scene Investigation,Young Sheldon... Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi Grace gây ấn tượng với vai cô bé thần đồng Mary Adler trong Gifted. Cùng năm, vai diễn trong I, Tonya tiếp tục đưa cô đến gần hơn với hình ảnh một gương mặt chuyên đảm nhận phiên bản nhỏ tuổi của các nhân vật nữ nổi tiếng.

Sau đó, McKenna Grace liên tục tham gia trong những dự án đình đám như series kinh dị The Haunting of Hill House, phim siêu anh hùng Captain Marvel và loạt phim kinh dị Annabelle Comes Home. Năm 2021, Grace nhận đề cử Emmy với vai Esther Keyes trong series The Handmaid’s Tale, cho thấy khả năng xử lý những nhân vật có tâm lý phức tạp. Cùng năm, cô đảm nhận vai Phoebe Spengler trong Ghostbusters: Afterlife và tiếp tục trở lại ở phần phim năm 2024. Điều khiến sự nghiệp của McKenna vẫn "phi mã" là cô không bị mắc kẹt trong hình ảnh diễn viên nhí chuyên đóng bản trẻ của người khác. Cô còn được truyền thông gọi là “Scream Queen thế hệ mới” nhờ liên tục góp mặt trong những dự án kinh dị Hollywood.

Năm 2025-2026, McKenna Grace xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Regretting You, Five Nights at Freddy’s 2, Scream 7, Scooby-Doo series, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Đặc biệt, việc đảm nhận vai Maysilee Donner và Merrilee Donner trong phần tiền truyện The Hunger Games đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp của cô. Từ một diễn viên nhí quen mặt trên màn ảnh, McKenna đang tiến gần hơn đến vị trí nữ diễn viên trẻ có thể tự tạo sức hút trong những thương hiệu điện ảnh lớn.

Có lẽ, cụm từ “cơ địa ngôi sao” mà khán giả dành cho McKenna Grace không chỉ xuất phát từ vẻ ngoài xinh xắn hay cảm giác cô xuất hiện trong mọi bộ phim. Đó còn là sự kết hợp giữa khả năng diễn xuất, kinh nghiệm tích lũy từ khi còn rất nhỏ và sức bền đáng nể trong một ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt. Meme “ác mộng của mọi buổi casting” có thể là lời đùa vui của cư dân mạng, nhưng cũng phản ánh mức độ quen thuộc với khán giả và tần suất chạy show của McKenna ở tuổi 20.