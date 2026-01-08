Theo tờ The Times, theo thống kê trong những ngày vừa qua, ít nhất 16 máy bay của Không lực Hoa Kỳ (USAF) đã hạ cánh xuống các căn cứ không quân ở Anh.

Tổng cộng, người Mỹ đã triển khai 14 máy bay vận tải C-17 Globemaster và 2 máy bay hỗ trợ không kích AC-130J Ghostrider, những phương tiện truyền thống của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, đến Anh.

Việc Mỹ đang chuẩn bị một loại chiến dịch đặc biệt nào đó càng được củng cố bởi thực tế là các máy bay vận tải C-17 đang chở ít nhất 5 chiếc trực thăng MH-60M Black Hawk và 1 máy bay lên thẳng loại MH-47G Chinook.

"Kể từ ngày 3 tháng 1, một phi đội gồm ít nhất 14 máy bay vận tải C-17 Globemaster và 2 máy bay AC-130J Ghostrider được trang bị vũ khí hạng nặng đã hạ cánh xuống 3 căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ở Suffolk và Gloucestershire", thông báo nói rõ.

Máy bay hỗ trợ hỏa lực AC-130J Ghostrider của Không quân Mỹ.

Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Anh đều chưa bình luận về chiến dịch không vận này. Tuy nhiên, các nhà phân tích suy đoán rằng Mỹ đang chuẩn bị một chiến dịch đặc biệt ở Trung Đông, nhiều khả năng là ở Iran, nơi tình trạng bất ổn hiện đang bị kích động bởi ảnh hưởng nước ngoài.

Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Israel Netanyahu - người đã hoàn toàn ủng hộ chiến dịch của Mỹ ở Venezuela, gần đây đã bay đến để hội đàm với ông Trump.

Tuy nhiên vẫn có những khuyến cáo giới truyền thông đừng vội vàng, bởi có lẽ lực lượng đặc nhiệm Mỹ triển khai đến Anh có một mục tiêu hoàn toàn khác, nhưng cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ.